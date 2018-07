Emil Jannings ist im Alter von 62 Jahren in Zinkenbach am Wolfgangsee an Leberkrebs verstorben.

Ernst Robert Currius, Ordinaris für romanische Sprachen an der Universität Bonn, erhielt für seine Schrift „Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter“ den Lessing-Preis der Stadt Hamburg.

Italienische Franziskanermönche haben eine Sondererlaubnis der Kirche erhalten, in dem Film um das Leben Franz von Assisis (Regie: Roberto Rosselini) mitzuwirken Die Hauptrolle wird ein junger Pater aus dem Kloster Baroniser spielen.

Mit der italienischen Erstaufführung der deutschen Oper „Wozzek“ von Alban Berg eröffnete das Theater San Carlo in Neapel seine diesjährige Spielzeit. Inszenierung und Darstellung lagen ausschließlich in den Händen deutscher Künstler.

Der Maler Otto Dix hat einen Ruf als Lehrer einer Malklasse an der Düsseldorfer Kunstakademie angenommen.

Werner Eck wurde durch den Berliner Magistrat zum Direktor der Hochschule für Musik ernannt. Zu seinem Stellvertreter wurde Professor Dietrich Stoverock berufen.