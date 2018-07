Die Fischer-Tropsch-Anlagen in Wanne-Eickel und Castrop-Rauxel mußten, wie erinnerlich, auf Grund der Bestimmungen des Washingtoner Abkommens am 31. Dezember 1949 ihre Produktion einstellen. Der Bundeskanzler hat nun den Hohen Kommissaren von einer beabsichtigten Umstellung des Produktionsverfahrens Kenntnis gegeben, durch die der Grund des Verbots wegfiele. Bei dem gegenwärtigen Verfahren entstehen 10 bis 12 v. H Gasöl, 39 v. H. Kogasin, 15 bis 19 v. H. Paraffin und 32 bis 34 v H. Benzinfraktionen. Das sind benzinartige Kohlenwasserstoffe sehr reiner Zusammensetzung, die hauptsächlich für medizinische und chemische Zwecke verwendet werden; als Treibstoff für Motoren haben sie kaum Bedeutung. Das bisherige Verfahren wurde bei niedrigem Druck unter Verwendung von Kobalt-Katalysatoren durchgeführt.

Nun hat die Ruhr-Chemie AG., Oberhausen-Holten, einen Eisenkatalysator entwickelt, der, bei mittlerern Druck eingesetzt, ein völlig verschiedenes Produktionsergebnis herbeiführt. Es fallen dann statt 10 bis 12 v. H Gasöl nur 4 v. H. an, statt 39 v. H. Kogasin nur 16 v. H., aber dafür statt 15 bis 19 v H. Paraffin 60 bis 67 v. H. Weiter entstehen bei diesem Verfahren 5 v. H Alkohol und nur 8 bis 10 v. H. Benzinfraktionen, ebenfalls sehr reine Kohlenwasserstoffe, die vor allem zur Herstellung von Chemikalien verwendet werden könnten. Dieses neue Verfahren soll bei dem Krupp-Treibstoffwerk in Wanne-Eickel eingeführt werden, das mit mittlerem Druck arbeiten könnte. Die Gewerkschaft „Victor“ (Castrop-Rauxel) verwendet Atmosphärendruck, der auch mit Hilfe des neuen Eisenkatalysators praktisch die gleichen Stoffe bringt, wie sie sich bei der Anwendung des Kobalt-Katalysators ergeben Auf Grund erfolgreicher Laboratoriumsversuche will sich daher die Gewerkschaft „Victor“ auf die Herstellung eines magnesiumhaltigen Stickstoffdüngers umstellen, wozu das Werk eine Gaserzeugungs- und eine Konvertierungsanlage braucht.

Diese Produktionsänderung erfordert bei beiden Werken ungefähr acht bis zehn Monate. Der Bundeskanzler bat die Hohen Kommissare, die Wiederaufnahme der Arbeit in den beiden Anlagen im Hinblick auf die spätere Produktionsumstellung zu genehmigen und den Werken für die Übergangszeit die Fortführung des bisherigen Produktionsverfahrens zu gestatten Zu diesem Vorschlag, der mehreren tausend Beschäftigten ihre Arbeitsplätze erhalten will, werden nun die Hohen Kommissare Stellung nehmen.

Das Fischer-Tropsch-Verfahren hat nach Ansicht von Fachleuten noch große Entwicklungsmöglichkeiten. Es könnte die Ausgangsstoffe für eine Reihe von Kunststoffen aller Art schaffen, vielleicht für völlig neue Gebilde, die eine große wirtschaftliche Bedeutung haben könnten. Das haben die amerikanischen Experten rasch erkannt. Die USA wußten sich die technischen Einrichtungen und die Erfahrungen deutscher Sachverständiger auf dem Gebiete des Fischer-Tropsch-Verfahrens bereits in hohem Maße zunutze zu machen. Im Hinblick auf die angedeuteten Entwicklungsmöglichkeiten verliert das Problem der Fischer-Tropsch-Anlagen den Charakter einer „Sicherheitsfrage“ Wirtschaftliche Möglichkeiten, nicht Rüstungschancen sind es, die dem Fachmann das Fischer-Tropsch-Verfahren heute interessant erscheinen lassen. Es wurde von deutschen Ingenieuren entdeckt und entwickelt, und es wäre nur fair, wenn man nun auch deutschen Sachverständigen die Gelegenheit gäbe, ihre bisher gefundenen und erprobten Erkenntnisse auszubauen. R.S.