Bidault hat eine Schlacht gewonnen. Müde, abgekämpft, aber hoch erhobenen Hauptes, ist er nach fast vierzehntägiger Marathon-Debatte im Palais Bourbon, dem Sitz der Nationalversammlung, in das Hotel Matignon, das Palais, des Ministerpräsidenten, zurückgekehrt, Wenn auch nicht ganz pünktlich, so ist es ihm doch immerhin noch rechtzeitig gelungen, das zahlenmäßige Rekordbudget der Viertes Republik unter Dach und Fach zu bringen; 2,257 Billionen Franc. Das Allheilmittel eines in (manzielle Nöte geratenen Staates soll nun auch hier im nächsten Jahr helfen, die klaffende Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben im Haushalt zu stopfen. Neue Steuern für Großbauern und Transportunternehmungen, erhöhte Umsatzsteuern und eine Sondersteuer für die nichtausgeschütteten Gewinne von Aktiengesellschaften wurden beschlossen. Für diese Maßnahmen und damit für die Regierung stimmten stets die MRP und die Sozialisten, Gegen sie Gaullisten und Kommunisten. Das Zünglein an der Waage, die Radikalsozialisten und Splittergruppen der Rechten hatten sich diesmal geteilt, ein Flügel unter Herriot leistete Bidault Beistand, der andere, unter Daladier and Reynaud, versuchte dem Ministerpräsidenten bei seinen finanziellen Balanceakten ein Bein zu stellen.

Dennoch wäre es ein Irrtum anzunehmen, daß die Debatte und das halbe Dutzend Vertrauensvoten. das Bidault heil überstand, für die nächste Zeit klare Verhältnisse geschaffen hätten. Wohl selten herrschte in den Köpfen der Abgeordneten eine größere Verwirrung, als in den vergangenen zwei Wochen. Zeitweilig schien es fast unmöglich, daß die Versammlung bei der Sache blieb. Man beschimpfte sich gegenseitig, debattierte über alles mögliche, von wilden Buchmachern bis zu unterirdischen Pilzkulturen, nur über eines nicht; über das Budget. Und erst, wenn Bidault mit erhobenem, schulmeisterlichem Finger erklärte: „Das Schauspiel, das wir hier bieten, ist einfach lächerlich, die Stunde ist gekommen, in der wir endgültige Entscheidungen treffen müssen“, parierten die Abgeordneten. Wohl war ihnen dabei nicht zumute,

In der tat wurde die Debatte von Fiktionen beherrscht. Während beispielsweise Bidault im Zusammenhang mit dem Gleichgewicht des Haushaltes eine Vertrauensfrage stellte, erklärte sein Finanzminister Petsche, daß er die amerikanische Hilfe für 1950 auf gut Glück mit 250 Milliarden Franc einsetze, obwohl er „nicht das Recht dazu habe“. Kurz: Es herrschten offenbar Ausnahmezustände, Die Krise des Kabinetts war wieder einmal die Krise der Vierten Republik.

Das gab dem Premier zugleich eine zwar zweischneidige, aber nichtsdestoweniger scharfe Waffe in die Hand, und er zögerte nie von ihr Gebrauch zu machen, „Wenn das Kabinett gestürzt wird“, sagte er wieder und wieder, „werde ich als Parteivorsitzender der MRP dafür sorgen, daß meine Partei sich an keiner neuen Koalition beteiligt“. Das hieße an Grund der parlamentarischen Arithmetik nichts anderes als: Neuwahlen, Und eben davor schreckt heute noch die Mehrzahl der Abgeordneten zurück. Niemand weiß, was ein Wahlkampf bringen würde. Der zu erwartende Streit um ein neues Wahlsystem könnte nur allzuleicht die Grundfesten der Vierten Republik erschüttern. Oder die Entwicklung überschlägt sich gar schon vorher. Diese Furcht des Parlaments vor dem „nachher“ verhalf Bidault zum Siege. Sie wird auch in Zukunft auf seinem dornigen Wege sein treuester Bundesgenosse sein. Und er wird sie bitter nötig haben. C. J.