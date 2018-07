Inhalt Seite 1 — Schießen auf sich selber Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Heinz Hollmann

In Europa würde man die Kunst des Bogenschießens als Sport bezeichnen, als eine körperliche Übung, bei der es auf möglichst viele Treffer ankommt. Der japanische Bogenschütze wird darüber nur lächeln. Für ihn ist Bogenschießen – Religion, der ritterliche Weg zur Gottheit und zur Vereinigung mit ihr.

Vor Jahren trat ein deutscher Philosophieprofessor in Japan in die Lehre eines berühmten Meisters der „ritterlichen Bogenschützenkunst“, um zu begreifen, daß es sich hier um eine Selbstprüfung und ein Einswerden mit dem Sinn des Daseins handelt. Das Ziel, das der von der Bogensehne schnellende Pfeil zu erreichen hat, ist nur symbolisch die Scheibenmitte – in Wirklichkeit aber der Schütze selber, seine „Ichheit“, wie Meister Ekkehard sie nannte, die überwunden, ja ausgetilgt werden muß, soll die Seele sich mit Gott berühren und vermählen.

Aber was hat nun etwas so Innerliches wie Religion mit einem so Äußerlichen wie dem Oben mit einer Waffe zu tun? Der Mensch braucht, um etwas Unbegreifliches zu erfassen, etwas Greifbares. Der Bogen ist ein Gleichnis, ein Weg, ein Mittler. Der Weg des Pfeiles ist die Brücke zwischen Sein und Nichtsein. Trifft der Pfeil die Mitte der Scheibe, so ist das ein Zeichen dafür, daß die Seele ihr Ziel, die Gottheit, „angetroffen“ hat. Sie schnellt zwar zurück in das Irdische, doch bestätigt und angenommen.

Vielleicht ist das gar nicht so abwegig, wie es scheint: Der Glaube der mittelalterlichen Mystiker an die Vereinigung mit Gott, an die Unio mystica, der Glaube der Bernadette, des Mädchens von Lourdes, an das Erscheinen der Jungfrau Maria sind im Grunde das Gleiche. Der Mensch fühlt seinen göttlichen Funken, seine Gotteskindschaft, sein Stück Ewigkeit im Vergänglichen. Der Preis dafür ist zugleich der Lohn: Die Ichbesessenheit wird aufgegeben, der Mensch ist von sich selber erlöst, es kann ihm nichts mehr geschehen, was ihn schreckt – er wird der großen, der göttlichen Gelassenheit teilhaftig.

Der Weg dazu ist schwer; er umfaßt eine Reihe von Stationen, Stufen der Prüfung und der langsamen Vervollkommnung. Der deutsche Professor war ein guter Gewehr- rund Pistolenschütze und nahm deshalb an, daß der Erfolg im Bogenschießen eine Frage der sicheren Hand und des scharfen Auges sei. Er mußte seinen Irrtum schnell einsehen. Er vermochte kaum, den Bogen zu spannen; bevor er denSchuß lösen konnte, begannen seine Arme zu zittern, und der Atem versagte. Zudem befiel ihn eine starke Unruhe. Trotz immer neuer und hartnäckiger Versuche änderte sich daran nichts. Er glaubte schließlich die angeblich „hohe Kunst“ beruhe auf einem raffinierten Kniff, auf einem Trick, hinter den er noch nicht gekommen sei.

Der japanische Meister sah ruhig seinem europäischen Schüler zu und ließ alles geschehen, bis dieser am Ende verzweifelte. Dann erklärte er: „Sie können deshalb den Bogen nicht richtig spannen, weil Sie mit der Lunge atmen. Drücken Sie den Atem so tief hinab, bis sich die Bauchwand ein wenig spannt. Dann nur noch soviel atmen wie unbedingt erforderlich! So werden Sie lernen, wie Sie den Bogen mühelos mit gelockerten Armen spannen können ...“