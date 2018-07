Inhalt Seite 1 — Die Mädchen aus der Todeszelle Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Uta von Witzleben

Morgens um halb sieben standen, vom Regen ganz durchweicht, zwei Mädchen vor meiner Haustür, die ich bisher nur als Nummer neun und zehn kannte. So wenigstens stand es auf den weißen Schildern, die sie im Gerichtssaal zu Rastatt getragen hatten. Ich hatte diese beiden Gesichter zweimal und im Abstand von zwei Monaten gesehen. Das erstemal an einem Septembermorgen in einem kleinen, nüchternen Nebenraum des Rastatter Schlosses, wo sie stehend, mit Handschellen an sieben andere Frauen gekettet, unter dem Deckengemälde eines wolkenlosen, strahlenden Barockhimmels ihr Urteil anhörten, welches das französische Militärgericht erster Instanz über sie verhängte. Laut Aussagen französischer Zeuginnen waren sie ehemalige Aufseherinnen des Lagers Ravensbrück und schuldig am qualvollen Tode unzähliger Häftlinge. Das zweitenmal saßen sie an einem Dezembertag zwischen jungen rotbäckigen französischen Wachsoldaten auf der Anklagebank im Spiegelsaal des berühmten „Türkenlouis“, neben dem Kabinett, wo Napoleon I. den Frieden von Rastatt unterzeichnet hat. Das Hohe Revisionsgericht zweiter Instanz zog sich zurück, nachdem es im Verlauf dieser Verhandlungen vor eine äußerst schwierige Aufgabe gestellt worden war. Es hatte sich nämlich herausgestellt, daß Nummer neun und zehn die Wahrheit gesprochen hatten. Sie waren, wie erst jetzt aus Berlin herbeigeholte Zeugen und Dokumente einwandfrei bewiesen, nicht in den Jahren 1943 und 1944 die berüchtigten „Todesengel“ französischer Häftlinge gewesen, obwohl 25 Zeuginnen das bestätigten, sondern hatten bis Januar 1945 im festen Angestelltenverhältnis bei der Firma Siemens in Berlin gearbeitet. Dann war die eine acht Tage, die andere vierzehn Tage zwar in Ravensbrück gewesen, aber für diese kurze Zeit lag auch nicht eine einzige Belastung vor.

Die Entlastung war ganz unerwartet und mußte fast wie ein Wunder wirken. Nun waren sie erlöst von einem wahrscheinlich seelisch und körperlich zermürbenden Aufenthalt in der sogenannten „Todeszelle“, in der ständig elektrisches Licht brannte und in der die Mädchen die derbleinene „Todeskleidung“ trugen. Und dennoch veränderte sich beim Freispruch nichts in ihren ausdruckslosen, blassen und fast erstarrten Gesichtern. Sie schienen, trotz erwiesener Unschuld, herabgekommene, gefühlskalte Frauen zu sein.

Das war im Gerichtssaal. Und nun, bei ihrem Besuch? – Was vorher an ihnen starr war, war jetzt bewegt und ungehemmt. Und am Kaffeetisch fiel mir auf, daß ihre Bewegungen, mit denen sie ihre Worte unterstrichen, lebhaft waren und trotzdem so, wie sie Vögel mit gestutzten Flügeln machen, die sich aufschwingen wollen. So schweigsam, ja fast ängstlich die beiden waren, wenn das Gespräch Fragen des alltäglichen Lebens berührte, so lebhaft und fast lustig sprachen sie von den vergangenen vier Jahren in der „Bastion“. Dabei fiel mir auf, daß sie selten sagten: „Wir gingen eine dreiviertel Stunde auf dem Hof im Kreis herum“, sondern: „Wir gelten im Kreis herum.“ Sie sprachen im Präsens. Und ganz unvermittelt gestand die eine, daß sie noch immer das Gefühl habe, als müsse sie wieder zurück.

Sehr bald hatte ich heraus, daß sie zwar beide echte Berliner Mädchen waren, zäh, mit ausgesprochenem Sinn für Situationskomik, flink im Denken und gut zum Zupacken. Aber die hagere Blonde, die echte Tochter einer Berliner Arbeiterfamilie, war im Gegensatz zu der mit dem rundlichen Kindergesicht energisch, unsentimental, praktisch und frei von unnötigen Gefühlen und doch voll Gemüt. „Auf der Anklagebank“, sagte die Blonde, „haben wir nur so doofe Gesichter gemacht. In Wirklichkeit ist uns nichts entgangen.“ Und dann beschrieben sie abwechselnd haargenau Frisuren von Zeuginnen und die Widersprüche in deren Aussagen, geringfügige Flüchtigkeitsfehler der Verteidigung, geflüsterte Randbemerkungen eines Richters und manche Dinge, die sich wortlos abspielten und deren Sinn sie dennoch errieten. „Im Gefängnis bekommt man einen sechsten Sinn“, sagt die Blonde, „da versteht man Französisch, ohne daß man es kann.“

Die nächste Erklärung für die starre Maskenhaftigkeit und anscheinende Apathie ist, daß sie sich untereinander geschworen hatten, dem Gericht kein Schauspiel zu geben. „Wer weint, darf drei Tage lang keine Zigarette rauchen“, hieß ein Verdikt. Das war eine schwere Strafe. Und das Gefängnis bestimmte ja ihr Leben. „Ach“, seufzte die braunhaarige Dickliche, „wir haben immer versucht, uns zu pflegen und uns äußerlich in Ordnung zu halten.“ Mit List fanden sie Möglichkeiten, sich in halb ausgedrückten Zahnpastatuben Pinzetten und in den doppelten Böden selbstgenähter Pantoffel Hautscheren einschmuggeln zu lassen. Nacht für Nacht drehten sie die Locken auf; in einer Fensterscheibe sahen sie schattenhaft ihr Spiegelbild.

Plötzlich wurde mir klar, daß sie sich hier bei mir zum ersten Male seit vier Jahren im Spiegel sahen, und ich fragte sie, ob sie nicht zum Friseur gehen wollten. Wie sehr ich damit geheime Wünsche erraten hatte, merkte ich an der Seligkeit der Zustimmung. Sie bildeten sich ein, daß mit einer neuen Frisur das Kapitel „Gefängnis“ abgeschlossen sein würde.