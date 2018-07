Inhalt Seite 1 — Herz aus Stein, aus dem die Funken sprühen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die russischen Chronisten des XI und XII. Jahrhunderts waren ausnahmslos Mönche—: die einzigen Menschen, die schreiben konnten. Sie schrieben mühsam, Buchstabe für Buchstabe, ihre verschnörkelte kyrillische Kirchensebrift. Sie waren durchdrungen von der Gewißheit, daß Religion und weltliche Macht nicht voneinander zu trennen seien: "Als unsere Vorfahren vom Licht unserer heiligen Religion aus Byzanthim erleuchtet worden waren, errichteten sie Gotteshäuser und Klöster für die Diener Gottes und der Jungfrau und bauten daneben auch einige Hütten für die Vogte, die die niedrigen Leute in Gottesfurcht und Ordnung zu halten hatten. E wurde hohe Wälle mit einigen Torea zum Schutz gegen die Ungläubigen, Räuber und die Tiere des Waldes aufgeworfen, so daß alles, was Gott diente, wie ein Hera aus Stein war, aas dem die Funken sprühen. Außerhalb der Wälle aber begannen viele Menschen sich anzusiedeln, in Hütten und Höhlen zu wohnen, das Brot aus" dem Lande zu ernten, das Wild im Walde zu jagen, das Handwerk zu üben und verschiedene Waren mit anderen Stämmen und Völkern zu tauschen. Das waren die ersten Dörfer und Städte, die also durch die Kraft und den Schutz unserer heiligen Religion zum Leben kamen Wenn die alten Chronisten so die Entstehung der russischen Städte schildern, darf man ihnen wohl glauben, daß die ersten Siedlungen im alten Rußland nichts anderes als Religionsburgen gewesen sind, "Herzen aus Stein, aus dem die Funken sprühen". Feuersteine sind hart; sie waren kostbares Gut, da man aus ihnen Licht und Wärme schlagen konnte; Feuersteine heißen ussisch Kremlj Solche Burgen "aus Stein, aus dem die Funken sprühen", solche Kremlj gab es viele im alten Rußland und immer waren sie das Herz der Dorf Stadt, von dem aus das Land von den Vögten, den obersten profanen Dienern der Kirche, die sich dann Fürsten und Großfürsten nannten, regiert wurde — in Twer, Wladimir, Nowgorod, Pskow. Aber über alle hinaus wuchs, im gleichen Schritt mit der Ballung der Macht im Zentrum Rußlands, der Kreml von Moskau: Das Herz von Stein im größten Dorf der Welt — denn das ist Moskau, und so hört jeder Russe die "Goldhäuptige", das "Mütterchen", gerne nennen. Mit etwas Rührung, etwas Scheu und wirklich großer Liebe, Moskau, die Siebenhügelstadt an der Moskwa, einem breiten ruhigen, ja etwas trägen und behäbigen, also urrussischen Fluß, gruppiert sich also um seine Stadtburg, seine Akropofis —: den Kreml auf dem Borowitzky Hügel. Der Grundriß ist ein unregelmäßiges Fünfeck, genau 43 Meter über dem Spiegel des Flusses gelegen. Dahinein gebaut oder treffender gesagt: gezwängt wurden seine Kirchen, Paläste, Museen und eine Vielzahl abschreckend häßlicher Wohnbauten, die man Kasernen nennen sollte. Das alles ist mit einer 20 Meter hohen Mauer umgeben, die ihre heutige Gestalt in den Jahren 1480 bis 1490 erhielt und von IS Türmen und Türmchen gekrönt wird. Fünf Tore führen in den Kreml, und der Gesamtumfang der Mauer beträgt etwa zweieinhalb Kilometer. Breit ausladend dehnt sieh vor den Toren der "Rote Platz", und dicht an die Kremlmaoier lehnt sich das düstere Grabmal Lenins. Auf diesem Platz werden die großen Paraden abgehalten, zu Füßen des toten Gründers des Sowjetreiches, und in den beherrschenden Kremltürmen bocken die Wachtposten an den Maschinengewehren. Dumpf, geballt, schwül, von schweren Weihrauchschwaden durchzogen und vom Dunst unzähliger träge glimmernder öllämpdien und Wachskerzen gesättigt, stand die Luft in den niedrigen Kremlgemächern im Mittelalter, als die Epigonen der Vögte, die Großfürsten, allmählich den Priestern die Macht aus den Händen nahmen. O sie waren listig, die großen Fürsten, und hatten einen weiten Blick, denn sie vermieden jegliche. Gewalt dabei und eroberten die Macht auf gelinde Weise, indem sie sich selber mit der größten priesterlichen Würde bekleideten! Und das russische Volk war leicht und bequem zu lenken, wenn man nur sein tief wurzelndes Bedürfnis nach Mystik erfaßt und es davon überzeugt hatte, daß man selber das erste Instrument dieser geheimnisvollen heiligen Macht sei . Dabei dachten die Großfürsten niemals daran, irgendwelche geistlichen Funktionen selbst tten ja auch keine Zeit dafür; i Russenreich mit eiserner Faust en immer weiter und weiter führen, Empörungen niederimbus der mystischen Macht itums war unerläßlich, aber er lüg, daß er als Vorbedingung des n? genügte. Alle Großfürsten IcMolger, die Zaren, waren die der "rechtgläubigen" Kirche er letzte und unglücklichste war es noch. Und immer ist irone wie Weihrauchdunst und , gewesen, immer haben im S Thrones die starren goldenen Gewänder der Bischof und Metropoliten gefunkelt. Kein Zar hat auf die Gebrte, das Knien und das demüag Mngegefaene Erschauern seiner Russen verzichten können, und als der Orkan des Jahres 1917 hereinbrach, die Weihraudischw aden zerfetzte und das Volk ius der Kniebeuge hochriß, zerbarst das Zarentum. Purpur, Gold, Weihrauch, Kerzen und öllämpchen herrschten im Kreml und eistickten jedes laute Wort und jedes Lachen, als Mer der Großfürst Iwan Kalita, der "Geldbeutd", mit betriebsamer, aber immer geräuschloser und von Gebeten begleiteter Energie Schatze anhäufte, um sie dann übers Land zu streuen, kleinere Fürsten damit zu kaufen, Söldnerheere auf Eroberungen auszuschicken, widerspenstige Feudale zu bestechen. Als der "Geldbeutel" starb, hinterließ er — 1340 — Moskau als weitaus mächtigstes Großfürstentum Rußlands, Unter seinem Enkel Iwan III wurde der Kreml so mächtig, daß er das Tatarenjoch, das jahrhundertelang Osteuropa beherrscht hatte, abschütteln und immer neue Gebiete erwerben konnte. Und so nannte sich dieser Iwan, denn auch nunmehr "Gossudar" — ein stolzer Titel, der soviel wie "Herr" bedeutet. Und so mächtig und so stark war Iwan III, daß nun nicht mir Weihrauch und Gebete die Paläste des Kreml beherrschten, sondern daß nun seine Garden und Soldatea dse Stufen des Thrones umgaben und seine Macht festigten. Womit ein neuer Geist in den Kreml eingezogen war — der Geist des Schwertes. Er wuchs mit der Macht und die Macht wuchs mit dem Geist des Schwertes, bis es so sehr gewach sen war, daß es Gebete, Lämpchen und Weihrauch verdrängte, sie immer mehr als Fassade präsentierte, alle Säle, Gemächer, Winkel und Gänge ausfüllte.

Iwan IV, der "Schrecklicher (1533 bi 1584). Eine historische Gedankenlosigkeit, dieser Beiname! Iwan IV wurde von seinen Russen "Grosny genannt, und da "Grosa" Gewitter bedeutet, sollte man ihn besser den "Gewitterzaren heißjsn. Und dies ist der Beiname, den er wirklich verdient, denn wie eine elementare Entladung stürzte sich seine Macht- und Ländergier über die noch verbliebenen selbständigen Fürstentümer, vernichtete ihre Beherrscher und verschlang das Land. Er hatte ein starkes Heer und eine Armee von Dienern und Sklaven, die bei seinem heiseren Hüsteln erbleichten; sein fürchterlichstes und stärkstes Machtinstrument aber war die "Opritschina", seine Leibgarde, die als Wahrzeichen einen Besen und einen Hundekopf trug, durch die Lande fegte und alles niedermachte, was nicht in Ehrfurcht vor dem Gewitterzaren erstarb. Als Iwan Nowgorod bezwang und dem Gebiet von Moskau einverleibte, ließ er durch die Opritscbinz 60000 seiner Einwohner, die gegen ihn gekämpft hatten, hinrichten.

Der Gewitterzar war gewaltig und wollte keine GrenzenJtesnneH. So gewaltig, daß er es wagen, konnte, die engen Grenzen des Kreml zu verlassen und seinen befestigten Wohnsitz 30 Kilometer von Moskau entfernt in einer "Sloboda" — etwa einer Militärsiedlung — aufzuschlagen. Freilich, die Behördenspitzen, die ganze Staatsapparatur, regierte weiter vom Kreml aus, dessen Namen nun allein schon genügte, den Moskowitern Schauer über den Rücken zu jagen. Ab und zu hetzte der Zar, geschützt von seinen "Besen" und "Hundeköpfen, in das "Herz von Stein", um Gericht zu halten, Gesandte zu empfangen, seine Räte zu hören oder neue an Stelle der schneli verbrauchten zu ernennen. Zitternd war dten die Menschen sich ab, wenn die schnellen Wagen oder Schlitten in den Kreml rasten, und bekreuzigten sich mit flatternden Fingern — nicht für den Zaren, sondern aus Angst vor diesem Menschen, der das Schicksal bedeutete.

Das war vor vierhundert und mehr Jahren. Auch heute hat ein Mensch, der, weiß Gott, nicht weniger Schicksal ist, seinen privaten Wohnsitz 30 Kilometer vor den Toren Moskaus gewählt, und die für ihn gebaute Straße in den Kreml wird von Menschen rsingefegt, wenn er in seiner Panzerlimousine daherhuscht. Es gibt so manches im Osten, das uns gespenstisch berührt, besonders, wenn es sich fratzenhaft, wie ein Alpdruck, im Moder verwehter Jahrhunderte abzeichnet .

Nach der Herrschaft des Gewitterzartn begann die "Smuta", die "Trübe Zeit": Um dsn Thron im Kreml wurde mit wütender Verbissenheit gekämpft, und die großen Steinquadern der Paläste und Kirchen troffen von Blut. Da war der Usurpator Boris Godunow, da war ein anderer nicht ganz legitimer Iwan, da waren versdiiedene falsche Demetriusse, die man entweder mit schönen seidenen Tüchern erwürgte, oder pomphaft nd in feierlicher Aufmachung aus großen Kanonen auf den heutigen "Roten Platz" hinaissschoß, da war ein stiller, bescheidener Bojar Schuisky, den man, absolut gegen seinen Willen, zu einem ewig Jammeraden, weinenden und betenden Scheinzaren machte — o es war wirklich eine trübe Zeit, und den einzigen Profit davon hatte die orthodoxe Kirche, die es verstand, diesen Jammer zu überdauern und nun wieder mit goldenen Meßgewändern und Weihrauch sich ans Regieren machte. Sie erhob den jüngsten und bescheidensten der Bojaren (Feudalherren, Hochadel), den sechzehnjährigea Michael Fedorowitsch Romanow, zum Zaren — denn ein Zar mußte es sein, andere Regierungsbegriffe gab es nicht. Sie umgab ihn mit mystischem Pomp und Gottesgnadentum und schaffte damit endlich unter den der ewigen Machtkämpfe und des Blutvergießens unsagbar überdrüssigen Menschen Ruhe und Ordnung. Man betete viel, arbeitete ein wenig und gewöhnte sjch daran, den jungen stillen Menschen inmitten der weißbärtigen salbungsvollen Priester im Kreml gern zu haben. Es war wohl die ausgeglichenste und ruhigste Zeit, die Rußland je erlebte, als es von den Romanows vom Kreml aus und durch dea Kreml regiert wurde. Die Romanows waren frischer, so sagt man, als die meisten Bojarensippen, denn der erste Romanow, d?n die russische Forschung kannte, ein- Kriegsmann namens Andreas mit dem seltsamen Beinamen die Stute" — sein Sohn Meß die "Katze —, war erst 1340 aus Preußen eingewandert . Der nächste Romanow Zar hieS Alexej Mkhailowitsch, den man den "Tischaischij", das heißt den Stillsten 1, nannte, da er von bescheidenster und sanftester Gemütsart war, der Kirche eifrig diente, fleißig betete, seine Frau und Kinder zärtlich liebte und im übrigen ein recht untätiges Leben führte — was den Russen schon immer gefallen und imponiert hat. Man hat den letzten Zar, Nikolaus IL, in den Jahren vor dem ersten Weltkrieg oft mit dem "Tisdbaiscbij" verglichen, und das auch nicht zu Unrecht —: es fallt nicht schwer, sich den letzten Zar, diesen freundlichen, stillen Menschen mit den schönen, etwas demütigen, etwas fatalistischen Augen, im Kreml vor dreihundert Jahren vorzustellen. Er selber lächelte versonnen, wenn er von diesem Vergleich hörte.

So tatenlos, so beschaulich und satt verliefen die Jahrzehnte unter den ersten Romanows, daß es in der regierenden Oberschicht des Kreml allmählich als höchst plebejisch und, unwürdig galt, überhaupt etwas zu tun. Da ließen sich die Bojaren, Minister, Generäle und sonstigen Würdenträger die Haare, Barte und Nägel wachsen, wie sie wollten, und legten Gewänder an, deren Ärmel etwa eine halben Meter über die Fingerspitzen hinaus herabhingen. Also kamen sie gar nicht erst in die Versuchung, irgendeine Arbeit anzufangen, und das galt nun als würdig, vornehm und schön. Wenn diese vornehmen Leute aßen und tranken — und beides taten sie eigentlich den ganzen Tag hindurch —, so standen Pagen delstea Geblütes hinter ihnen, die ihnen die Bissen in den Mund schieben und diesen bekreuzigen mußten. Stickig, dunstig und schwül stand die Luft im Kreml Bis ein Obenneiisch erschien, in ungestümer, ungebärdiger Riese: Peter. Das ausgeruhte Blut der Romanows war in diesem Menschen plötzlich aus seiner Trägheit erwacht. Und Peter wurde zu einer Macht, die das ganze gewaltige Land aus seinem Dahindämmern, as seiner satten Lethargie, emporriß. Peter L, der deshalb der Große genannt wurde, öffnete mit gewaltiger Faust das berühmte Fenster nach Europa. Er hatte furchtbare Kämpfe gegen die aufgestörten Barte und Langärmel im Kreml zu bestehen —: sie fielen und viele tausend Köpfe fielen mit ihnen, zum Teil durch Peters eigene Hand. Die Weihrauchschwaden im Kreml wurden dünner und dünner, mußten dem Blutruch weichen. Peter verabscheute alles Alte, Dumpfe, Träge und haßte darum auch den Kreml mit ganzer Seele! Er drehte ihm den Rücken, stampfte eine eigene Stadt aus den Sümpfen der Newa und wurde von Hohngelächter geschüttelt, wenn er sich die nun verödenden und entmachteten Paläste im alten Herz von Moskau vorstellte. Aber auch dfr große Peter, der Übermensch, dem es — dem Kreml zum Trotz! — gelungen war, das Riesenreich mit rauhem Zugriff und viel, viel Blut aus der Dämmerung des asiatischen Mittelalters zu reißen, war sterblich. Und mit ihm war auch die männliche Linieder Romanows erloschen, wenn aadr das Blut der "Stute aus Preußen" in stark verdünnter Konsistenz, mit dem Dynastcnstempel Romanow versehen, durch die weiblichen Nachfahren noch auf dem Gossudarenthron zu finden war. Einige genießerische Frauen, ein paar dazugehörige schwächliche Männlein zehrtea am Abglanz Peters und trogen die Krone, und die letzte unter ihnen war die kleine Anhalt Zerbster Prinzessin Sophie, die als die große russische Kaiserin Katharina in die Historie eingegangen ist. Sie alle saßen dicht am Fenster nach Europa, in Petersburg, und dachten kaum an den Kreml, der sich von den Schlägen Peters, des verbissensten Feindes, den er je gehabt hatte, noch nicht holen konnte. War sein Geist, das unfaßliche Mysterium des Herzens aus Stein, wirklich endgültig erloschen? Dann kamen die fünf letzten der Zaren, die drei Alexander und die beiden Nikolaus. Sie wollten europäische Herrscher sein, verehrten Peter und Katharina, errichteten ihnen Denkmäler und Obelisken, gaben Gebieten und Städten deren Namen und verschwägerten sich "mit westlichen Dynastien, ließen ihre Minister gesellschaftliche, politische und kulturelle Polonäsen nach europäischer Manier mittanzen. Der Kreml schwieg . Der große Korse erschien. Er überrannte den ersten Alexander und war plötzlich mit seinen Marschällen und Soldaten nicht nur in Moskau, sondern sogar mitten im Kreml! Das aber war für die Russen so furchtbar, so unerträglich, daß der russische Patriotisr mus, klug und listig entfacht und geschürt von Alexanders Priestern, Räten und Generälerf, sich entzündete und Moskau in Flammen aufgehen ließ. Mirakel, Mirakel! Der Kreml blieb verschont, und Napoleon begab sich auf den Weg nach Elba und St. Helena. Es gibt wohl kaum einen zweiten russischen geschichtlichen — oder als Geschichte aufgemachten — Stoff, der so breit und zweckdienlich und in so populärer Form in Kunst und Literatur ausgewertet worden ist wie dieses "Wunder".

Ja, das Wunder war geschehen: der Kreml lebte wieder, denn mit dem Jubel über den Sieg, über die Befreiung, stand das Herz aus Stein an der Moskwa wieder im Mittelpunkt der Verehrung, des Glaubens und wirklich auch des iLiebebedürfnisses der Russen. Die Priester taten das ihrige dazu, und nun war der Kreml wieder Heiligtum, das gnadenspendende Mysterium wie in früheren Jahrhunderten. Die drei Alexander und die beiden Nikolaus beugten sich willig dem Phänomen und taten sehr gut daran, gelegentlich zu betonen, daß sie nach wie vor die obersten Häupter der Kirche seien. Hoch, unerreichbar hoch stand der Zar in der russischen Welt; aber über eine unerhörte Macht verfügte neben ihm auch der Prokurator der "Heiligen Synode", den man auch Kirchenminister nennen könnte und der den Ausschlag bei der Wahl des Patriarchen, also des russischen Papstes im Kreml, zu geben befugt war. Kein großes Ereignis staatlicher oder gar geschichtlicher Bedeutung geschah mehr, ohne daß der Zar im Kreml erschien, um dort zu beten, zu fasten, an gleißenden Prozessionen teilzunehmen, die Stände zu empfangen, vor seinen Toren Paraden abzunehmen. Als der letzte Zar, Nikolaus II, im Mai 1896 im Kreml erschien, um sich krönen zu lassen — denn selbstverständlich konnte der Gossudar von Gottes Gnaden nur hier, gesalbt werden —, geschah das entsetzliche Unglück auf dem Chpdynkafeid: unzählige Menschen — es sollen weit über 6000 gewesen sein — wurden bei der Verteilung der Krönuagsgeschenke zerstampft und zerdrückt — Im Kreml proklamierte Nikolaus den iunglücfcÜchen Krkg gegen Japan, der den Keim der Revolution in sich barg. Und den letzten feierlichen und großartigen Staatsakt, der das Ende des Kaiserreiches und der Dynastie einleitete, beging Nikolaus im Kreml, als er in jenen heißen Augusttagen 1914 um den Sieg über Deutschland betete, während Hunderttausende seiner Russen entblößten Hauptes um die steinernen Mauern knieten, sich inbrünstig bekreuzigten und heilig schworen, ihr Leben für den gelieoten sanften Zaren hinzugeben. Nach vier Jahren wurde, dieser Zar, Gossudar und höchster Priester, von russischen Menschen mit seiner Familie vernichtet und ausgelöscht. Nachts, in einem Keller im Ural, als Lästiger, Überflüssiger Und die Glocken des Kreml läuteten nicht ihr Miserere dazu, und die Mauern barsten nicht, sondern ließen es sich gefallen, daß man sie mit roten Fahnen und Spdibändemsdböückte and daß viele fremde, hier nie gesehene nd geduldete Menschen in Paläste eindrangen, um von hier aus eine neue 1 die Welt aufzubauen. Unerhört geschäftig, eilig, eilig .