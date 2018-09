New York, im Januar

Wenn man in den letzten Wochen in New York am Freitagabend eingeladen war, tat man wohl daran, unrasiert und ungewaschen zu erscheinen, wenn man Wert darauf legte, korrekt zu sein. Denn die städtischen Behörden hatten aus Anlaß des bedenklichen Wassermangels, der die Wasservorräte der Stadt auf ein Drittel reduziert hat, das Verbot des Freitagbades, der Auswaschungen und der Überrieselung künstlicher Eisbahnen ausgesprochen. In den letzten Tagen haben allerdings starke Niederschläge eingesetzt, aber damit ist bisher nur ein Bruchteil des Defizits beglichen, so warnen die Wasserbehörden. Die ungefähr zehn Millionen Einwohner des New Yorker Weichbildes sind nicht geradezu ein Muster an Diszipliniertheit, und wenn die eindringlichen Aufforderungen, Wasser zu sparen, auch weiterhin nicht befolgt werden, werden vielleicht schärfere Maßnahmen ergriffen werden müssen, etwa Absperrung der Wasserleitungen zu gewissen Tageszeiten.

New York war von dem Wassermangel besonders arg betroffen, aber er herrschte im ganzen Land. Die Dürre der letzten Zeit war nur teilweise schuld daran. Die wirklichen Ursachen liegen erheblich tiefer – im buchstäblichen Sinne des Wortes. In den USA ist der Wasserverbrauch in den letzten Jahren enorm gestiegen, hauptsächlich infolge der starken Entwicklung der chemischen Industrie und verstärkter Überrieselung der Felder von zehn Millionen Gallonen Brunnenwasser im Jahre 1935 auf 25 Millionen heute. Dieses Brunnenwasser kostet der Nation eine Million Dollar pro Tag. Aber nur ein Fünftel des gesamten Wasserverbrauches stammt aus Brunnen. Der Rest wird Flüssen und Seen entnommen. Und zwar pumpt man das Wasser durchweg dort, wo es am leichtesten zugänglich ist, ohne Rücksicht auf die Interessen der Gesamtheit. Von den 25 Millionen Gallonen Brunnenwasser werden nicht weniger als zehn Millionen für Überrieselungszwecke verwendet, obgleich Wasser von Seen und Flüssen genau so gut mit nur wenig höheren Kosten verwendet werden könnte. Allerdings sind die meisten Flüsse und Ströme durch Kloakenwasser und industrielle Abwässer verunreinigt, die auch anderswie hätten abgeleitet werden können, aber jetzt das Flußwasser zu Haushaltszwecken unverwendbar machen.

Dazu kommt ein unglückseliger Hang der Amerikaner, sich in großen Scharen in sonnigen, aber dürren Gebieten anzusiedeln. Zum Beispiel wohnen heute 290 000 Menschen im Santa-Clara-Tal in Kalifornien, wo es fast überhaupt keine Gewässer gibt und wo alles Wasser deshalb aus Brunnen stammt. 116 000 dieser Bewohner sind erst seit 1940 zugewandert. 1910 wohnten nur 60 000 in dem Gebiet. Das Ergebnis ist, daß der Grundwasserspiegel von 20 Fuß Tiefe im Jahre 1910 heute auf 120 Fuß Tiefe gesunken ist. Und die Zuwanderung nach dem Tal wie überhaupt nach Kalifornien geht im Rekordtempo weiter! Wie der Leiter der Wasserversorgung des Gebietes, Herbert C. Jones, sagt, findet hier die größte Zuwanderung in eine wasserarme Gegend statt, die es je in der Weltgeschichte gegeben hat.

Die eigentliche Ursache zu der Wassernot in den Vereinigten Staaten begann durch die Unbedachtsamkeit, mit der die Pioniere bei der Besiedelung des Landes riesige Waldgebiete und fruchtbare Prärien abbrannten, um ausgedehnte Baumwollplantagen und ungeheure Maisfelder anzulegen. Sie ahnten nicht, daß sie ihren Nachkommen damit ein Erbe hinterlassen würden, daß sich zu einem der größten und schwierigsten Probleme der amerikanischen Geschichte entwickeln sollte. Die raubbauartige Abholzung bewirkte einen katastrophalen Rückgang des Niederschlages. Und wenn es endlich regnet, wird die ausgedörrte und erschöpfte Erdkruste durch Erosion weggeschwemmt oder während der unerhört gewaltsamen Wirbelstürme einfach hinweggeweht. Die meisten amerikanischen Ströme sind braun gefärbt von den 5,4 Milliarden Tonnen Erde, die jedes Jahr weit in den Ozean hinausgeschwemmt werden. Große Teile von den ehemals fruchtbaren Staaten Kansas, Arkansas, Texas, Oklahoma, Colorado und New Mexiko sindauf diese Weise verödet worden.

Mit den technischen Hilfsmitteln, die dem heutigen Menschen zur Verfügung stehen, ist es nun durchaus möglich, der Wasserarmut Einhalt zu gebieten. Es fragt sich nur, wer es tun soll. Für die Privatwirtschaft ist durch die kostspieligen technischen Verbesserungen der Wasserversorgung kein Anreiz gegeben. In anderen Ländern würde selbstverständlich der Staat eingreifen müssen, in den Vereinigten Staaten aber sind Eingriffe von staatlichen Behörden in das Wirtschaftsleben verpönt.

Eine musterhafte Teillösung des Wasserproblems in den USA wurde unter der ersten Amtsperiode Roosevelts für sieben Südstaaten gefunden, als die berühmte Tennessee Valley Authority errichtet wurde, mit weitgehenden zwischenstaatlichen Befugnissen. Die TVA hat es verstanden, im Tennessee-Becken der Erosion Einhalt zu gebieten und hat es ermöglicht, weite ausgedörrte Gebiete wieder fruchtbar zu machen und neu zu besiedeln. Das Experiment, das die amerikanische Wirtschaft und Verwaltung durch die Schaffung dieser Behörde machte, hat sich so sehr bewährt, daß immer wieder die Forderung laut geworden ist, ähnliche zwischenstaatliche Behörden ins Leben zu rufen auch für den Missouri, den Ohio, die Columbia und verschiedene andere Ströme. Jeder dieser Vorschläge ist jedoch jedesmal im Kongreß stecken geblieben, nachdem sie von privaten Elektrizitätsgesellschaften, die die Konkurrenz öffentlicher Unternehmen fürchten, und anderen Interessenten, angefeindet worden sind.

Eine der interessantesten Ideen ist ein von dem neuen Innenminister Oscar L. Chapman ausgearbeiteter Plan, der das Wasserproblem wenigstens für die Küstenstaaten beheben soll, und zwar durch Destillierung von Meereswasser in großem Ausmaß. Chapman ist bereits den Kongreß um eine Bewilligung von 50 Millionen Dollar angegangen zur Errichtung einer Versuchsstation, die fähig wäre, 100 000 Gallonen Meereswasser pro Tag für nur 55 Dollar Unkosten zu destillieren. Wenn sich diese Versuchsstation bewährt, sollten viele solcher Destillierungsstationen erbaut werden.