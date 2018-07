Erfolgreiches Experiment in Berlin

Nachdem der Dreißigjährige Krieg in Berlin als späte Kulisse unseres Krieges durch Brechts „Mutter Courage“ und Zuckmayers „Barbara Blomberg“ im Hebbel-Theater abgeleuchtet worden war, machte sich Barlogs Steglitzer Schloßpark-Theater an die klassische Vorlage, Schillers „Wallenstein“. Die Steglitzer Bühne, im Auf und Ab der Berliner Theaterkrisen das Haus mit der konstantesten Leistung und dem besten Widerhall, fügt zu manchem früheren Wagnis hier eines, für das mehr als Mut vonnöten war. Willi Schmidt richtete den ganzen „Wallenstein“ für, einen Abend von beinahe fünfstündiger Dauer ein und konzentrierte das vielfältige dramatische Gedicht auf das Staatsdrama hin. Diese Vereinfachung tut freilich der Schillerschen Konzeption einige Gewalt an. Sie laßt weder das geschichtliche Wallensteinbild noch die dichterische Ausweitung der Gestalt Erscheinung werden. So ist ein „Wallenstein“ entstanden, der völlig der Faszination des doppelbödigen, dem Metaphysischen und der Erde verbundenen Helden entbehrt. Ein sehr irdischer Wallenstein, der dem Staate, dem Kaiser, den Gehorsam aufsagt und dessen Bedeutung sich darin erschöpft. O. E. Hasse, der ihn spielt, muß sich, sehr zu Unrecht, viele Vergleiche mit dem Reinhardtschen Wallenstein (mit Werner Krauß) gefallen lassen. Daß ihm die Schmidtsche Einrichtung und Inszenierung gerade das „Phantastische“ seiner Gestalt beschnitt, gibt dem nüchternen Charakterdarsteller Hasse, der schon zweihundert Abende lang am gleichen Theater einen ausgezeichneten General Harras spielt, einen sehr kargen Umriß während das Experiment, Aribert Wäscher zum Oktavio Piccolomini umzufrisieren, an der Vorstellung scheitern mußte, die das heutige Filmpublikum von Wäscher hat. Um so überzeugender füllte der junge Sebastian Fischer seinen Max Piccolomini mit einer Leidenschaft der Sprache und der Empfindung, die bisweilen die Achse des Werkes in ein Drama Max und Wallenstein verbog. Schmidts Leistung blieb indessen über die Unzulänglichkeiten der kleinen Bühne hinaus in der Intensität spürbar, die von seiner Konzentration der gültigen Schillerschen Wahrheiten auf ein politisch so entwickeltes Publikum übersprang und die nun schon viele Abende weiter wirkt. K. W.