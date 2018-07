Von Armin Eichholz

Ich glaube nicht, daß in den anspruchsvollenCafe-Hallen, die so aussehen wie mehrere kombinierte Sitzecken aus den neuen Ministerbüros, klügere und nettere Dinge gesagt werden als in den traulichen Kaffee-Buden, wo die Kellnerin Zenta heißt und das Spucken auf den Boden ausdrücklich verboten werden muß. Vielleicht sind die Unterhaltungen im Service der Zenta sogar etwas gegenständlicher und echter, denn in Klubsesseln neigen die Leute oft zu einer lästigen Art von showmanship – als wollten sie sich gesprächsweise dem bedeutenden Mobiliar anpassen.

Eine dieser echten Szenen begann neulich damit, daß ich mich an das Holztischchen nächst der Theke setzte und neben dem Aschenbecher ein Buch liegen sah, „Stirb und Werde“ von André Gide, in dem ich sogleich blätterte; und als die Zenta den Kaffee brachte, brummelte sie beiläufig:

„Der Herr ist schon vier Stunden weg, ich glaub nicht, daß der noch einmal kommt, der Kerl. Wieder vier achtzig beim Teufel, und dafür hab ich den Schund. Seine Uhr hätte er als Pfand dalassen sollen, aber das Gesox hat ja nichts ...“

„Schund ist es ja gerade nicht“, sagte ich vorsichtig, „der André Gide ist ein ziemlich berühmter Mann und das Buch gehört eigentlich zur Weltliteratur...“

„Was, eine Weltliteratur soll das sein? Daß ich nicht lach. Haben Sie eine Ahnung, was in dem Buch für Stellen sind? Da ist das Magazin ein, ein, eine Kinderfibel dagegen.“ Sie nahm mir das Buch resolut aus der Hand und schlug, ohne zu zögern, eine Seite auf, aus der sie mit halblauter Stimme vorlas:

„Ein doppelter Haide umhüllte sie, den sie, noch in der Tür, fallen ließ. Auch ihr Kleid streifte sie bald ab, behielt aber die Reifen um Hand- und Fußgelenke. Ich weiß nicht mehr, ob Paul sie zuerst in sein Zimmer mitnahm...“