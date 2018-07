Von Josef Marein

Dem Buch die Lebensfähigkeit rundweg abgestritten zu haben, ist das Verdienst einer Filmfachzeitschrift. Oder soll man’s Torheit nennen? „Lebensfähig ist nur ein Artikel, der ‚geht‘...“, betonte flott die Zeitschrift und wies auf den Tatbestand hin, daß Bücher heutzutage nicht mehr „gehen“. So also wäre es aus und vorbei mit der Buchlektüre, für alle Zeiten? Jener Mann sucht es zu beweisen, indem er den Film gegen das Buch ausspielt ...

Drei Thesen schlägt er ans Tor seiner Einfalt. Erstens: der Mensch mißtraue dem geschriebenen Wort, weil damit soviel Mißbrauch getrieben worden sei. Zweitens: wir seien optisch vorgeschult, wir dächten alle in Bildern; der Erfolg der illustrierten Zeitschriften beweise dies. Drittens: wir modernen Menschen seien derart konstruiert, daß das geschriebene Wort seine Lebendigkeit auch durch den Mangel unserer eigenen Phantasie verloren hätte, wir seien Realisten geworden. „Diese drei Voraussetzungen begünstigen“, so schreibt der Mann dann weiter, „den Film in ungeahnter Weise.“

Seine Gedankengänge haben gewisses Aufsehen erregt, wenn auch vornehmlich in Kreisen der Buchhändler, die, wäre es an dem, sich gegenüber Kinobesitzern sehr überflüssig vorkommen müßten. Sie und jene ach so altmodischen Leute, die ein gutes Buch ebensogern lesen, wie sie einen guten Film sehen, dürfen sich jedoch tröstlich sagen, daß sie Grund haben, dem Film nicht weniger zu mißtrauen als dem Wort. Man hat, seitdem der Buchdruck erfunden wurde, in Worten viel gelogen; aber seit der Erfindung des Films lügt man in Filmen auch. Es dürfte sogar erwiesen sein, daß man heute eine Menge ehrlicher Bücher finden kann, aber nur selten einen ehrlichen Film ...

Und stimmt denn die zweite These, daß wir modernen Menschen optische Typen, Seh-Leute, geworden seien? In einem Rundfunkvortrag war neulich das Gegenteil zu hören: wir seien akustische Typen geworden, und es käme noch so weit, daß Dichter ihre Dichtungen, statt sie drucken zu lassen, gleich aufs Magnetofonband sprächen. So erfand der Rundfunkmann den Hör-Typ wie der Filmmann den Seh-Typ. Jeder spricht pro domo. Wes Brot ich eß, des Lied ich sing’...

Das dritte Argument – daß es nämlich dem heutigen Menschen an Phantasie mangele – hat jener Filmfachmann, der dem Buche keine Chance mehr gibt, näher begründet: „Der Kinobesucher von heute“, so sagte er, „bringt Eigenschaften mit, die seinerzeit der Leser mitbrachte: Naivität und Bereitschaft zum Erleben. Der Leser von heute bringt dem Buche Gleichgültigkeit entgegen, fast nie mehr Naivität, fast überhaupt nicht mehr Erlebnisfreude.. Der Kinobesucher von heute bringt seine Tempobereitschaft mit: in zwei Stunden ist ein Film vorbei, und alles ist darin erschöpft. Man klappt genug Bücher halbgelesen wieder zu; aber man geht nur selten (vorzeitig) aus dem Kino...“

O wie oft bin ich vorzeitig aus dem Kino heraus- und wieviel öfter gar nicht erst hineingegangen! Und halbgelesene Bücher? Ich weiß, daß es um viele Bücher, die ich gar nicht erst zu lesen begonnen hatte, auch wirklich nicht schade war. Übrigens steht diese Frage nach der Qualität eines Buches oder eines Films hier keineswegs im Vordergrunde der Debatte, denn jener Autor, der den Film gegen das Buch ausspielen möchte, bemerkt selbst, daß alles, was er zur Frage der Übermacht des Films gesagt habe, vom „ideellen Standpunkt des Abendlandes“ aus gesehen, ein „Minus“ darstelle. Dennoch werde der Film über das Buch siegen. Niemand – so schreibt er – kümmere sich heute um die großen Problemromane. „Erst wenn sie ‚Film‘ geworden sind, gehören sie der Anteilnahme des Publikums.“ Und er betont: „Der Literaturfreund und Individualist wird sich dagegen wehren. Das Zeitalter der Wirtschaftlichkeit und der Masse dagegen wird die These bewahrheiten.“

Da ist es heraus –: Was richtig an jenen Erläuterungen ist, das ist die nicht neue Erkenntnis, daß der Film eine Angelegenheit für die Massen darstellt. Demgegenüber ist das Buch eine Angelegenheit des Individuums, ja des Individualisten. Torheit aber ist: zu sagen, daß es in einem Zeitalter der Massen keine Individualisten mehr geben werde; und Torheit ist es auch, verschiedene Teilgebiete der Kultur gegeneinander auszuspielen. Als ob es keine Bücher gäbe, die nicht für die Massen geschrieben, gedruckt und von ihnen gelesen würden! Und ob es also nicht wichtige Fragen gäbe, die – obwohl von allgemeinem Interesse – von keinen. Film in knapp zwei Stunden behandelt werden können, ganz davon abgesehen, daß „alles darin erschöpft“ sei! Man kann die Massen packen so durch Bücher wie durch Filme und durch den Funk. Die Kunst, die Massen zu fangen, ist heute überall zu Hause: es ist die Kunst der Vereinfachung, ja der Versimpelung. Der Vorzug des Buches aber bleibt auch hier, daß das gedruckte Wort (man braucht nur ans Bücherregal zu treten) jederzeit erreichbar ist, während der Filmstreifen rasch vorüberrollt. Es liegt im Wesen der Masse, daß guter Geschmack in künstlerischen Dingen nicht die stärkste Seite dieser Menschenmehrzahl ist. Wenn es aber gut prophezeit sein sollte, daß späterhin mehr Leute ins Kino gehen als zu Hause bleiben, um ein Buch zu lesen, dann wollen wir prophezeien, daß die schlechten Filme immer „besser gehen“ als gute; dann stellen wir zugleich die These auf, daß endlich die schlechten grundsätzlich über die guten Filme siegen werden, so daß man sich von vornherein bemühen wird, nur sensationelle, sentimentale, kitschige, verlogene, kurzum miserable Filme zu drehen; und dann wiederholen wir mit derselben Ruhe jenes anderen Autors Satz: „Das Zeitalter der Wirtschaftlichkeit und der Masse wird die These bewahrheiten!“ Und dann werden viele Leute wieder Bücher lesen, ganz für sich allein...