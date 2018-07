Zwangsoptionen. In den polnisch verwalteten Gebieten Ost-Oberschlesiens sollen – nach Mitteilung von gut unterrichteter deutscher Seite – die dort verbliebenen Deutschen in immer größerem Umfang zu Zwangsoptionen für Polen veranlaßt werden. Es wird der Verzicht auf die deutsche Sprache und Kultur in Haus, Schule und Kirche verlangt, außerdem die Bereitschaft zum Austritt aus der Kirche, zur Umsiedlung in die Ostgebiete Polens und zum Kriegsdienst auch gegen Deutschland gefordert.

Bauprojekte in Ostberlin. Nach dem Allgemeinen Deutschen Nachrichtendienst sind für die Straße "Unter den Linden" im Jahre 1950 größere Bauten geplant, auch soll mit der Wiederherrichtung des Brandenburger Tores begonnen werden. Ferner besteht der Plan, die Akademie der Künste, die Akademie der Wissenschaften und das ehemalige Ehrenmal wieder aufzubauen. Da? Kronprinzenpalais soll in ein Kulturhaus der Berliner Frauen umgewandelt und die Leipziger Straße wieder die größte Geschäftsstraße Berlins werden.

Geehrter Zauberer. Auf dem ersten Kongreß der Schweizer Magier wurde dem Präsidenten des Magischen Zirkels von Deutschland, Emil Thoma, die goldene Medaille und die goldene Ehrennadel des Magischen Ringes der Schweiz überreicht. Das internationale Komitee der Magier hat gleichzeitig eine Einladung zum internationalen Kongreß im Jahre 1950 nach Barcelona an die deutschen Zauberer ergehen lassen.

"Kraft durch Freude" auf englisch. Der Labour-Abgeordnete Mount Follick schlug im Unterhaus für die arbeitende Bevölkerung "Kraft durch Freude"-Reisen durch das Mittelmeer vor, damit der Insel Malta aus ihren gegenwärtigen wirtschaftlichen Schwierigkeiten geholfen werde. Sein Plan ist, vier Flugzeugträger zu Passagierschiffen umzubauen. Jedes Schiff könne ungefähr 500 Reisende befördern, die alle leichteren Arbeiten selbst übernehmen müßten.

Der Dienstherr wechselt Das fünfzig Kilometer lange Fernsprechkabel, das das Haus Hitlers auf dem Obersalzberg mit der Außenwelt verband, wird von der Postverwaltung abgebaut. Das Kabel – es hat einen Gesamtwert von vier Millionen D-Mark – soll zwischen Bonn und Köln zum Gebrauch der deutschen Bundesregierung wieder verwendet werden.