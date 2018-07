Inhalt Seite 1 — Zur Kenntnis genommen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Festung Rügen. Nach glaubwürdigen Mitteilungen aus der Ostzone müssen die Arbeitsämter in den ostmecklenburgischen Kreisen ständig höhere Kontingente an Arbeitern für den Festungsbau auf der Insel Rügen stellen. Der Saßnitzer Hafen wird stärker ausgebaut, als es für einer: gewöhnlichen Fischereihafen erforderlich ist. An der Küste der Insel sind U-Boot-Bunker vorgesehen und der Große Jasmunder Bodden soll durch einen Kanal mit dem Tromper Wik im Nordoster der Insel verbunden werden, wodurch kleinere Kriegsfahrzeuge geschätzte Ankerplätze erhalten würden.

Karawanen auf der Arlbergstraße. Ausgrabungen einer prähistorischen Siedlung bei Feldkirch in Vorarlberg haben bewiesen, daß die Arlbergstraße schon in der späten Steinzeitperiode vor Handelskarawanen benutzt worden ist. Bernsteinketten und Elfen beinwaffen beweisen nach Ansicht der Fachleute, daß die Karawanen aus Italien und Nordafrika an dieser Siedlung vorbei nach Mitteleuropa zogen.

Land aus Wasser gewonnen. Der Zuidersee-Rat in den Niederlanden hat ein neues Projekt ausgearbeitet, nach dem in den nächsten sieben Jahren der östliche Polder trockengelegt werden soll. Wenn mit der Eindeichung in diesem Jahr begonnen wird – eine Arbeit, für die sechs Jahre angesetzt sind –, kann bis 1956 ein Gebiet von 50 000 Hektar dem Wasser entrissen sein. Man rechnet damit, daß der östliche Polder, der ein Teil des 95 000 Hektar großen Südost-Polders ist, im Jahre 1960 bereits zum größten Teil in Kultur genommen sein wird.

Billige Atomkraft. Die Atomenergie-Anlagen der Vereinigten Staaten könnten Atomkraft liefern, die sich im Verbrauch nicht teurer stellen würde als Kohle, erklärte Professor Dr. John Dunning von der Columbia-Universität in New York. Aus 453 Gramm Uran 235, so sagte der Physiker, könne die gleiche Wärmemenge wie aus 2000 Tonnen Kohle gewonnen werden. Dunning, der dem Arbeitsstab der Atomkraftwerke von Oak Ridge angehörte, bezweifelt, daß Atomkraftanlagen jemals den Verbrennungsmotor in Kraftwagen ersetzen werden.

*

Die Temperatur des Mondes kann jetzt mit Hilfe von Radargeräten bis zu 15 Zentimeter unter der Mondoberfläche festgestellt werden. Das geht aus einem Bericht der New Yorker Jahrestagung der amerikanischen „Gesellschaft zum Fortschritt der Wissenschaft“ hervor. Bei der letzten Mondfinsternis soll die Kälte-Einwirkung während der Stunden, in denen der Mond im Schatten der Erde lag, so groß gewesen sein, daß die Temperatur auf diesem Gestirn bis auf einige Grad unter den Gefrierpunkt sank.

Berg unter dem Meeresspiegel. Eine bisher unbekannte unterseeische Erhebung entdeckte kürzlich der geographische Dienst der USA-Regierung mit elektrischen Geräten im Stillen Ozean nahe bei den Aleuten Die Spitze des Berges befindet sich ungefähr zweitausend Meter unter dem Meeresspiegel. Der Stille Ozean ist in dieser Gegend bis siebentausend Meter tief.