Paris, Ende Dezember

Seit 25 Jahren verficht der Architekt Le Corbusier ein „neues Wohnen“. Alle theoretischen Beschreibungen seiner modernen Wohnkultur erübrigen sich, da er wieder einmal dabei ist, diesen seinen Traum in Realität umzusetzen. Marseille ist die Stadt, wo der erste dieser Zukunftsbauten entsteht, eine „Wohneinheit“ von über 50 Meter Höhe, mit 330 Wohnungen und Platz für mehr als 1500 Bewohner, mit einem Stockwerk „Ladenstraße“, mit Kino und Hotel.

Zweierlei ist völlig neu an Le Corbusiers Gebäude: Zunächst einmal ruht der ganze Bau. auf 36 riesigen Betonpfeilern, die eine Höhe von rund sieben Metern haben, so daß die ganze Grundfläche des Baues, der 135 Meter in der Länge und 25 Meter in der Breite mißt, offen ist. So bleibt diese Fläche nicht nur als Straße, Rasen, Spiel- und Sportplatz benutzbar, sondern dem Fußgänger ist auch der Blick auf eine Mauer erspart. Die andere Neuerung kommt den Bewohnern zugute: die Konstruktion des Hauses ist dem Gesetz der Sonne unterworfen. Keine der 330 Wohnungen geht nach Norden, das Gebäude ist parallel zur Sonnenlaufbahn gebaut. Sämtliche Wohnungen haben Loggias, und für diese Loggias hat Le Corbusier Sonnenfilter erdacht, die die Strahlungskraft der Sonne regulieren.

Wichtiger aber noch als die äußere Struktur des Baues ist die innere Anlage. Jede Wohnung hat einen Gemeinschaftsraum, der 4,80 Meter hoch und von dem ein Teil quergeteilt ist, so daß ungefähr die Hälfte des Raumes zwei Stockwerke hat. Dieser große Gemeinschaftsraum geht über in die Loggia von vier Meter Länge Und 1,75 Meter Breite. Im oberen Teil des Innenraumes befinden sich die Schlafgelegenheiten, im unteren Küche, Bad und Dusche.

Das neunte Stockwerk des Gebäudes nennt Le Corbusier die „Wohnungsverlängerung“. Es enthält all das, was indirekt zum Familienleben gehört –: eine große Lebensmittel-Kooperative, Restaurant, Cafeteria, Friseur, Wäscherei und Färberei, Zigarrengeschäft, Buchhandlung, Zeitungsstände, Postamt und Blumenladen. Unter dem Dach befinden sich eine Lazarettstation und eine Kinderkrippe, von der eine Rampe auf das Dach führt, auf dem sich ein Stadion, ein großer Kinderspielplatz und ein Solarium befinden. Außerdem sind in jedem Stockwerk Räume für einen Jugendklub untergebracht.

Die Wände sind absolut schalldicht, da sie aus einem Spezialmaterial hergestellt werden. Böden und Decken, sind durch eine schallisolierende Schicht voneinander getrennt. Selbst die Leitungs- und Kanalisationsröhren haben besondere Vorrichtungen, die Lärmgeräusche dämpfen, Ende 1950 wird das Gebäude bezugsfertig sein. Erst dann wird man beurteilen können, ob Le Corbusier mit seinem „Massenbau“ oder ob diejenigen Architekten recht haben, die das kleine Einzelhaus propagieren. Georges R. Reymond