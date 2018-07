Erzählung von Radu Tudoran

Der Verfasser dieser Erzählung – Radu Tudoran – gehört zur jungen rumänischen Schriftstellergeneration (geboren 1911). In Deutschland wurde er durch seinen Roman „Ein Hafen im Osten“ bekannt. – Der Reiz seiner Darstellung liegt in einer Mischung von krasser Realität und östlicher Schwermut.

Mamocica kannte alle Unteroffiziere des Regiments. Jeder, der neu in die Stadt kam, fiel schon am Bahnhof in ihre Hände. Sie spürte es, wenn wieder jemand ankam, und lief ihm in den Weg, um ihn mit ihren meisterhaften Worten zu bezaubern, bis er mit ihr in ihr Häuschen am Ufer des Liman ging. Dort verpflegte sie ihre Gäste gut, denn sie verstand sich auf die Küche. Sie gab ihnen eine große bauchige Flasche voll rötlichen Weines, und wenn sie wärmer geworden waren, unterwies sie ihn in der Liebe.

Mamocica war weder Rumänin noch Russin, auch keine Armenierin, sondern etwas von allem. Schön war sie wohl nie gewesen, obwohl in ihren Augen noch ein süßes liebkosendes Licht leuchtete, mit dem sie in ihrer Jugendzeit wohl manches Männerherz erregte, das sich an ihre Tür verirrte. Schon vor dem Kriege hatte Bogdan Nichitovici sie in die Stadt gebracht, als er einmal mit seiner Barkasse von Odessa übers Meer heimgekommen war. Sobald sie im Ort angelangt waren, veranstalteten sie ihre kirchliche Hochzeit, und Mamocica verstand es, sich zur Herrin im Hause aufzuwerfen. Zwei Jahre später ging die Barkasse des Nichitovici in einem heftigen Sturm an der Flußmündung bei Bugaz unter und der Besitzer selber konnte nur mit Mühe vom Ertrinken gerettet werden. Er trug eine Lähmung davon, die sich langsam über alle seine Glieder zu erstrecken schien.

Seit der Zeit liegt Bogdan Nichitovici ohne sich zu rühren im Zimmer, dessen Fenster zur Straße hinaus geht, während Mamocica sich nebenan mit den Unteroffizieren abgibt. Nichitovici hört von seinem Bett aus durch die schwache Tür jedes Flüstern und jedes Geräusch, aber er zwingt sich, nicht daran zu denken. Manchmal aber verliert er die Geduld, und das Blut steigt ihm schwarz in alle Adern des Kopfes. Er hebt mit seiner kranken Hand einen Topf, einen Stiefel oder Stock vom Boden und wirft den Gegenstand so kräftig er kann gegen die dünne Wand. Sofort öffnet sich die Tür und Mamocica erscheint wie eine Furie.

„Willst du etwas, mein Herzchen?“ fragt sie den Kranken, und ihre heiser geflüsterte Frage klingt wie die Trostworte einer guten Mutter.

Für einen Augenblick löst sich die Wut in den Augen des Kranken, denn Mamocica lächelt so sanft. Aber dann fühlt Nichitovici wieder die Wellen von altem Gift, das sich in seinem Herzen abgelagert hat.