Das Kölner Narrenschiff schaukelt

Köln, im Januar

Die Kölner haben herausgefunden, daß ihre Stadt im Jahre 1950 neunzehnhundert Jahre alt wird. In Wirklichkeit ist sie zwar noch älter, denn auch vor Christi Geburt saßen an dieser Stelle des Rheines schon Leute. So der Ubier Schmitz, Stammvater aller Schmitze. Aber 50 n. Chr. hatte Kaiser Claudius den Einfall, diese Ubiersiedlung der Schmitze zur römischen Kolonie zu erheben. Wer will es, den Kölnern verargen, wenn sie eine Neunzehnhundertjahrfeier veranstalten? Das Leben ist kurz, sagte Hippokrates. Und die Kölner singen, was Hippokrates sagte. Sie haben wieder sehr wacker und mit viel Enthusiasmus ihre karnevalistische Phantasie in Bewegung gesetzt. Es begann am letzten Silvesterabend mit einem Domfeuerwerk, und die lieben Kölner bekamen schon einen pyrotechnischen, bengalischen Vorgeschmack vom Karnevalssonntag, dem Vorabend des Rosenmontages, an dem das gesamte Deutzer Rheinufer mit Sternen, Flammen, Knall und Donnerschlägen den großen Rosenmontagsklamauk einleitet. Der Chronist bittet aus Platzmangel, es bei dem Hinweis auf die vielen hundert öffentlichen und vielen tausend privaten Herren-, Damen-, Gala- und Fremdensitzungen, Kostüm-, Masken- und Künstlerbälle belassen zu dürfen, die von Neujahr bis zu den „drei tollen Tagen“ im Februar von den Kölnern durchgestanden werden. Der Rosenmontagszug am 20. Februar mit 24 Wagen und 32 Gruppen wird eine neunzehnhundertjährige Stadtpersiflage von der Kölner .. Stadtmutter Claudia Agrippina über die Dynastie Schmitz bis zum entnazifizierten Tünnes werden.

Soweit ist alles schön und gut, aber es gibt einige besorgte Kölner, die meinen, man möge in den Ausschüssen zwischendurch einmal ein vernünftiges Wort reden, selbst was den Karneval angeht. Es geht um die bittere Erkenntnis, daß die Verse-Schmiede und Karnevals-Schlagerdichter nichts Rechtes mehr zu schaffen vermögen. Leider gibt es keinen Willi Ostermann mehr. Die Themen werden jetzt gern aus Übersee geholt und viele dieser Schöpfungen sind nicht nur philosophische Greuel. Auch wird ein bißchen viel dem Geschäftsgeist gehuldigt. Das bedauern nicht wenige Kölner, denen der echte alte kölsche Fastelovend mehr eine Sache des Herzens als des Portemonnaies ist. Trotzdem: der alte Kölner Schusterjungengesang „Juja, jetzt geht’s los!“ ist angestimmt und das Narrenschifflein schaukelt...

Walter Henckels