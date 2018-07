Über die zu Anfang dieses Jahres in Frankfurt geführten Besprechungen der Alliierten zu Fragen der Ruhrkontrolle und der Eisen- und Stahlindustrie ist bisher offiziell nicht viel gesagt worden. Außerhalb der deutschen Stellen scheint aber seit der Jahreswende eine neue Aktivität an dem Status quo der Ruhrkontrolle zu rütteln, Man gewinnt den Eindruck, daß von Vertretern der Eisen- und Stahlindustrie der Benelux-Lännder massierte Vorstöße auf Realisierung einer wirklichinternationalen Ruhrbehörde gemacht werden in Belgien und Holland beobachtet man mit Befremden die immer noch ungebrochenen Vollmachten der britischen und amerikanischen Kontrollkommission in Eisen Stahl und Kohle, die so heißt es aus Benelux, dank ihrer Unterstellung unter die Hohen Kommissare und ihrer Ausstattung mit weitgehenden Befugnissen das Ruhrstatut diakriminier“n“ und die internationale Ruhrbehörde zu einer untergeordneten Repräsentationsangelegen- heit herabdrücken.

Deutschland hat seinen ERP-Minister andern namhaftes Mitglied der Gewerkschaftsbewegung als Mitglieder nominiert, Darin wird die Redentung ausgebrückt, wir der Rubrbehörde beimessen. Die Stellung Fluchers als FRP-Minister deutet zugleich die Richtung an, in der Deutschland seine Aufgabe erfüllen will. Diese Richtung findet nun Gleichgesinnte in einigen europäischen Staaten. Wir können notieren, daß aus Belgien und Luxemburg Stimmen laut werden, die eine echte Internationalisierung anstreben.Um dies zu erreichen, müßte auch das in diesem Sinne sehr hemmend wirkende Gesetz Nr. 75 der Militärregierungen beträchtlich modernisiert werden, zumindest aber zunächst eine Neuverteilung der Vollmachten und Befugnisse zwischen den Kontrollkommissionen und der Ruhrbehörde beginnen.

Aus Kreisen der europäischen Stahlindustrie gehen die Vorschläge nach unseren Informationen sogar so weit, daß sie die angloamerikanischen Kohlen- und Stahlkontrollen in der bisher noch bestehenden Kommissionsform zugunsten der Ruhrbehörde völlig beendet sehen möchten, Was die Kohle betrifft, so ist von einem amerikanischen Kommissionsmitglied kürzlich die Äußerung getan worden, daß die al’i’erte Betreuung der Kohlenwirtschaft in Deutschland angesichts des erreichten Förderstandes ihre Aufgaben erfüllt sieht und „man eigentlich nach Hause fahren könnte“.

Wir glauben nicht, daß optimistische deutsche Auffassungen schon jetzt Berechtigung haben, wenn sie von einer beachtlichen Lockerung der Kontrollen und von der Überleitung wesentlicher Befugnisse aus den Händen der internationalen Gremien auf die Stahltreuhänder oder die Deutsche Kohlen-Bergbauleitung sprechen. Wir glauben eher, daß ein Abbau der Kontrollen zugunsten der Ruhrbehörde stattfinden wird, um wenigstens von angloamerikanischer Seite nach außen erkennen zu lassen, daß man auch dort Ruhrstatut und Ruhrbehörde als einen gangbaren Versuch betrachten will, um einen Ausgleich der gegenseitigen politischen und wirtschaftlichen Interessen zu finden. R.