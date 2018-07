Görlitz, im Januar

Daß das Kulturleben im deutschen Osten keineswegs so einseitig „ausgerichtet“ ist, wie man sich das im Westen vielfach vorstellt, daß es sich vielmehr durchaus farbig zu entfalten vermag, das zeigt vielleicht am besten ein Blick in die Neißestadt Görlitz.

Aus der Not haben wir eine Tugend gemacht. So sind Formen eines geistigen Gemeinschaftslebens entstanden, die mehr von innen heraus wachsen, sich intensiver an den einzelnen wenden und von ihm eine erhöhte geistige Mitarbeit fordern. Dieser Art sind vor allem die vielen Arbeitsgemeinschaften des Kulturbundes, die Musizierkreise der Musikschule sowie die verschiedenen Interessengemeinschaften der lernenden und werktätigen Jugend. Geistige Lebendigkeit zeichnet auch das „Forum der freien Meinung“ aus, das der Kulturbund eingerichtet hat.

Besonders blüht das Musikleben. Fehlt auch der repräsentative Glanz der einstigen Görlitzer Musikfeste, so gibt es doch jedes Jahr noch eine Reihe festlicher, der Musik geweihten Tage. Man hörte von den Dresdner Philharmonikern und den Görlitzer Chören in zwei Konzerten Beethovens Neunte und Mahlers Auferstehungssinfonie. In den Sinfoniekonzerten, für die der stattliche 2000 Hörer fassende Bau der Stadthalle zur Verfügung steht, werden vor allen Werke der deutschen Klassik und des neuen Rußlands geboten. Die Pflege der deutschen, sowie der ost- und westeuropäischen Gegenwartsmusik läßt sich das vor zwei Jahren gegründete Studio für zeitgenössische Musik angelegen sein, Vor einem kleinen, aber ständig wachsenden Hörerkreis musizieren etwa zweimal im Monat Lehrkräfte der Musikschule und Künstler des Gerhart-Hauptmann-Theaters. Hindemith, Fortner, Reutter, Raphael, Pepping und andere standen mit wiederholtem, Vorspiel, Analysen und klärender Aussprache auf den Programmen. Der Russe Khatchaturian, der Ungar Bartók, der Franzose Jean Français, der Holländer Badings und der Finne Kilpinen schlugen Brücken nach dem Ausland. Ein Abend machte mit Armin Schibler, dem jungen Züricher, bekannt, dessen geistlicher Liederkreis „Der häusliche Psalter“ die Hörer stark beeindruckte,

Eine besondere Note bekommt das kulturelle Leben der Stadt durch hochbedeutsame kirchenmusikalische Veranstaltungen, deren Seele Eberhard Wenzel, der Organist der Peterskirche, Chorleiter der Singakademie, des Bach-Chors und des Konservatoriumchors, Leiter der Kirchenmusikschule und Komponist weithin anerkannter Werke in einem ist. In der kürzlich begangenen 600-Jahr-Feier der Frauenkirche machte ihr Kantor Hermann Deunert mit mehreren Choralkantaten Kurt Fiebigs bekannt. Welches Bedürfnis nach der an überpersönliche Mächte bindenden Erhabenheit geistlicher Werke besteht, das zeigte auch eine Aufführung von Beethovens „Missa solemnis“ durch die Singakademie. Der Zeitnot zum Trotz konnte eine Wiederholung gewagt wenden, und auch bei ihr vermochte, die Stadthalle kaum alle zu fassen, die nicht nur aus, der Stadt, sondern auf offenen Lastwagen aus weit entfernten kleinen Landstädten durch den unfreundlichen Regentag gekommen waren. Für das Bach-Jahr sind die Matthäus-Passion und die H-moll-Messe geplant, daneben ein Festgottesdienst mit einer Bach-Kantate, die „Kunst der Fuge“, eine Kammermusik und das Spiel eines heimischen Dichters „Hausmusik bei Bach“.

Erwähnt werden muß neben diesen Veranstaltungen die Arbeit des Volkschors, der vor allem das weltliche Lied pflegt. Das Theater zeigt naturgemäß eine gewisse Neigung zu Tendenzstücken. Schauspiel und Oper stehen unter der Leitung des neuen Intendanten Dr. Theo Modes auf beachtlicher Höhe. Mozarts „Entführung“ und Goethes „Iphigenie“ leiteten die Spielzeit ein. Von einer Berliner Laiengruppe wurde „Das Zeichen des Jona“ von Günter Rutenborn gegeben. Die „Bühne der Jugend“, die längere Zeit hindurch vor allem das jugendgemäße Zeitstück pflegte, ist eingegangen.

Die reichen Kunstsammlungen der Stadt hat der Krieg zum größten Teil genommen. Doch hat man in dem alten Wehrrundbau des Kaisertrutzes, das, was verblieben ist, mit mancher Neuerwerbung zusammengestellt, und häufige Führungen mit anschließenden Aussprachen suchen das neue Museum zu einer lebensvollen Wirkungsstätte zu machen. Vor allem sind es Künstler der Oberlausitz, die in Graphik und Ölbild vertreten sind. Doch begegnet man auch Namen, wie Corinth, Slevogt, Trübner, und als Neuerwerbungen, für die natürlich nur bescheidene Mittel zur Verfügung stehen, beglücken ein paar feine Kaltnadelblätter der Renée Sintenis und Plastiken Georg Kolbes Wechselnde Monatsausstellungen haben daneben schon manch wertvollen Einblick in das Kunstschaffen der Zeit gegeben.