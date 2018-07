Inhalt Seite 1 — Paris beschränkt sich nicht auf die Union Seite 2 Auf einer Seite lesen

Paris, Mitte. Januar

Der französische Nationalökonom Pirou untersuchte 1938 die Methoden, die ein Land wirtschafts- und finanzpolitisch zu seiner Sanierung anwenden könne. Er kam zu dem Schluß, daß die Vorzüge, welche die verhältnismäßig oberflächlichen Lösungen der Abwertung im Vergleich mit tiefergehenden Sanierungsmaßnahmen aufzuweisen hätten, darauf beruhen, daß die große Masse zwar in beiden Fällen den wirtschaftlichen Ablauf schlecht verstehen, daß sie sich aber immer noch leichter die Veränderungen des Nominalwertes von Geld und Ware klarmachen könne als die Veränderungen des Realwertes.

Die jüngste internationale Abwertungswelle, welche auch Frankreich berührt hat, liegt vielleicht noch nicht lange genug zurück, als daß man schon endgültig entscheiden könnte, ob sich auch bei ihr Pirous Auffassung bewahrheitet hat. Aber es scheint der Mühe wert, die neue Entwicklung mit den Zielen zu vergleichen, welche Paris mit der Angleichung des Franken an das abgewertete Pfund verfolgte, sie aber auch zu vergleichen mit den Befürchtungen, die vor drei Monaten an diese Operation geknüpft worden waren.

Zunächst muß man sich dabei vor Augenhalten, daß Frankreich zu der Währungsanpassung ja nicht aus eigener Initiative gegriffen hat, sondern daß die französische Regierung durch den englischen Schatzkanzler vor ein fait accompli gestellt worden war, welches man zwar schon lange hatte voraussehen können, das aber in der Plötzlichkeit seines Eintretens und im Ausmaß seiner Wirkung doch eine Überraschung bedeutet hat. Dazu kommt, daß die französische Währung infolge der doppelten Abhängigkeit des französischen Wirtschaftsraumes auf der einen Seite vom Dollarblock und auf der anderen vom Sterlingblock sich ohnehin in einer Zwitterstellung befand, die ihren eigenen Reaktionen die Freizügigkeit und damit auch die Feinfühligkeit nehmen, zum mindesten beschränken mußte. Die Abwertung hatte zudem nicht das gleiche Ausmaß wie die englische, so daß der Franken nur wenig Aussichten hatte, in den Marktbereich des Commonwealth vorzustoßen, während die Abwertungsoperation selbst seine Konkurrenzmöglichkeiten auf den amerikanischen Märkten zwar verstärkte, aber doch nicht zu einer Wirkungskraft bringen konnte, welche eine plötzliche „Eroberung“ des amerikanischen Absatzfeldes möglich gemacht hätte. Es lag folglich nahe, daß eine noch stärkere Konzentrierung der wirtschaftlichen Betätigung Frankreichs auf die überseeischen Räume seiner eigenen Union dem normalen Expansionstrieb der französischen Produktion die Flügel beschneiden würde,

Zieht man nun zu diesen Erwägungen über die internationale Handelspolitik hoch in Betracht, daß die Abwertung binnenwirtschaftlich das Risiko mit sich brachte, den Bezug von Waren aus dem Ausland, auf die der französische Markt selbst nicht verzichten kann, noch zu verteuern, so versteht man die Bedenken, die im Augenblick der Währungsanpassung in Frankreich gegen die Operation selbst geäußert wurden. – In der Tat sind automatische Preiserhöhungen auf dem französischen Inlandsmarkt bei all den Waren und Dienstleistungen eingetreten, bei denen die Preisbildung von Elementen des Dollarraums beeinflußt war. Und es hat harter Anstrengungen bedurft, um diese zu einem gewissen Grad gerechtfertigten Preiserhöhungen nicht in eine Haussewelle ausarten zu lassen. Immerhin läßt sich jetzt feststellen, daß die Indexziffern sowohl der Großals auch der Einzelhandelspreise zwar von den Wirkungen der Abwertung nicht unberührt geblieben sind, daß aber die verzeichneten Schwankungen sich in Grenzen bewegt haben, die aus dem normalen Konjunkturablauf erklärt werden können.

Und hätte sich die französische Regierung nicht wenigstens in irgendeiner Hinsicht Vorteile von der Operation versprochen, so hätte sie der allgemeinen Abwertungstendenz doch mehr Widerstand entgegengesetzt. Diese Vorteile sollten auf dem Gebiet der Ausfuhrförderung liegen und wurden ferner in der Möglichkeit erblickt, der Staatskasse erhebliche Mehrwerte zuzuführen, und seien es nur buchhaltungsmäßige Gewinne aus der Umwertung des Goldbestandes.

Was das erste Problem betrifft, so hat die Entwicklung der französischen Außenhandelsziffern die Hoffnungen der Regierung anscheinend gerechtfertigt, denn die Oktoberstatistiken weisen hier die besten Resultate auf, die Frankreich seit 1925/26 je erreicht hat. Dabei hat sich die Aktivierung sowohl auf die Französische Union als auch auf den gesamten Warenverkehr Frankreichs mit dem Ausland erstreckt. Dieser erste Aktivsaldo von 857 Mill. ffrs seit langer Zeit bedeutet eine so einschneidende Veränderung im französischen Wirtschaftsbild, daß sie sich nicht aus Zufälligkeiten erklären läßt. Natürlich muß man. abwarten, wie die folgenden Statistiken ausfallen, um beurteilen zu können, ob es sich um einen momentanen oder einen dauernden Erfolg handelt. Aber auch im November stand man weiterhin „gut“.