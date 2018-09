Jean Anouilh war einer der ersten ausländischen

Autoren, die nach 1945 in deutschen Theatern gespielt wurden. Er war auch einer der am meisten Diskutierten, und vor allem schien ihn ein eigenartiger Zauber auszuzeichnen, den er auf viele junge Leute in Deutschland ausübte. Mittlerweile sind fast vier Jahre vergangen –: Überbewertung und Entrüstung haben sich gelegt. Vielleicht ist es deshalb heute möglich, einige ruhigere Betrachtungen über den französischen Dichter anzustellen, dessen Tragödien jetzt unter dem Titel „Antigone“ in der Abendländischen Verlagsanstalt (Freiburg) erschienen.

Schon vor drei Jahren hat die Kritik die „Antigone“ als Anouilhs stärkstes Drama gewertet. Antigone, die gegen den Befehl des Königs Kreon ihren Bruder Polyneikes bestattet und deshalb sterben muß, wird Anouilh zum Symbol des Nein-Sagers: Sie sagt „nein“ zu den Gesetzen, „nein“ zum „Common sense“ Kreons (der ein großartiger Handwerker aus der Zunft der Könige ist), „nein“ zum Leben. Die Bestattung des Bruders wird ihr zum sichtbaren Ausdruck der Verneinung, die sie will. Kreon dagegen, der sich vorgenommen hat, „die Ordnung dieser Welt etwas weniger sinnlos zu gestalten“, versteht ihr „nein“ als pompöse Geste. Er ist „eines Morgens erwacht und war König von Theben. Und weiß Gott, ich liebte andere Dinge als mächtig zu sein...“ Antigone: „Dann hättest du „nein“ sagen sollen ...“ Kreon: „Ich konnte es. Es schien mir nicht ehrenhaft. Antigone: „Dann ist euch nicht zu helfen. Ich habe nicht ,ja‘ gesagt...“

Es ist die Möglichkeit des radikalen Verneinens, die Anouilhs Stück eine magische Kraft auf uns junge Leute in Deutschland ausstrahlen ließ, die wir bis dahin nur bedingungsloses Ja-Sagen kannten. Die schillernde Unheimlichkeit eines bisweilen snobistischen Nihilismus war es, die anzog. Der unbedingte Wille zum „nein“ – gleichzeitig auch Begründung des „Nein“ („Ich kann nein zu allem sagen, was ich nicht liebe. Ich bin letzter Richter.“) mußte vielen von uns imponieren, da wir uns auf unbedingtes Wollen in umgekehrter Richtung so gut verstanden. Was wußten wir noch von der Schwere des Nein bei Nietzsche? Was noch vom wahren Wesen des Nichts, das niemals „gewollt“ werden kann?

Einen der interessantesten Experimentierer der Bühne nennt ein französischer Kritiker Anouilh; den „modernsten Dramatiker“ nennt ihn ein deutscher Schriftsteller. Das erste bleibe unbestritten; das zweite scheint problematisch. Kann ein Schriftsteller Dramen schreiben, wenn seine Personen undramatisch sind? Denn die „Antigone“ beginnt doch mit einer Erklärung des Sprechers: „... Antigone denkt daran, daß sie sterben muß, daß sie jung ist und daß sie das Leben liebt. Aber da ist nichts zu machen. Sie heißt Antigone und wird ihre Rolle zu Ende spielen müssen...“ Willkür und Determinismus haben bei Anouilh eine eigenartige Mischung ergeben. Das um jeden Preis „Nein“- oder „Ja“-Sagen wollen, wird zum „Nein-“ oder „Ja“-Sagen-Müssen, die totale Freiheit schlägt in die totale Unfreiheit um. Warum wird dieses Stück nach der Erklärung des Sprechers noch gespielt? Jeder weiß doch bereits wie es ausgeht. (Sogar die handelnden Personen – und das ist am absurdesten.)

In einem Vorort versucht. Carl August Weber Anouilh philosophisch dem „pessimistischen Realismus“ zuzuordnen. Ganz abgesehen davon, daß ein „pessimistischer Realismus“ ein Unding ist – man kann wohl auf Grund einer realistischen Weltansicht pessimistisch oder optimistisch sein –, wäre es sicher glücklicher gewesen, einzugestehen, daß Anouilh die Erfahrung des Nichts aus der Existenzphilosophie aufgegriffen hat. Freilich handhabt er sie gänzlich ohne den Ernst eines Sartre oder gar eines Heidegger. Er spielt mit ihm wie mit einer neuen Bühnennuance. Dieses Spiel war zu verlockend, als daß wir es gleich hätten durchschauen können. Inzwischen haben wir eingesehen, daß mit dem Nichts zu spielen, gefährlich ist – fast so gefährlich wie mit Gott. – Paul Hühnerfeld