Bundesverkehrsminister Dr. Seebohm sieht als seine wichtigste Aufgabe für 1950 an, die Verkehrsträger zu koordinieren. Hierbei wird man Strukturwandel und konjunkturelle Situation. dieser Verkehrsträger streng auseinanderzuhalten haben. Georg Laumann, Geschäftsführer der Kraftwagen-Betriebsvereinigung des gewerblichen Güterfernverkehrs, befaßt sich im folgenden mit diesem Problem unter Betonung der Kraftverkehrsseite.

Der gesamte deutsche Kraftverkehr und die mit ihm verbundene Wirtschaft sieht sich gegenwärtig in eine Lage gedrängt, die man am besten als Abwehrstellung gegen eine Reihe von bereits durchgeführten oder noch geplanten Maßnahmen kennzeichnet, welche als gegen den Kraftwagen gerichtet und als Schutz der Schiene empfunden werden. Diese Entwicklung begann nach dem Zusammenbruch im Jahre 1945, als die Steuerfreiheit für Personenwagen und Kraftfahrzeug-Anhänger aufgehoben wurde. So kam u. a. auch das Güterfernverkehrs-Änderungsgesetz vom 2. September 1949 zustande, wonach künftig jedes Unternehmen einer Konzession bedarf, um den Kraftwagen-Güterfernverkehr ausüben zu können. Die Voraussetzungen, die zur Erlangung einer solchen Konzession gefordert werden, sind allerdings so streng, daß kaum die Hälfte der Antragsteller mit einer Konzessionserteilung rechnen kann. Das Gesetz soll der Sicherung „eines gerechten Wettbewerbs zwischen Schiene und Straße“ dienen. Die Wettbewerbsgrundlage muß aber vom Straßenverkehrsunternehmer als einseitig belastend angesehen werden, wenn von ihm beispielsweise zur Erlangung der Konzession ein lückenloser Nachweis über die Abführung sämtlicher Steuern und Abgaben verlangt wird, während die Bundesbahn seit vielen Monaten mit Millionen an Steuerbeträgen im Rückstand ist.

Im Personenverkehr ist es nicht viel anders; auch hier türmen sich riesenhafte Schwierigkeiten und bürokratische Hemmnisse auf, wenn es sich um die Genehmigung einer zu eröffnenden Omnibuslinie handelt, abgesehen davon, daß immer wieder versucht wird, privatwirtschaftlich aufgebaute und gut funktionierende Omnibusverkehre entweder in staatliche Regie zu übernehmen oder aber stillzulegen. – Den Käufern neuer Personenkraftwagen wurde in verschiedenen Ländern des Bundesgebietes durch amtliche Bekanntmachung zur Kenntnis gebracht, daß sie mit der Erteilung einer Mineralölstammkarte, also mit einer offiziellen Treibstoffzuteilung nicht rechnen könnten. Alle diese Tendenzen dürften kaum geeignet sein, die Produktivkraft und den Absatz der deutschen Automobilindustrie zu steigern, die als typische Verbundwirtschaft eine entscheidende Rolle in unserem Wirtschaftskörper spielt.

Noch nicht absehbar sind die Auswirkungen der bekanntgegebenen Treibstoff-Preiserhöhungen. Im Jahre 1935 zahlte der gewerbliche Verbraucher von Dieselöl 13 Pf. je Liter, im Jahre 1950 soll er dafür 39 Pf. zahlen. Das bedeutet eine Verdreifachung, während die Kohlenkosten der Bahn in der gleichen Zeit nur um 72 v. H. gestiegen sind. Diese in der nunmehr 65jährigen Geschichte der deutschen Kraftfahrt beispiellose Belastung wird mit den gestiegenen Weltmarktpreisen und der DM-Abwertung begründet.

Wie aber sieht es damit aus? Die mittleren Importpreise cif Hamburg liegen je Tonne etwa bei 45 $ für Benzin und 30 $ bei Gasöl. Nach dem Kurswert von 4,22 DM/$ kostet also Benzin je Tonne 190 DM, d. b. je Liter 14,3 Pf. und Diesel 126,6 DM/t und damit je Kilo 12,7 Pf. Weltmarktpreis und DM-Kurs sind darin schon berücksichtigt. Wenn deutsche Behörden nunmehr auf Preise kommen, die viermal so hoch sind, dann kann es sich nur um neue zusätzliche Belastungen der Verbraucher zugunsten der Staatskasse handeln. Und so ist es auch! Bei einer Analyse der vorgesehenen neuen Preise kommt man zu folgender Zusammensetzung:

Die Berechnung zeigt, daß man die Treibstoffzölle und -steuern bei Benzin um 50, bei Diesel um 25 v. H. erhöht hat; es handelt sich also um die einseitige Belastung eines Verkehrsmittels, dessen Wettbewerbsfähigkeit zur Schiene damit völlig in Frage gestellt wird. Solche Maßnahmen sind weder gerecht, noch dürften sie geeignet sein, das Betriebsdefizit der Eisenbahn zu beseitigen. Sollte die Sanierung des öffentlichen Unternehmens Bundesbahn notwendig sein, dann ist dafür auch die öffentliche Hand zuständig; niemals kann dafür aber der konkurrierende Verkehrsträger Straße allein herangezogen werden.

Sosehr die Sorge um die 460 000 bei der Bundesbahn beschäftigten Eisenbahner berechtigt sein mag, an der in der-Öffentlichkeit wenig bekannten Tatsache darf jedoch nicht vorbeigegangen werden, daß allein der Lastkraftwagen und Omnibusverkehr, mit seinen Nebenbetrieben (Güternah- und -fernverkehr, Omnibusbetriebe, Werkverkehr, Werkstätten und Tankstellen) 650 000 Arbeitnehmer beschäftigt. Rechnet man den Straßenbau, die Automobil-, Reifen- und Zubehörindustrie sowie die Mineralölwerke hinzu, dann kommt man auf weit über eine Million Beschäftigte, um deren wirtschaftliche Existenz es letzten Ende ebenfalls geht.

Bei der Betrachtung dieser Probleme sollte man sich der Erkenntnis nicht verschließen, daß an der gewaltigen Produktivkraft und dem damit verbundenen hohen Lebensstandard Amerikas die dortige Kraftverkehrswirtschaft einen erheblichen, vielleicht den entscheidendsten Anteil hat. Deutschland ist leider auf dem besten Wege, eine weitere Verkümmerung des Kraftwagen-Straßenverkehrs zu erleben and hinsichtlich der Motorisierung und der weiteren Entwicklung moderner Verkehrsmittel zu. einem der rückständigsten Länder zu werden. Den noch nicht zu überblickenden Schaden dürfte aber die gesamte deutsche Wirtschaft haben.