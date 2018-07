„...verbleibt als wichtigstes Mittel zusätzlicher Finanzierung für Investitionsaufgaben die zusätzliche Geldschöpfung...“

Man glaubte den Ruf nach der „Kreditspritze“ verklungen, aber jetzt erhebt ihn aufs neue ein wissenschaftliches Institut, das Institut für Wirtschaftsforschung in München. Im zweiten Heft seiner 1949er Berichte beschäftigt sich das Institut auch mit dem sogenannten „Investitionsspielraum“, mit der Finanzierung der Bauten in der Industrie, mit dem Wohnungsbauprogramm usw. Dabei findet sich der seltsame Satz: „Der Engpaß Geldkapital ist im wesentlichen dem nichtproportionsgerechten Schnitt der Währungsoperation im Jahre 1948 zuzuschreiben.“ Aus dieser Feststellung – die an sich schon irrig ist, denn die Geldreform konnte ebensowenig Kapital vernichten wie die Kreditschöpfung Kapital schaffen kann – wird gefolgert, daß es sich hier um einen „organisatorisch-kredittechnischen“, nicht aber „primär materiellen und substantiellen“ Mangel handele. Deshalb werden organisatorische Mittel“ zur Revision empfohlen; man müsse entweder „eine Nachreform der Währungsoperation vornehmen“, oder müsse Auslandskapital heranziehen (ist das nichts „Materielles“?) oder aber drittens „zusätzliche Kreditmittel über die Zentralbank“ schaffen.

Punkt 1: die Wiedergewinnung der Schattenquote wird abgelehnt; Punkt 2: der Einsatz von Auslandskapital liege zunächst nicht in unserer Hand; als wichtigstes Mittel bleibe also Punkt 3: die „zusätzliche Geldschöpfung“. Daß es solche Methoden gebe, zeige der Entschluß des Zentralbankrats von Ende August 1949, der die Möglichkeit schuf, im Vorgriff auf künftige Ersparnisbildung bis zu 200 Mill. DM Ausgleichsforderungen von den Geldinstituten aufzukaufen, wenn diese dafür langfristige hypothekarisch gesicherte Kredite geben.

Nun ist es gewiß richtig, daß der Zentralbankrat im vorigen Sommer scheinbar einen kleinen Schritt zurückwich und dem Ruf nach Geldschöpfung nachgab, aber doch nur mit einem Betrag, der sich sozusagen winzig ausnahm gegenüber den lauten Forderungen nach einer Mainmutaktion, und außerdem unter bestimmten Kautelen, die es sicherstellen, daß die nachwachsende Kapitalbildung den Vorgriff wirklich wieder ausgleicht, und zwar bei jedem einzelnen Kreditinstitut, das die im August geschaffenen Möglichkeiten benutzt! Das Münchener Institut verlangt aber nicht weniger als 2,2 Milliarden „zusätzlich zu schaffende neue Investitionskredite“, also einen Betrag von immerhin 10 v. H. des jetzigen Geldvolumens; die Münchener Herren meinen, daß eine solche Summe ohne Gefahr für die Währung im ersten Semester 1950 eingesetzt werden könne. Eine derartige Geldschöpfung sei, dies, klingt durch die Darlegungen hindurch, sogar der Aufnahme von Auslandskapital vorzuziehen; ausdrücklich sagen die Münchener, daß mit ihm eine unnötige Belastung der Devisenbilanz durch Zinsen und Amortisationsraten verursacht werde; wenn „unausgenutzte Produktivkräfte“ vorhanden seien und die Wirtschaft für absehbare Zeit nicht vor akuten Zahlungsbilanzschwierigkeiten stehe, wenn also Vollbeschäftigung nicht erreicht sei, sollte man sich Auslandshilfe sparen.

Lord Keynes würde sich wahrscheinlich im Grabe herumdrehen, wenn er diese Argumente anhören müßte. Hat man denn ganz vergessen, daß er „deficit spending“ in einer Zeit empfahl, in der die Unternehmer investitionsunlustig waren? Davon kann doch heute keine Rede sein. Man könnte sogar eher behaupten, daß unsere westdeutsche Politik des unrealistischen Zinses eine Übernachfrage in der Investitionssphäre großgezüchtet hat. Unsere Geldkapitalbildung ist schwach; Flaschenhals ist nicht das Geldkapital, sondern die Bildung von Geldkapital. Seit der Geldreform von 1948 ist es in Westdeutschland üblich (und der Marshall-Plan ist daran nicht unschuldig), von einer Gesamtplanung der Investitionen auszugehen, ein Soll aufzustellen und dann die Finanzierung zu verlangen – von wem? Letztlich doch, wohl von der Notenpresse, wenn man so argumentiert wie die Münchner und wenn nicht „genug“ gespart wird. „Wenn die Regierung Unternehmungskapital beschaffen muß, um das Tempo unserer Investierungen aufrechtzuerhalten, dann ist die Verstaatlichung unserer Industrie ... zu erwarten. Ein privater Kapitalmarkt ist das Herz einer privaten Wirtschaft. Haben wir einen staatlichen Kapitalmarkt, so werden wir auch eine staatlich betriebene Wirtschaft haben...“ Dies ist eine amerikanische Stimme; Mr. Edmunds, Nationalökonom einer großen Versicherungsgesellschaft, die drüben für die rein kommerzielle Betrachtungsweise des Kapitalproblems kämpft, will seinen Landsleuten die letzten Konsequenzen vor Augen führen, die sich aus der „Entmarktung“ ergeben. Wir sind in Westdeutschland leider noch viel weiter von feiner kommerziellen Betrachtung der Kapitalfrage entfernt, und die Keynesianer bringen es immer wieder fertig, die Klärung zu verhindern. Investition, Sachkapitalbildung setzt Celdkapitalbildung, Sparen voraus; Vorfinanzierung ist natürlich möglich und von den Banken Stets betrieben worden, wird auch heute betrieben, aber nur im Maßstab der Konsolidierungsmöglichkeiten. Die „unausgenutzten Produktivkräfte“ sind in Westdeutschland eine höchst problematische Angelegenheit. Adolf Weber hat einmal gesagt, die westdeutsche Volkswirtschaft sei im Gegenteil ein Konglomerat von Flaschenhälsen“. Wie dem auch sei und auf die Gefahr hin, für altmodisch gehalten zu werden, werden alle Realisten daran festhalten, daß Kapial nicht gedruckt werden kann, sondern erarbeitet werden muß und daß Kreditschöpfung ohne Konsolidierungsaussicht die unsozialste Methode der Wirtschaftspolitik ist. Weil sie nämlich das Geld entwertet. Wer das nicht will, muß sich damit abfinden, daß nur so viel gebaut wie gespart werden kann.

V. M.