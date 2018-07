Endlich ist eine gewisse Übersicht möglich, wieviel an belastungsfähiger Vermögenssubstanz überhaupt zur Verfügung steht. Und weiter kann man das vermutliche Aufkommen an Soforthilfeabgabe – als erste Teilquote auf den Lastenausgleich – etwa schätzen. Einreichungstermin für Vermögensanzeige und Selbstberechnung war der 31. Oktober. Die Finanzämter sind nun dabei, die Vermögensanzeigen auszuwerten. Freilich sind, im allgemeinen bisher nur zwischen 50 und 60 v. H. der Vermögensanzeigen eingegangen. Das hat mancherlei Gründe. Das Gesetz ist nicht leicht zu handhaben, und die steuerberatenden Berufe haben eine ungewöhnliche Konjunktur gehabt. Aber wenigstens eine vorläufige Vermögensanzeige bis zum 31. Oktober hätte man doch fertigstellen können und sollen, wenn man von der sozialen Notwendigkeit der Soforthilfeabgabe überzeugt war. Aber leider ist diese Erkenntnis wie auch die Bereitschaft, etwas zu zahlen, nicht sehr verbreitet.

Das Bild wird also erst einigermaßen vollständig sein, wenn die Finanzämter die letzten Vermögensanzeigen mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln hereingeholt haben. Geht man von den jetzt vorliegenden rund 60 v. H. eingegangener Erklärungen aus, dann besteht bislang wenigstens wenig Grund zu Optimismus. Die mit der Durchführung des Gesetzes befaßten Finanzverwaltungen sagen, daß das bisherige Aufkommen erheblich hinter den Erwartungen zurückbleibe. Es ist darum nicht verwunderlich, wenn sich, auch bei den Ländern, eine leichte Nervosität bemerkbar macht. Denn die Leistungen aus der Soforthilfe sind ja bereits im Gange, und sie sind vorfinanziert. Es wäre schlimm, wenn das Aufkommen an Soforthilfeabgabe nur eben gerade das deckte, was "auf Verdacht" schon aufgewendet worden ist.

Bundesminister Dr. Lukaschek hat die Dinge offenbar vor einiger Zeit schon richtig gesehen, als er die ursprüngliche Schätzung des Aufkommens gewaltig reduzierte. Man sollte, auch nicht vergessen, daß die Soforthilfeabgabe im Grunde eine ziemlich teure Steuer ist. Der Anteil an Verwaltungskosten, der das Gesamt aufkommen schmälert, ist noch nicht bekannt, aber wenn man bedenkt, daß bei den Finanzämtern – z. T. erhebliche Personal Verstärkungen vorgenommen werden mußten, weil sie infolge ihrer notorischen Überlastung den Aufgaben des Gesetzes nicht hätten gerecht werden können, dann mag man ungefähr ermessen, welch großer Betrag an Verwaltungskosten da entsteht.

Mit den Gründen, die hinter dem enttäuschenden Aufkommen stehen, brauchte man sich im allgemeinen nacht noch eingehend zu befassen; sie sind an dieser Stelle schon oft genug prognostisch erörtert worden. Aber der Kontrollausschuß beim Hauptamt deutet in seiner Verlautbarung etwas Neues an. Er spricht sein Befremden darüber aus, daß zahlreiche von Berufs- und Wirtschaftsorganisationen planmäßig geförderte Stundungsanträge eingereicht würden. Viele Abgabepflichtige denken offenbar nicht daran, zu zahlen, sondern verweisen auf einen von ihrem Berufs- oder Wirtschaftsverband kollektiv gestellten Stundungsantrag. Tatsächlich sind die Finanzverwaltungen mit solchen kollektiven Stundungsgesuchen überschwemmt worden. Sie verfielen (natürlich) der Ablehnung. Und nun wird den Mitgliedern solcher Verbände und Organisationen empfohlen, die Finanzämter mit individuellen Stundungsgesuchen zu überschwemmen. Das kann die Arbeit der Finanzämter erheblich beeinträchtigen. Gehen sie jetzt also streng vor, dann muß man dafür Verständnis haben.

Natürlich gibt es Fälle genug, in denen nicht böser Wille das Motiv für die Nichterfüllung der Soforthilfeabgabe ist. Wir haben oft genug darauf hingewiesen, daß sehr häufig auch tatsächliches Unvermögen die Erfüllung einer nach dem reichlich schematischen Gesetz entstandenen Abgabeschuld verhindert. Der Begriff der Zahlungsunfähigkeit als Stundungsgrund ist aber vom Gesetzgeber weitgehend eingeengt worden. Man mutet dem Abgabepflichtigen schon allerhand zu, ehe man seine Zahlungsunfähigkeit glaubt bejahen zu können; das geht bis zu der Aufforderung, Vermögensubstanz zu veräußern. Aber man geht, so meinen wir, im Schema doch auch wieder ein wenig zu weit. So z. B., wenn man es als ausreichend ansieht, daß dem Abgabepflichtigen nach Abzug der Steuern und der Soforthilfeabgabe von dem gesamten Gewinn noch gerade 100 oder 150 DM (bei Verheirateten) zum Lebensunterhalt verbleiben. Bei diesen; Beträgen haben die nach dem Soforthilfegesetz zu zahlenden Höchstbeträge an Unterhaltshilfe doch allzu deutlich Pate gestanden.

Es mag die Verwaltung und auch die Steuerpflichtigen vielleicht ein wenig trösten, daß schon ab 1. Januar 1950 wesentlich niedrigere Einkommensteuersätze in Kraft treten sollen, die also einen etwas größeren Spielraum für die Zahlung der Soforthilfeabgabe schaffen werden. Aber das ist doch nur ein Scheintrost. Denn wenn eine Steuerreform nur Raum für die Soforthilfe schafft, dann hat sie ihren Sinn zweifellos verfehlt. Was in Zukunft an Einkommensteuer weniger bezahlt werden wird, soll doch in erster Linie der Kapitalbildung, der Investition und damit dem Wiederaufbau zugute kommen. Auch eine Steuersenkung wird also den eklatanten Widerspruch nicht beseitigen, der im Lastenausgleich liegt: den Widerspruch nämlich zwischen den sozialen Zielsetzungen eines kapitalzehrenden Ausgleichs und den Notwendigkeiten eines, verstärkten Kapitalaufbaues. – s –