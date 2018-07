E. W., Berlin, Mitte Januar

Die Ostzone hat irgendeine währungspolitische Maßnahme zur Förderung ihrer Ausfuhr infolge ihrer völlig anderen Wirtschaftsverfassung nicht nötig. Seit Anfang 1949 bereits wendet sie die in einer Liste für etwa tausend Warenpositionen verschieden festgesetzten Dollarumrechnungskoeffizienten so elastisch an, daß man von einem festen Umrechnungskurs für den Dollar nicht sprechen kann. Deshalb begegnet man jetzt auch unschwer der Konkurrenz der Abwertungsländer um so eher, als durch strengen Preisdruck und Subventionen Überteuerungen weitgehend ausgeschaltet werden – mindestens für Exportgüter, Tatsächlich muß also jede Erhöhung des Exports, die auf diese Weise erreicht wird, zu einem nur durch das straffe Lenkungssystem verschleierten Substanzschwund führen, der aus dem Sozialprodukt bestritten wird. Größere Sorgen als der Kurs bereitet der Ostzone die durch den Mangel, wenn auch nicht durch ein völliges Fehlen, von Qualitätserzeugnissen bewirkte Einschränkung des Auslandsabsatzes.

Aus dieser Unabhängigkeit der DM-Ost von den Leitwährungen, zu denen sich nur über den Berliner Wechselstubenkurs, d. h. über die DM-West, ein Verhältnis errechnen läßt, erklärt es sich teilweise auch, daß die östliche Mark als reine Binnenwährung seit der DM-West-Abwertung gegenüber der DM-West nicht nur nicht gestiegen, sondern infolge der unzureichenden Warenversorgung der Ostzone sogar zurückgegangen ist.