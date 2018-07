Isbrandtsen Schiffe hatten Shanghai regelmäßig angelaufen. Warum sollten sie es nicht auch in Zukunft tun? Es war nicht das erste Mal, daß Isbrandtsen Schwierigkeiten mit fremden Staaten hatte; und er hatte immer gesiegt, denn stets war das Recht auf Isbrandtsens Seite. Auch im Fall China ist die Rechtslage klar. Seine Schiffe waren keine Blockadebrecher und keine Schmuggler. Sie hatten nach geltendem Recht Bei ungesetzlichen Angriffen Anspruch auf Schutz durch die Regierung der Vereinigten Staaten und notfalls durch die Geschütze ihrer Kriegsmarine. Also beschloß Hans J. Isbrandtsen, seine Schiffe auch weiterhin fahrplanmäßig Shanghai anlaufen zu lassen. Und dies teilte er nicht nur dem State Department in Washington, sondern auch der nationalchinesischen Regierung mit, ja auch dem Präsidenten Truman, dem geschäftsführenden Präsidenten der nationalchinesischen Regierung (Li Tsung Yen und dem Generalissimus Chiang Kai säiek.

Isbrandtsens Schiffe fuhren also weiter nach Shanghai. Bis Mitte September ging alles gut. Aber am 29. September verließen die zwei Isbrandtsen Schiffe, die "Flying Clipper" und die "Flying Independent" den Hafen von Shanghaä, nachdem sie etwa zehn Tage vorher ohne besondere Schwierigkeiten den Hafen angelaufen hatten. Bei ihrem Auslaufen hatte die "Flying Independent" 119 südkoreanisdhe Heimkehrer, darunter den südkoreanischen Generalkonsul Lee Chung aus Shanghai, an Bord. Die Ladung bestand unter anderem aus Kriegsmaterial der amerikanischen Wehrmacht, das für den südkoreanischen Hafen Fusan bestimmt war. Der Wert allein dieser Ladung, unter der sich auch drei Stinson Flugzeuge befanden, die im zivilen Luftverkehr in Südkorea Verwendung finden sollten, betrug eine Million Dollar. Das andere Schiff, die "Flying Clipper, sollte Hongkong anlaufen. In der Jangtsemündung aber wiurden beide Schiffe von nationalchinesischen "Kriegsschiffen unter Androhung einer Beschießung gezwungen, in der Höhe der TungshaBank Boje vor Anker zu gehen.

Etwa zur gleichen Zeit lief ein drittes Isbrandtsen Schiff, "The Flying Trader", von Hongkong kommend, die Jangtsemündung an. Der Kapitän erkannte die beiden Schwesterschiffe seiner Reederei und beschloß, in ihrer Nähe vor Anker zu gehen. In Sichtweite befand sich schließlich noch die englische Korvette "St. Brides Bay". Das Wetter war schlecht. Es wehte ein steifer Wind. Schwer rollten die vor Anker liegenden Schiffe in der rauhen See. Spritzer und kalte Regenböen durchnäßten die verängstigten Passagiere auf dem Oberdeck. Zwei Tage lagen die Schiffe bei schlechtem Wetter auf diesem Platz vor Anker. Hans J. Isbrandtsen selbst war durch Funksprüche seiner Kapitäne über die Lage informiert. In zwei ausführlichen Telegrammen an das State Department schilderte er den Sachverhalt und ersuchte um Schutz für seine Dampfer. Er war keineswegs zufrieden mit der Antwort des State Departments, es werde durch die USA Botschaft an Kanton von der nationaTchinesisehen Regierung einen Bericht anfordern. Die nationalchinesische Regierung aber wußte, daß sie auch von Seiten Amerikas keinen gefährlichen Einsprach gegen die Blockade zu erwarten hat. Daher ging sie einen Schritt weiter. Am 2. Oktober wurdet! "The Flying Independent" und "The Flying Clipper" von dem nationalchinesischen Zerstörer Tai Ho und dem Minenleger Jung Ting — zwei ehemaligen Fahrzeugen der Kriegsmarine der Vereinigten Staaten — unter Androhung von Waffengewalt nach dem Stützpunkt Tinghai der Insel Chusan eskortiert. Das dritte Schiff, "The Flying Trader", durfte jedoch seine Fahrt nach Shanghai fortsetzen. Als Isbrandtsen diese Mitteilung erhielt, glaubte er nicht, daß die flationalchinesische Regierung es wagen werde, die Ladung der Schiffe zu beschlagnahmen. Er erklärte vielmehr: "Die Schiffe haben Ladung der amerikanischen Wehrmacht an Bord, die für Korea und Japan bestimmt ist. Wenn das State Department noch nicht das Erforderliche veranlaßt hat, um die Ladung sicherzustellen, so wird es dies unverzüglich nachholen Und so geschah es: Am 6. Oktober wurden beide Schiffe mit allen Passagieren und der gesamten Ladung von der nationalchinesisohen Regierung freigegeben. Am 9. Oktober traf "The Flying Independent " in FusanSüdkorea und "The Flying Clipper" in Hongkong ein. Hans J. Isbrandtsen hatte recht behalten.

Am 15. November verließ die 9000 Bruttoregistertonnen große "Flying Cloud" der Isbrandtsen Linie Shanghai mit einer Ladung der Econo= tnic Cooperation Administration, die ihre chinesischen Bestände nach Korea und Japan verlagerte. An Bord befanden sich unter den Passagieren eine Anzahl amerikanischer Staatsangehöriger. In der Jangtsemündung wurde "The Flying Cloud" von einem nationalchmesisohen Zerstörer durch einen Schuß vor den Bug gestoppt und gezwungen vor Anker zu gehen. Der nationalchinesische Kommandant stellte den Kapitän der "Flying Cloud" vor die Wahl, entweder die chinesischen Passagiere auszuliefern und die in Shanghai übernommene Ladung über Bord zu werfen, oder aber die Ladung in einem nationalchinesischen Häfen zu löschen. Der Kapitän aber hatte einen anderen Entschluß gefaßt. Das Wetter war stark diesig; ein feiner Sprüh regen fiel; die Umrisse des chinesischen Zerstörers waren nur schwach zu erkennen. So also wollte der Kapitän es wagen, dem chinesischen Bewaßher seewärts zu entkommen. Um 15 Uhr 30 war es so weit. Mit umgelegten Schwimmwesten standen die Passagiere unter Deck im Masohinengang, wo sie am besten gegen Treffer geschützt waren. Kaum war der Anker aus dem Wasser, ging es mit äußerster Kraft den Jangtse hinunter. Doch der Bewacher war auf der Hut. Aus fillen Geschützen eröffnete er das Feuer auf das amerikanische Schiff, das mehrere Treffer erhielt, durch die jedoch weder Personenverluste noch größerer Sachschaden entstand. Im Dvinst und Nebel kam der nationalchinesische Zerstörer bald außer Sicht.