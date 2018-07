Taj Mahal – Kenner nannten es das schönste Denkmal der Erde; es soll jetzt auf Anordnung der indischen Regierung restauriert werden. Als 1928 durch Mehrheitsabstimmung der damaligen Regierung beschlossen worden war, das gewaltige Mal Taj Mahal bei Agrar in Indien wegen Baufälligkeit abtragen zu lassen, konnte durch Intervention aus allen Teilen der Welt ein Aufschub des Beschlusses bewirkt werden. Die Taj Mahal wurde in den Jahren 1629 bis 1650 auf Befehl des Schahs Jahan zur Erinnerung an seine Lieblingsfrau Muntaz-i-Mahal erbaut.

Wie es einst war. Der junge Staat Israel will alle in der Bibel erwähnten Tiere, soweit sie nicht mehr im Lande heimisch sind, wieder einführen. Beauftragte der Regierung sollen den Ankauf der Tiere im Ausland vornehmen.

Strom aus Abfall. Der Stadtrat von Antwerpen hat den Plan gebilligt, innerhalb von drei Jahren ein Elektrizitätswerk mit einem Kostenaufwand von 4,4 Millionen Dollar zu bauen, in dem der Abfall der Stadt als Brennstoff benutzt werden kann. Man will die Anlage so einrichten, daß auch die Kohlenfeuerung möglich ist, wenn nicht genügend Abfälle zur Verfügung stehen. Der erzeugte Strom soll für den Hafen und für die Antwerpener Oberleitungsbusse verwendet werden.

Hilfe für Gehörlose. Ein transportabler Apparat, der Gehörlosen das Hören normaler Unterhaltung ermöglichen soll, wird zur Zeit von Professor Dr. Norbert Wiener vom Technologischen Institut in Massachusetts (USA) erprobt. Der Apparat gibt aufgefangene Geräusche in fünf Frequenzen Als Impulse wieder, die der Gehörlose mit den Fingern empfängt und – ähnlich wie ein Blinder die Braille-Schrift – wieder in Worte zurückverwandelt.

Die Filmprojektion in drei Dimensionen wollen in den nächsten Monaten an einem ersten Versuchsfilm Fachleute in München erproben, gab das bayerische Wirtschaftsministerium bekannt. Deutsche Erfinder arbeiten seit Jahren an der Realisierung dieses Planes nach dem Prinzip der zirkulären Polarisation. In der Sowjetunion bedient man sich des Rasterverfahrens – es gibt in Moskau ein Kino für plastische Filme –, während amerikanische Firmen das Prinzip der linearen Polarisation verwenden.

Film per Telefon. Der Präsident der Zenit-Rundfunkgesellschaft in den USA, Eugene Macdonald, berichtet von einer Erfindung, die es mit einem Zusatzgerät möglich macht, über den Fernsprecher denjenigen Film zu wählen, den man auf dem Fernsehempfänger sehen möchte. Der telefonisch bestellte und auf dem Fernsehgerät vorgeführte Film kostet einen Dollar, der mit der Telefonrechnung bezahlt wird. Für die Filmproduktion, die durch die Einführung des Fernsehens schwere Einbußen erlitt, könnte die Verbindung von Film und Fernsehen einen neuen Aufschwung bedeuten.