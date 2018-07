Inhalt Seite 1 — Der große Streit um den kleinen Op Sinjorke Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Ottomar Reichard

Brüssel, Ende Dezember

Der Krieg zwischen den flandrischen Städten Antwerpen und Mecheln wurde drei Tage vor Weihnachten beendet und der Friedensvertrag ratifiziert. Es war ein lustiger Krieg! Anlaß dazu gab „Op Sinjorke“.

Wann Op Sinjorke das Licht der Welt erblickte und wer ihn geschaffen, verliert sich im Dunkel der Geschichte. Diese ziemlich häßliche männliche Puppe, etwas zeitlos gekleidet, wird von den Bürgern Mechelns als ihr folkloristischer Schatz behandelt, und dies bereits seit drei Jahrhunderten. Die Antwerpener hingegen behaupten von jeher, Op Sinjorke sei mit Scheidewasser getauft und sei ihnen von den Mechelern zur Zeit der spanischen Herrschaft geraubt worden. Geschichtlich steht nur fest, daß die Spanier hin und wieder hochmütige Antwerpener Handelsherren,die sich gegen ihre Herrschaft auflehnten, zur

Raison brachten, indem sie sie mit einem an vier Zipfeln gehaltenen Tuche unter dem spöttischen Ruf „Hopp Senorchen“ zu prellen pflegten. In Erinnerung an diese Unfreundlichkeit wurde später auf den Jahrmärkten von Antwerpen und Mecheln der Brauch nachgeahmt, freilich in milderer Form. unter Verwendung eben dieser Puppe, die der Volksmund, den spanischen Ruf flamisierend „Op Sinjorke“ benannte.

In Sachen ihrer Überlieferungen und folkloristischen Zusammenhänge sind die Belgier äußerst empfindlich, und insbesondere die Studentenschaft macht sich gern zum Hüter und zur Stütze des Brauchtums. Im Geheimkonzil also beschloß eine Gruppe Antwerpener Studenten zur Tat, zu schreiten. Vier der Verschworenen eilten gegen Abend im Auto nach dem nur eine halbe Stunde entfernten Mecheln und drangen verkleidet undverlarvt in das kleine städtische Museum ein, das nächtlich nur von einer ältlichen Portierfrau behütet wird. Um die Angelegenheit recht dramatisch zu gestalten, wurde die würdige Dame an ihren bequemen Lehnsessel gefesselt, immerhin aber so, daß ihr die Hände frei blieben. Nachdem die jungen Leute beteuert, daß sie es nicht etwa auf ihre Sparpfennige abgesehen hätten und daß sie weder Gift noch Dolch zu befürchten brauche, ja daß sie ruhig in Gesellschaft der Hauskatze an ihrem Pullover weiterstricken, nur nicht um Hilfe schreien dürfe, entführte das Komitee den etwas verwahrlost wirkenden „Handelsherrn“, der schonseit Jahrhunderten in einem altertümlichen Kästchen schlummerte, nach Antwerpen, wo er in ein nur den Studenten bekanntes Verließ geworfen wurde.