R. K. N., Wien, Mitte Januar

Nach wochenlanger Verzögerung ist die österreichische „Währungsanpassung“, wie diese Operation in Wien offiziell genannt wird, zustande gekommen. Sie hat durch die Höhe des Abwertungsschlüssels selbst jene Wirtschaftskreise überrascht, die für eine einmalige Radikalkur an Stelle von stufenweisen, die Wirtschaft in dauernder Nervosität haltenden Anpassungsmaßnahmen eingetreten sind; denn wenn auch die ERP-Lieferungen wichtigster Standardgüter weiterhin zum alten Dollarkurs (10:1) erfolgen sollen, so zeigen die eben veröffentlichten Warenlisten, daß – neben den als lebensnotwendig erklärten Einfuhren – doch nur sehr wenige zu dem begünstigten Abwertungskurs von 14,5 : 1 getätigt werden können. Die übrigen Einfuhren sind auf den „Effektivkurs“ von 21,3 angewiesen, während eine Warenliste C diejenigen Güter zusammenfaßt, die sogar zu einem Dollarkurs von 26 einzuführen sind. Die Exporteure aber haben mit einem Mischkurs zu rechnen. Er ergibt sich aus den 40 v. H., die sie von ihren Erlösen der Nationalbank zum Kurs von 14,5 anzubieten haben, und den restlichen 60 v. H., die sie zu 26 S für den Dollar verkaufen dürfen, so daß der Mischkurs etwa bei 21,3 S je $ liegt.

Für das Gros der Importeure gilt also der neue Dollarkurs von 26, was gegenüber dem alten eine Verteuerung um 160 v. H. bedeutet. Und die Frage, die am Anfang der ganzen Manipulation stand, war: wie reagiert der Lebenskostenindex? Das statistische Zentralamt nahm eine Erhöhung der Lebenskosten um etwa 2,5 v. H. an, die, nach den Plänen des neuen Finanzministers, durch eine entsprechende Steuersenkung ausgeglichen werden sollte, so daß der Bundeskanzler erklären zu können glaubte, eine Rückwirkung der Währungsanpassung auf die Lebenshaltungskosten werde nicht eintreten.

Es ist etwas Eigentümliches um den Glauben der Staatsmänner an Statistiken (wenn sie zu ihren Gunsten sprechen) und um das allgemeine Mißverständnis darüber, was Statistiken vermögen. Denn berechnen läßt sich nur Berechenbares. öffentliche Reaktionen auf volkswirtschaftliche Eingriffe tragen aber immer Elemente des Irrationalen in sich, die sich der statistischen Erhebung (... in die Zukunft) durchaus entziehen. So war nicht vorauszusagen, daß die österreichische Wirtschaft, besonders weite Kreise des nach jahrelanger Zwangswirtschaft eben wieder in die Freiheit entlassenen Zwischenhandels, mit einer Disziplinlosigkeit, die ohne Beispiel in anderen Abwertungsländern ist, schon Wochen vor der Währungsanpassung und selbst in Branchen, die von ihr überhaupt nicht getroffen werden konnten, radikale Preiserhöhungen vornahm. Es war auch nicht zu prognostizieren, daß die Kommunisten die Folgen der bevorstehenden Abwertung derart maßlos übertreiben würden, daß in dem durch so viele Währungsoperationen höchst nervös gewordenen Publikum eine Kaufpsychose ausbrach, die zwar durch die schmale Bargeldbasis beengt, aber doch genügend war, den Preisen weiteren Auftrieb zu geben, Steigerungen um 10, 20, 30 v. H. gegenüber den vorausgesagten 2,5 v. H. sind keine Ausnahme.

So sind über die Vor- und Nachteile der Abwertung in Österreich heftigste Diskussionen im Gange. Die Behauptung, daß der Export, dessen Entwicklung in den letzten Monaten zu schwersten Bedenken Anlaß gegeben hat, durch die Währungsanpassung auf jeden Fall profitieren müsse, klingt theoretisch einleuchtend, – ist aber praktisch anfechtbar. Weil der Export nämlich schon vor der Abwertung auf der Basis eines individuellen Agios gearbeitet hat, das heißt; dem Exporteur von seinem Devisenerlös eine in jedem Einzelfall von der Nationalbank festgesetzte „Belassungsquote“ verblieb, die er zu Agio-Preisen an Importeure verkaufen konnte, und weil dieses Aufgeld oft 100 v. H. über den offiziellen Kursen lag, hat sich für den Export nicht sehr viel geändert. Hier hat die Währungsanpassung nur einen längst bestandenen – und sehr systemlos und oft willkürlich gehandhabten – Zustand systematisiert. Ein unmittelbarer Abwertungsgewinn in einem Maße, das der Abwertungshöhe auch nur annähernd entspricht, ist für die Ausfuhr nicht eingetreten. Hinzukommt, daß Österreich vor allem an dem Export arbeitsintensiver Produkte interessiert ist und den von Rohprodukten (unverarbeitetes Holz, Eisen, Magnesit) als nicht erwünscht empfindet. Die arbeitsintensiven Industrien aber sind auch die kostenintensivsten, also lohnempfindlichsten. Sollten die durch die neuen Umstände bewirkten allgemeinen Lohnbewegungen daher nicht rasch gebremst werden, werden diese Exportbranchen an der Währungsanpassung eher verlieren als gewinnen.

Die zweite theoretisch einleuchtende, praktisch wiederum fragliche Behauptung ist die. daß der österreichische Fremdenverkehr jetzt einen gewaltigen Aufschwung nehmen müsse. Diese Behauptung beruht auf der „Legalfiktion“, daß sich der Fremdenverkehr auf der Basis der offiziellen Kurse bisher abgespielt hat. Da er aber schon vor der Währungsanpassung nur zum geringsten Teil über die Nationalbank vor sich ging, das eigentliche Wechselgeschäft zu schwarzen Kursen (die den Zürcher Bankkursen entsprachen) aber von den Hotelportiers besorgt worden ist, ist nicht einzusehen, wie der neue „Vorzugskurs“ von 26 S, der heute dem Fremden in Österreich eingeräumt wird, aber noch immer unter dem Schwarzmarktkurs liegt, die internationale Touristik in Österreich in einer Weise stimulieren sollte, durch die die Währungsanpassung zu rechtfertigen wäre. Die Operation ist gelungen. Wie sie der Patient aber überlebt, hängt von seinem Lebenswillen ab.