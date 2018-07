Inhalt Seite 1 — Die Sorgen der unverehelichten Mutter Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Vilma Sturm

Dies ist immer noch ein heikles Thema: das Recht der unverehelichten Frau auf Kinder. Vilma Sturm spricht hier aus eigenem Erleben, gebührend hoffnungsvoll und gebührend skeptisch, zugleich in aller Offenheit aus, was viele bewegt.

Von Zeit zu Zeit nimmt sich die Öffentlichkeit ja unserer an und fordert vom Gesetzgeber für die illegalen Kinder Gleichberechtigung mit den ehelich geborenen – und die Frauenrechtlerin Dorothea Klaje tut noch ein übriges und propagiert die Mutterfamilie. Diese öffentliche Anteilnahme tut uns gut und ist uns Butter zu dem trockenen Brot des Grundgesetzes, das sich hier in nichts von der Weimarer Verfassung unterscheidet und also keine Änderung der bestehenden Verhältnisse vorsieht.

Freilich hätten wir wohl nichts dagegen, wenn uns das eines Tages für unsere Kinder zufiele: die Erbberechtigung zugleich mit den ehelichen Kindern des Vaters; das Recht, seinen Namen zu führen, und eine Unterhaltsrente, die seinem Lebensstandard angemessen ist. Ich glaube aber nicht, daß besonders viele unverheiratete Mütter sich für diese Rechte kämpferisch einsetzen und mit Überzeugung schriftliche und mündliche Fehden deswegen vom Zaun ihres Behelfsheimes brechen. Denn diese rechtlichen Belange, so erstrebenswert sie sein mögen, sind doch von geringem Gewicht, verglichen mit den Belastungen, die das Schicksal selbst der unverheirateten Mutter auferlegt; ja, ich möchte sagen, die juristische Situation wird im allgemeinen fast gar nicht als bedrückend empfunden, solange Konflikte lebensmächtigerer Art ihr Dasein schwierig machen.

Wir erheben wegen des Gesetzes kein Geschrei, gerade wir Mütter nicht, die wir unser Kind haben wollten; die wir unser Kind nicht als Strafe und Buße für gehabtes unerlaubtes Vergnügen ansehen, in welcher Strafe und Buße der Mann miteinzubeziehen sei –: nein, die wir’s uns gegen die himmlische und irdische Ordnung erkämpften, weil wir anders nicht mehr hätten leben mögen, die wir’s vielleicht sogar dem Willen des Mannes abrangen, der, Komplikationen und Unbequemlichkeiten fürchtend, sich gar nicht so ohne weiteres dazu bereit fand! Denn bei Lichte betrachtet: was bietet uns das Gesetz?

Unserem Kind will es den Namen seines Vaters verschaffen, schön und gut. Aber wenn ein Vater zu seinem Kind steht, so gibt er ihm seinen Namen sowieso; tut er’s nicht, dann ist es mir lieber, mein Kind hat meinen Namen als den, den es nur kraft des Gesetzes, nicht aus aufrechter Verantwortlichkeit des Vaters erhielt. Die Erbberechtigung, so wünschenswert sie im allgemeinen sein mag, wird wahrscheinlich die Quelle endlosen Ärgers und unangenehmster Streitereien darstellen; womöglich tut man besser, sich kein Bein darum auszureißen. Nicht viel erfreulicher wird es um den standesgemäßen Unterhalt bestellt sein: um ihn wird sich der nichtzahlungswillige Vater genau so herumzuschwindeln verstehen wie manche Geschäftsleute um die Steuern, während der Verantwortungsbewußte auch ohne Gesetz tut, was er kann. Auch im günstigsten Fall wird die Mutter der Notwendigkeit nicht enthoben sein, auf eigenen Füßen zu stehen und Geld zu verdienen – und damit sind wir bei der wahrhaften Schwierigkeit in ihrem Leben, der gegenüber der Rechtsstreit sie ziemlich kalt läßt, der Schwierigkeit, Vater und Mutter in einem, Berufsfrau und Hausfrau in einem zu sein.

Das ist der eigentliche, nie aufhebbare Konflikt der unverheirateten Mutter: wie sie ihre Zeit und sich selber teilt zwischen den väterlichen Pflichten des Broterwerbs und den mütterlichen Pflichten, ein Kind zu besorgen, zu pflegen und zu erziehen, und dies wiederum geteilt: mit väterlicher Strenge und mütterlicher Zärtlichkeit, Das ist eine Aufgabe, an der sie täglich verzweifelt, um sie doch täglich wieder aufs neue in Angriff zu nehmen – es muß ja sein, denn es läßt sich kein Gesetz ausdenken, das sie ihrer doppelten Verpflichtung enthöbe.