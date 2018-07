Erzählung von M. Beckmann

Als er aus dem amerikanischen Lager entlassen wurde, wo er drei Jahre als „Nazi“ gesessen hatte – in seiner kleinen sächsischen Heimat sollte er ein Parteiamt bekleidet haben –, konnte er wegen der Russen nicht nach Hause zu seiner Frau. So war er also zu seinem Sohn gezogen, der, beim Zusammenbruch als blutjunger Soldat ins Sauerland verschlagen, sich bei einem Bauern eingemietet und sich kürzlich mit dessen jüngster Tochter verlobt hatte, und er, der Vater, war mit aller Freundlichkeit aufgenommen worden.

Er war in seinen alten Beruf zurückgekehrt und wieder Fahrer geworden. Nun aber bei den Engländern, in der zu einem Soldatenerholungsheim eingerichteten Jugendherberge unten am See.

Er war etwas über Fünfzig, rüstig und fleißig und stets sauber und sehr gepflegt. In allem der Typ des Kleinbürgers, der weiß, daß er mehr ist als andere. Im übrigen ein guter Kerl: hilfsbereit und bescheiden und, in seiner trockenen und verschlossenen Art, auch freundlich, ja liebenswürdig.

Aber innerlich war er gebrochen, und das Getrenntsein von seiner Frau, die er vergötterte, fiel ihm schwer.

Für gewöhnlich war er schweigsam. Ab und zu aber mußte er es aus sich herausreden. Und dann kam er zu mir, dem Fremden, zu dem er in den Wochen meines Ferienaufenthaltes ein Vertrauen gefaßt hatte.

Er sächselte mir dann, so zwischen den Zähnen hindurch, die verworrensten und unverständlichsten Erzählungen vor, so daß ich nicht selten mehr aus der Musik als aus dem Text seines Liedes entnehmen mußte.