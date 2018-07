Fast 25 Jahre nach Entstehung der Relativitätstheorie hat Albert Einstein eine neue Entdeckungen ergänzt und vervollständigt, ain halbes Jahrhundert hat Albert Einstein Cenie in rVn Dienst der Erforschung der Grundgesetze ces Kosmos gestellt. Schon 1905, ab iunger Physiker, überraschte er die Welt mit der Behauptung, daß die Gesetze der Mechanik, wie s! von Newton 200 Tahre zuvor aufgestellt worden waren, nur Gültigkeit hätten, wenn es sich um Bewegungen mit vergleichsweise kleinen Geschwindigkeiten handelte: daß ab"- bei sehr Iioen Gchwindifc< siteri, die sich der LichtgescWindHteit von 300 COO km pro Sekunde aähern, andere Gesetze gelten. Etwa ?"n Tahre später, 1916 ve öffentlirte er seine "Allfiemeine Retativf ätctheone" wedie die Gravitationsgesetze richtiffstellt, die Identität von Materi i<nd Energie erkSrt und die Formel gibt, nach der Materie in Energie umgewandelt werVen kann. Alle diese Errungenschaften sind bald darauf sowohl in der Astronomie wie in der Atomforcchung als richtig wiesen worden. Jetzt scheint e Einstein, ehe da. Halbjahrhundert noch tu Ende pin, gelungen ?u sein, einen weitere großen Beitrag ur AuMchtun<r eines einheitlichen physikalischen WeltKM ?u leisten. A<TI 26. Deutern W tni er der Öffentlichkeit die Grundrih$e seiner "ASieenwnen Theorie der Schwerkraft" vor. Die Relativitätstheorie hatte der deutsche Physiker Max Planck "einen imoosanten Aufbau von wunderbarer Harmonie und S&önheit genannt, Berfand Rusel hatte sie "as die größte intellektuelle F rrtmt>en<:chsft aler TViten bezeichnet. Es dauerte dennoch eine ziemlich lange Zeit, bk e 6h der allgemeinen Anerkennung erfreute. Nicht ftndm wird es vielleicht bei der Gravicmionsftieorie sein, die Einstein fetzt aufgestellt hat. Diese Theorie soll eine einheitliche Erklärung aller richtigen physikalischen Erscheinungen des Kommt rulasen, was nur dadurch möglich wäre, Saß ie die Gravitation, aus demselben Prinzip zu er!tläien vermag wie den Elektromagnetismus. iJ dieTrlpPlj ale Feldtheorie sefl, wie auch das Physik ist uad von der Generationen von Physikern geträumt haben. Läßt sich diese Theorie, die offenbar zunächst ein Werk dtr Mathematik ist, physikalisch und experimentell nachprüfen, dann wird der Mensch der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts ein ganz anderes, eisi klareres und in sich geschlossen physikalisches Weltbild haben. W, F,

