In dem folgenden Aufsatz, dem noch zwei weitere Artikel des gleichen Verfassers folgen werden, beginnt Dr. Wolfgang Sachs (Düsseldorf) eine kritische Untersuchung über die Lage der gesetzlichen Rentenversicherung. Der Autor ist nicht nur als Leiter einer großen Lebensversicherungsgesellschaft bekannt, sondern ist auch einer der bedeutendsten deutschen Versicherungsmathematiker. Seine Darlegungen lassen erkennen, daß die gesetzliche Rentenversicherung trotz (oder, richtiger gesagt, wegen) des ungenügend vorbereiteten und vom Wirtschaftsrat im Schnellverfahren verabschiedeten Sozialversicherungs – Anpassungsgesetzes noch keineswegs saniert ist, wie dies vielfach angenommen zu werden scheint. Des halb darf man auch den kürzlich von Bundesarbeitsminister Storch genannten „Überschuß“ von 100 Mill. DM, den die Invaliden- und die Angestelltenversicherung im vergangenen Jahr erzielt haben soll, durchaus nicht als Reingewinn betrachten, den man den Versicherten (nicht den ihre früheren Verpflichtungen negierenden Ländern!) zurückgeben könnte. Dieser „Überschuß“ wird dringend gebraucht, um die künftigen Verpflichtungen der gesetzlichen Rentenversicherung zu erfüllen, und reicht auch dafür noch längst nicht aus. Das zwingt zu einer sorgfältigen Planung der Reform der Sozialversicherung. Diese sollte nicht durch Ausdehnung des Versicherungszwanges „auf alle Deutschen geschehen, wie das in den vergangenen Jahren unter Hinweis auf ausländische Muster gefordert worden ist. Umgekehrt sollte vielmehr geprüft werden, ob der Versicherungszwang nicht schon viel zu weit geht.

Damit gewinnt die Frage der Versicherungspflicht der Selbständigen, speziell der Handwerker, eine neue Beleuchtung. Die Handwerker, die ihre Versicherungspflicht nach dem Handwerkerversorgungsgesetz durch eine Lebensversicherung erfüllen, haben im Hinblick auf einen vom Wirtschaftsrat am 24. Juni 1949 gefaßten Beschluß über die Lockerung des Versicherungszwanges vielfach die Angleichung ihrer Lebensversicherung an die neuen hohen – Angestelltenversicherungsbeitrage nicht vorgenommen. Es ist ihnen vom zahlreichen Handwerksorganisationen immer wieder gesagt worden, daß der Bundestag entweder ein entsprechendes Gesetz verabschieden werde oder daß die auf den 30. September festgesetzte Frist (für die Angleichung der Lebensversicherungen) verlängert werden würde. Die frühere Arbeitsverwaltung hatte, über die Landesregierungen, den Landesversicherungsanstalten nahegelegt, bis zum 31. Dezemher entgegenkommend zu verfahren“. Um so bitterer ist jetzt die Enttäuschung vieler Handwerker über die erst nach Weihnachten bekanntgewordene Entscheidung, worin das Bundesarbeitsministerium eine Fristverlängerung abgelehnt hat... Durch diese Vorgänge hat die Frage einer Reform, der Handwerkerversicherung eine erhöhte Bedeutung, gewonnen; wir kommen auf dieses Sonderthema in Kürze noch zurück.

Bereits im Jahre 1932, als die gesetzliche Renteil Versicherung (Invaliden- und Angestelltenversichung) den Druck der Wirtschaftskrise voll zu spüren bekam, sprachen Fachkenner von – einem ‚.hoffnungslosen Trümmerfeld“. Seitdem sind im Dritten Reich ihre Leistungen unter politischen Gesichtspunkten wesentlich erhöht worden; dann hat sie durch den Zusammenbruch 1945 und die Währungsreform 1948 ihr Vermögen völlig verloren; schließlich brachte – das Sozialversicherungs-Anpassungsgesetz neue Leistungserweiterungen, während auf der anderen Seite der Staatszuschuß, den die Länder heute gewähren, nur noch einen bescheidenen Bruchteil dessen ausmacht, was Weimarer Republik und Nationalsozialismus für die soziale Rentenversicherung getan haben. Man braucht also nicht erst zu rechnen, um die ganze Problematik der Lage der Sozialversicherung zu erkennen...

Gegen das Anpassungsgesetz, betrachtet man es vom Bedürfnis der Versicherten her, kann man schwerlich grundsätzliche Einwendungen erheben. Zwar ist es ohne vorherige Erörterung in der Öffentlichkeit und ohne gründliche Vorberatung in Kommissionen, die bei der Schwierigkeit der Materie angebracht gewesen wäre, durch den Wirtschaftsrat durchgepeitscht worden, und es gibt daher in vielen Einzelheiten der Kritik Angriffsflächen. Aber die Berechtigung des von dem Gesetz! verfolgten Zieles nämlich die Gewährung wenigstens eines bescheidenen Existenzminimums für Sozialrentner, ist: heute weniger denn je zu bereiten. (Anmerkung der Redaktion: Anderer Auffassung ist Georg Kessel, in seinem Aufsatz „Problematisches Rentenrecht“. Nr. 48. der „Zeit“.)

Aus den oben erwähnten Gründen brachte das Appassungsegesetz auch eine äußerst drastische Erhöhung der Beiträge zur zur sozialen Rentenversicherung, Sie wurden im großen Durchschnitt um etwa 80 v. H. der bisherigen Beiträge erhöht, d. b. auf etwa 10 v. H. des Einkommens der Versicherten. Es besteht aber kein Zweifel daran, daß angesichts der Alterszusammensetzung des deutschen Volkes dieser Satz auf die Dauer bei weitem, nicht ausreicht Infolge der Abnahme sowohl der Sterblichkeit als auch des Geburtenüberschusses War die Alterspyramide in Deutschland schon vor den beiden Weltkriegen „topplästig“. geworden; durch die Kriegsverluste und dadurch, daß gerade die schon schwachen Geburtsjahrgänge aus der Zeit des ersten Weltkrieges im – zweiten, Weltkrieg am stärksten gelitten haben, ist diese Erscheinung noch erheblich verstärkt worden. Die Gesamteinnahme, welche die gesetzliche Rentenversicherung auf die Dauer braucht, um ihre jetzigen Leistungen zu erfüllen, liegt vermutlich noch über 15 v. H. der Bezüge der Versicherten; genauer werden wir dies erfahren, wenn die im Gang befindlichen Arbeiten zur Erstellung einer, versicherungstechnischen Bilanz abgeschlossen sind.

Indessen ergeben sich bereits aus dem Vergleich der jetzigen Beiträge und der Leistungen unerträgliche Bilder. Steht z. B. ein Angehöriger der Angestellten Versicherung vor der Frage, ob er freiwillig höhere Beiträge leisten soll, als es seinem Einkommen entspricht („freiwillige Höher-‚Versicherung“), so würde er durch eine monatliche Aufwendung von 10 DM nach 15 Jahren eine Erhöhung seines Rentenanspruches von 125 DM jährlich nach 30 Jahren,-eine solche von 252 DM jährlich erwerben. Verwendet er die gleichen Beträge zum Abschluß einer privaten Versicherung gleicher Art und Form, so würde er damit immer wesentlich mehr erreichen: ist er beim Abschluß der Zusatzversicherung erst 30 Jahre ab, fast das Doppelte! Oder brachte er die 10 DM monatlich zur Sparkasse und legte sie dort mit 3 1/2 v. H. verzinslich an, so hätte er nach 15 Jahren ein Kapital von rund 2200 DM, nach 30 Jahren bereits ein solches von rund 5700 DM angesammelt. Rechnet man gar bis zu dem normalen Pensionierungsalter von 65 Jahren, so gäbe die Angestelltenversicherung ihm eine Erhöhung seiner Rente um jährlich 294 DM die Ansammlung der gleichen 10 DM bei der Sparkasse erbrächte aber ein Kapital von rund 7500 DM.

Es ist jetzt überhaupt unvorteilhaft, in der gesetzlichen Rentenversicherung in einer höheren Klasse zu sein. Der Vorteil besteht närrlich nur im sog. Grundbetrag; alles über ihn Hinausgehende wird um seinetwillen enorm überzahlt. Es ist deshalb auch kein Wunder, daß bereits derjenige Berufsstand, der der Angestellten Versicherung angehört, ohne sich in abhängiger Stellung zu befinden, nämlich die Handwerkerschaft, verlangt hat, die Beiträge einer geringeren Klasse zur Angestellten Versicherung zahlen zu dürfen als derjenigen, die dem Einkommen an sich entspräche. Die Arbeiter- und Angestelltengewerkschaften haben ähnliche Forderungen an die Invaliden- und die Angestelltenversicherung zwar bisher noch nicht gerichtet. Das kommt aber nur daher, daß sie den sog. Arbeitgeberanteil am Beitrag nicht in die Rechnung einbezogen haben. Da indessen ersichtlich auch dieser einen Teil des Arbeitsertrages desjenigen darstellt, für den er gezahlt wird, so ist vorauszusehen, daß Arbeiter, Angestellte und Arbeitgeber gemeinsam in absehbarer Zeit mit ähnlichen Forderungen hervortreten werden. Die Entwicklung tendiert also jetzt dahin, die Leistungen der sozialen Rentenversicherung auf den Grundbetrag zu reduzieren und alle dafür nicht erforderlichen Beiträge ihr nicht mehr zu geben.

So befindet sich also im Augenblick die Sozialversicherung in einer peinlichen Konkurrenzlage gegenüber allen anderen Spar- und Versicherungseinrichtungen. Infolgedessen kann die Frage einer weiteren Erhöhung der Beiträge überhaupt nicht gestellt werden; es muß vielmehr dafür gesorgt werden, daß die noch erforderliche weitere Erhöhung der Einnahmen nicht aus Beiträgen, sondern durch Staatszuschüsse, erfolgt, und daß auch das bisherige Beitragsniveau durch Staatszuschüsse wieder auf eine erträgliche Höhe reduziert wird. Dies vor allem ist die Aufgabe der Sozialversicherungsgesetzgebung für die nächsten Jahre.