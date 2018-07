Inhalt Seite 1 — Strathus antwortet – Officiosus schweigt Seite 2 Auf einer Seite lesen

In Nr. 45 der "Zeit" sind unter der Überschrift "Zauberschleier–Schleierzauber" mit aller Schärfe je die Aufwertungspläne der Bundesfinanzverwaltung kritisiert worden. Im Zusammenhang mit diesen ebenso phantastischen wie dilettantischen Vorschlägen wurde von uns Dr. Strathus genannt, den wir, als einen Berater der Homburger Verwaltung, für mitverantwortlich hielten. In einer eingehenden Aussprache mit Dr. Strathus konnten wir uns erfreulicherweise sehr schnell davon überzeugen, daß er mit uns in den grundlegenden währungspolitischen Fragen durchaus einer Meinung war und ist, so daß wir also gern, um ihm Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, die gegen ihn gerichteten Angriffe zurücknehmen. Hier geben wir Dr. Strathus selber das Wort:

Die Frage, ob es konjunkturpolitisch vertretbar ist, eine zusätzliche Geldschöpfung erheblichen Umfangs vorzunehmen, ist in der letzten Zeit lebhaft diskutiert worden. Dabei ist von verschiedenen Seiten behauptet worden, daß im Hinblick auf das heutige Geldvolumen noch ein "monetärer Spielraum" von etwa 25 Mrd. DM vorhanden sei. Dieser Auffassung habe ich niemals beigepflichtet, andern sie selbst in einer Zeit, als in der Wirtschaft noch gewisse Depressionserscheinungen festzustellen waren,-als falsch bezeichnet. In einem Gutachten zur Frage der Schattenquote, das ich für die Verwaltung für Finanzen unter dem 1. August 1949 abgab, schrieb ich: "Die schematische Berechnung einer großen Lücke im gegenwärtigen Geldvolumen es Währungsgebietes von schätzungsweise 25 Mrd. DM ist nicht man anfechtbar, sondern geradezu gefährlich."

Der mir in dem genannten Artikel gemachte Vorwurf, daß meine Auffassung Phantasterei sei, die nichts mit Kreditpolitik zu tun habe, trifft also nicht zu. Im Gegenteil: Ich habe bereits Anfang August 1948, als sich noch allseitig eine wisse Unsicherheit in der Beurteilung der Situadem zeigte, drastische kreditpolitische Maßnahmen gegen die sich anbahnenden Inflationstendenzen befürwortet. Erst als sich in diesem Jahr (1949. also) immer stärkere depressive Einflüsse abzeichneten, habe ich mich für eine gewisse Lockerung in der Kreditpolitik in einem begrenzten Rahmen, ausgesprochen. Die Vorschläge, die ich damals unterstützt habe, ziehen auf eine Vorfinanzierung der ohnehin zu erwartenden Kapitalbereitstellung aus Counterpart Fonds in Höhe von wenigen hundert Mill. DM ab. Tatsächlich hat der Zentralbankrat ähnliche Vorfinanzierungsmaßnahmen beschlossen. Inzwischen sind jedoch die Kreditentwicklung und zum Teil auch die Entwicklung der Produktion und der Preise umgeschlagen und mahnen wiederum zu äußerster Vorsicht, Ich habe in der letzten Zeit keine Zweifel darüber gelassen, daß ich jede Aktion, die zu weiterer zusätzlicher Geldschöpfung führen würde, für um tragbar halte.

Meine Vorschläge zugunsten der Altsparer weiten lediglich auf eine begrenzte Entschädigung von Altsparern innerhalb des Lastenausgleichs, d. b. aus Mitteln, die im Rahmen des Lastenausgleicht aufgebracht werden müssen, ab. Es sollten also auch nicht etwa Ansprüche geschaffen werden, die jederzeit und sofort in Geld umwandelbar sind, denn die Verknüpfung einer Entschädigungsaktion selbst mit einer teilweisen Freigabe des Entschädigungsbetrages würde im gegenwärtigen Augenblick jedenfalls währungspolitisch bedenklich sein. In einem Beitrag im "Handelsblatt" vom 4. November schrieb ich kürzlich: "Denn der Hauptzweck einer Entschädigung der Altsparer liegt darin, in den Grenzen der gegebenes finanziellen Möglichkeiten den guten Willen zu dokumentieren, das an den Sparern unnötig begangene Unrecht im Rahmen der Möglichkeiten des Lastenausgleiches wiedergutzumachen und damit das Vertrauen in den Sinn jeder Ersparnisbildung weitgehend wiederherzustellen. Es wäre mit dieser Zielsetzung unvereinbar, würde man durch währungspolitisch bedenkliche Freigaben gutgeschriebener Entschädigungsbeträge auch nur, im geringsten die Währungsstabilität beeinträchtigen, die die Voraussetzung jeden Sparens ist.

Ebensowenig wie ich einem sogenannten monetäten Spielraum das Wort geredet habe, habe ich die finanzpolitische Seite eines etwaigen Wiederauflebens der Schattenquote bagatellisiert. In dem oben erwähnten Gutachten vom 1. August schrieb ich wörtlich: "Genau so leichtfertig ist es, vom heutigen Standpunkt der Finanzen aus zu behaupten, daß allein die Länder eine Schuldenlast von gut 100 Mrd. DM vertragen könnten, und daher heute angesichts des gestiegenen Soziale Produkt? und Steueraufkommens die Mehrbelastung aus der vorgeschlagenen Schattenquote ohne weiteres von ihnen verdaut werden könntet Erst im späteren Verlauf der Diskussion ist von anderer Seite der Gedanke aufgetaucht, die Entschädigungsansprüche der Altsparer durch Ausgabe von Bundesschuldverschreibungen zu decken

Zu dem zweiten Vorwurf, der gegen mich erhoben wurde, möchte ich bemerken, daß es sich bei der mir zugeschriebenen Formulierung vom "wohltätigen Schleier der Reichsmark, der heute vielfach noch die ganze Misere verbirgt", um ein ungenaues Zitat handelt, welches zudem völlig aus dem Zusammenhang herausgerissen ist. Ich habe zu keinem Zeitpunkt den Gedanken der Währungsreform abgelehnt, sondern im Gegenteil, wo ich immer vermochte, auf die – wenngleich schmerzhafte – Notwendigkeit dieses Eingriffs hingewiesen. In einem Gutachten für das Bayerische Finanzministerium vom Sommer 1947 führte ich aus; "Es wird künftig eines tiefen Wissens tun die wirtschaftlichen Zusammenhänge, einer großen Einfühlungsgabe und eines hohes Verantwortungsbewußtseins bedürfen, um unsere zerschlagene Wirtschaft auf einem schmalen Pfad, Der zwischen den Abgründen der Deflation und der Inflation hindurchführt, dem Aufstieg zuzusteuern. Vermeidet man dabei schwere Fehler, dann werden die Opfer, die wir besonders in der Übergangszeit zu bringen haben, auch bald bat lohnt werden. Zu vermeiden sind solche Opfer Unter keinen Umständen. Irgendwann müssen wir dann die strukturelle Anpassung unserer Wirtschaft doch durchstehen... Auf jeden Fall steht nun Ende eines solchen Weges die nachhaltige Besserung des Lebensstandards unseres Volkes, die ja immer Endziel allen Wirtschaftens sein; muß." In der Sonderstelle Geld und Kredit in Bad Homburg habe ich mich angesichts der zunehmenden Auflösungserscheinungen der Wittschaft vor der Währungsreform für eine schnelle und entschlossene Aktion eingesetzt.

Ich habe zwar ebenso wie zahlreiche maßgebende Persönlichkeiten aus allen Lagern der Wirtschaftspolitik schwerere Auswirkungen der Währungsreform auf Arbeitsmarkt und Staatshaushalte befürchtet, als sie dann tatsächlich eingetreten sind Ich darf aber darauf hinweisen, daß vor der Währungsreform die Marshall-Plan-Hilfe noch rächt angelaufen war, die uns zusammen mit den GARIOA-Einfuhren eine drastische Anpassung an außenwirstschaftliche Erfordernisse einstweilen erspart hat, daß die Höhe der Kopfquote eine Sonderkonjunktur auslöste, die bis zu Beginn dieses Jahres die strukturelle Arbeitslosigkeit weitgehend verdeckte und daß schließlich die reichliche Erstausstattung der öffentlichen Hand nicht nur Defizite in den Haushalten verhinderte, sondern sogar eine reichliche Guthabenbilung ermöglichte.