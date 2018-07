Inhalt Seite 1 — Die Woche Seite 2 Auf einer Seite lesen

as Interesse der amerikanischen Außenpolitik wandte sich stärker Ostasien zu. Dabei kam es zu Differenzen zwischen Präsident Traman und hohen amerikanischen Militari und Diplomaten. Einstweilen wurde beschlossen, Rot China nicht anzuerkennen und Generalissimus Tschiang Kai Shejk auf Formösa weiterhin wirtschaftlich und politisch zu unterstützen.

Ein bestimmendes Merkmal der weltpolitischen Situation am Jahresende seien "gewisse Stimmungsschwankungen" in der amerikanischen Außenpolitik, schreibt die Neue Zürcher Zeitung. Der Nutznießer dieses Schwankens sei die Sowjetunion.

Nach. Burma hat Indien als zweites riichtk omrrmnistisches Land das Regime Mao Tse Tungs anerkannt Die Sowjetunion erklärte jetzt aiuch im "Weätsicherheitsrat, daß sie den Leiter der chinesischen Delegation, Dr Tsiang, nicht länger als wahren , Vertreter des chinesischen Volkes betrachte. ; Die vier Stabschefs der amerikanischen Streltkräfee gaben bekannt, daß sie Anfang Japan ,, einen informativen Besuch : wollen. Kawamüra, erklärte auf ein Anfrage, daß di japanische Regierung das Abkommen von Yaita als "irrelevant" betrachte Japan habe sich nur verpflichtet, die Beschlüsse von Potsdam, n zsjerkennen. Auf eine weitere Frage über den in der Verfassung niedergelegten Verzicht auf den Kriegantwortete der Regierungssprecher: "Das Recht, sich selbst zu schützen, kann weder versagt Roch auf andere übertragen werden 7ietnam : wurde in einer feierlichen Z eremorde : züm f souveränen. Gliedstaat der französischen Un ion erhoben " ". : Israel Iieß~"dea Treuhänderscha ftsrar" 3er "fetinten Nationen wissen, es werde sich nicht %n dte :;: Ford€rtihg des Rates kümtnernjsewte gieru ngsbehorclen aus Jerusalem zuiücffZttwefien, HakedÄ7em bildete am Mittwocheinnettes syrisches Kabinett, mit dem sowohl da ment alsauch die Atmee einverstanden sind "Der Präsident der dominikanischen Republik, Raphaei Trutllo, ließ sich vom Kongreß des Landes; die" Vollmacht geben jeder karibfechen Nation den Krieg zu erklären, die wissentlich dominikanischen Revolutionären Schutz Bewähre. Die Vollmacht richtet sich in erster Linie gegen Guatemala, Cuba und Costarika, rfP rygve Lie, der Generalsekretär der UNOj meinte, daß das Jahr 1950 einen Wendepunkt auf derft : "schwierigen Weg zu einem sichefcn Frieden" brinaen werde.

Der südafrikanische Ministerpräsident Dt, Malan sägte in einer Rundfunkansprache, dk gegenwärtige Weltsituation biete nur wenig Grund zur Hoffnung. Kommunismus of ARtiikotnmümstrms stünden einander stärker bewaf foet gegenüber denn je.

1 iD er pberbefehlshaber der ameriiansstAen ÄtlaiitiMlotte ; Ädmiral Bl andy, der 19 46 <ße Atombomben versuche in Bikini leitete, trat in , Präiident Tru man verneinte auf einer Prtsje konferenz ; die Frage, ofe er General Eiseiihower als Kandidaten für die Präsidentenwahl tf52 befrachte. Eisenhbwer habe, so sagte der Präsident, erklärt, daß er nicht kandidieren werde, Dieses Wort des Generals genüge ihm.

Die französische Nationalversaranifewg btütgte nach weiteren Vertrauensfragen das Bvdeet der Regierung Bidault in Höhe von 2 257 E iilk)iea Franc. Damit ist der Bestand der Regierng iosfweilen gesichert. Die norwegische Regierang gafe bekanfjt, d3 sie mit Sowjetmß land ein Grenzabkom rrwit ge Schlössen h abe, das Verfahren zur Beifegwßg etwaiger Konflikte zwischen beiden Län3eKU vorsieht fn Finnland darf es keine Feinde, sondern n Freunde der Sowjetunion geben", erklärte cfer finnische Staatspräsident Passikivi- und versicherte, daß sein Land gute Beziehungea wir Sowjetunion wünsche.

Die Sowjetunion beschuldigte Finnland fer Verletzung von" gegenseitigen Friedens- nd Beistandspaitea durch de Beherbergung von Kriegsye rbrechfirnl Der stellvertretende Außehnjinister Grprnyko : ersuchte erneut um die Auslieferung von 3ÖÖ Personen, die in der Sowjetunion vT€rbrethen beaBgen hätten.