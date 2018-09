Gw., London, Mitte November

Die Ankündigung der nächsten britischen Krise dürfte nun nicht mehr lange auf sich warten lassen. Bevan und Attlee haben, jeder in seiner Art, die ersten Schwalben fliegen lassen. Aneurin Bevan, aus Kindheitserinnerungen in einer Bergarbeiterfamilie heraus der radikalste Verfechter verstaatlichter Industrien, hat ein neues Argument für die Sozialisierung der britischen Stahlindustrie gefunden: Nur mit Hilfe einer verstaatlichten Stahlindustrie, so erklärte er, könne die Labour-Regierung genügend Kontrolle ausüben, am den gegenwärtigen "Kampf ums Überleben" zu gewinnen. Er klammerte sich an die alte Behauptung, daß privater Besitz auf niedrige Produktion zu hohen Preisen abziele – und das in einer Zeit, in der die private britische Stahlindustrie fast jeden Monat neue Rekorde aufstellt und das Planungsziel für 1949 von etwa 15 1/2 Mill. t bequem erreichen dürfte, während der staatliche britische Kohlenbergbau seine Arbeiter nicht halten, die Feierschichten nicht einschränken und die Preise nicht senken kann.

Ministerpräsident Attlee versuchte auf dem Lordmayor-Bankett das Eis der City zu brechen, indem er Beispiele für Überstundenbereitschaft britischer. Arbeiter zitierte und einen sehr deutlichen Wink an Gewerkschaften und Betriebsräte gab, sich freiwillig zu Mehrleistungen bereitzufinden, solange es noch Zeit ist. Attlee übernahm damit die Parole eines jüngeren Staatssekretärs, der "auf eigene Faust" seit der Abwertung für verlängerte Arbeitszeit – und sei es auch nur durch Überstunden – geworben hat.

Was steckt dahinter? Knapp zwei Monate nach der Pfundabwertung macht sich ein neues Abrutschen des nationalen und internationalen Kredits Englands bemerkbar. Die Abschwächung für langfristige britische Kredite hat in den letzten Wochen angehalten, mit dem Ergebnis, daß unbefristete britische Staatsrenten eine Rendite von mehr als 4 v. H., langfristige "goldgeränderte" von ziemlich genau 4 v. H. zeigen. Daß es sich nicht um eine vorübergehende Abschwächung, sondern um einen weitausholenden Trend handelt, ist nicht nur der City deutlich, sondern findet auch erste amtliche Anerkennung in der Zinserhöhung von 3 1/2 auf 4 v. H. für "geförderte" landwirtschaftliche Kredite, Und daß die Entfernung vom niedrigen Zins noch nicht voll geklärt ist, ließ sich in diesen Tagen nur zu deutlich erkennen, als mindestens ein ausländischer Besitzer britischer Renten sehr erhebliche Posten abstieß, ohne daß sich die großen englischen Käufer, Versicherungs- und Holdinggesellschaften und ähnliche Institutionen, am Markte betätigten.

Die City überließ also dem "ausländischen" Pessimismus das Feld. Das hat das Schatzamt sehr übel genommen, und Sir Stafford Cripps entsandte Namensvetter Sir Edward Cripps in Zylinder und schwarzem Rock, um für die Bank von England ostentativ Staatsrenten zu kaufen. Das kostete die Baisse-Spekulanten in Staatsrenten einiges –, aber über eine technische Erholung ist man dennoch nicht hinausgekommen.

Damit ist die Frage akut geworden, ob sich die kurzfristigen Staatspapiere auf ihrer Effektivverzinsung von etwa 2 1/2 v. H. halten können, Erstes Abbröckeln ist unverkennbar. Und was wird dann aus den Geldsätzen für Drei- und Sechsmonats-Staatswechsel von nur einem halben Prozent? Es ist der interessante Vorschlag aufgetaucht, die alten Geldmarktverpflichtungen des Schatzamtes (rund 6 Mrd. £) teilweise aus den laufenden Positionen der Bankbilanzen "herauszuziehen", die – praktisch längst gegebene – Unkündbarkeit dieses Staatskredites anzuerkennen und ihn mit dem bisherigen Zinssatz vor. 1/2 v. H. zu "fundieren".

Die Weiterungen der Staatsrentenschwäche begrenzen sich jedoch nicht auf den öffentlichen Zins. Britische Industriepapiere haben ihren niedrigsten Stand seit sechs Jahren zu verzeichnen. Der Aktienindex der "Financial Times", der im Januar 1947 – aus inflationistischer Entwicklung heraus – bis auf 140 geklettert war, ist auf seinem Paristand vom 1. Juli 1935 angelangt. Das drückt sowohl die geschrumpfte Konkurrenzfähigkeit vieler britischer Industrien auf einem international freien Käufermarkt als auch die erheblich gestiegenen Steuerlasten der Industrie erträge aus.

Ebenso deutlich wie von der britischen Bewertung der Industriepapiere kündigt sich auch von der internationalen Bewertung des Pfundes her das Ausrufen eines offiziellen Kriegszustandes an. Von den verschiedenen Kursen für "eingefrorene" Pfunde wird gegenwärtig dem "Wertpapier-Pfund" – aus ausländischen Verkäufen britischer Wertpapiere – besondere Beobachtung als Barometer geschenkt. In einem Disagio von 21 bis 22 v. H. und damit einem Kurs von 2,25 $ gegenüber dem offiziellen Kurs von 2,80 $ drückt sich ein hartnäckig-langfristiger Pessimismus aus.