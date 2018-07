In Hamburg, wo die Stelle des Generalmusikdirektors immer noch vakant ist, hat man, wie man hört, das Mittel jetzt gefunden, die Dirigentenfrage zu lösen: Joseph Keilberth und Fritz Rieger, die in den Konzerten dieses milden Winters offenbar am besten abschnitten, sollen in der kommenden Saison sich in die Leitung des Philharmonischen Orchesters teilen.