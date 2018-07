Mehr als bescheiden sind die Fortschritte, die die zerschlagene deutsche Seeschiffahrt im Jahre 1949 machen konnte. Hier und da wurden einige gesunkene Schiffe (um das Wort „Schiffchen“ zu vermeiden) gehoben, repariert und wieder in den Dienst gestellt. So erreichte die deutsche Restflotte am Jahresende den für jede Konkurrenz harmlosen Bestand von 130 000 BRT und beförderte rund 6,3 Mill. t Ladung. Wenn damit auch das Ergebnis des Jahres 1948, das 5,2 Mill. t betrug, übertroffen wurde, so bedeutete es doch keinen Aufschwung: durchschnittlich lagen je Monat 20 000 bis 30 000 t dw deutschen Schiffsraumes infolge des Ladungsmangels auf.

Für 1950 scheinen sich jetzt bereits die ersten Auswirkungen der uns im Petersberg-Abkommen zugestandenen . geringfügigen Lockerungen bemerkbar zu machen. Einige größere Frachter, vom Meeresgrund geborgen, machten ihre Probefahrten; auf der Vulkan-Werft in Bremen Vegesack wurde für die Argo-Reederei ein 2700-BRT-Frachter auf Kiel gelegt, und die Deutsche Levante-Linie kündigt regelmäßige Abfahrten nach dem Nahen Orient an, die die Deutsche Orient-Linie u. a. mit dem Dampfer „Hörnum“ bereits aufgenommen hat.

Der rührigen Bremer Argo-Reederei Richard Adler & Co. brachte der Jahresbeginn die Indienststellung des zur Zeit modernsten deutschen Fracht- und Passagierschiffes. Da uns ausschließliche Passagierschiffe aus unbegreiflichen Gründen noch immer verboten sind, wurde der 1936 bei Howaldt in Kiel erbaute und während des Krieges zweimal im Hamburger Hafen ausgebrannte und versenkte Dampfer „Fasan“ mit seinen 1409 BRT von der AG Weser als kombiniertes Fracht- und Passagierschiff eingerichtet. Die Argo, 1896 gegründet, hatte beste Erfahrungen im England-Dienst, bis sie 1945 der britischen Konkurrenz das Feld überlassen mußte. Aber im Mai 1948 konnte die Argo bereits ihren Frachter „Pinguin“ aus Hamburg und Bremen nach Hull, Englands drittgrößtem Hafen, schicken. Jetzt wurde auch das Reederei-Paradestück„Fasan“ in den -Liniendienst eingeschaltet, Mit den schmucken Kabinen – alliierte Konkurrenzfurcht ließ sie nur einbettig werden –, dem geschmackvoll eingerichteten Speisesaal, dem gemütlichen Rauchsalon und der intimen Fasan-Bar wird dieser deutsche Dampfer der Linie Hamburg-Bremen-Hull sehr schnell zu den beliebtesten Schiffen gehören. Auf dem „Fasan“ kostet eine Seereise von Bremen nach Hull und zurück 230 DM, stellt also für Geschäftsreisende, für Besucher und selbst für in England tätige deutsche Arbeitskräfte eine ausgezeichnete Devisen-Sparkasse dar.

In England macht man naturgemäß zu der Aktivität der Argo-Reederei ein süßsaures Gesieht. Aber ihre talentierte Agentur John Goods & Sons in Hull glättet alle Schwierigkeiten. Und als D. „Fasan“ – noch unter Blau-Weiß-Rot-Weiß-Blau – auf der Jungfernreise mit deutschen Journalisten an Bord in Hull einlief, um auf der Rückreise auch britischen Zeitungsleuten eine Seefahrt auf einem deutschen Schiff zu ermöglichen, da nahm er sich neben all den großen britischen, norwegischen und sowjetischen Frachtern. im Alexandra-Hafenbecken von Hull doch ganz beachtlich aus. Beachtlich aber ist auch das Wort, das Hulls Bürgermeister John Henson dem Bordbuch von Kapitän Dietrich widmete: „Mit dem neuen Jahr wollen wir eine neue Ära des Good will zwischen unseren Völkern beginnen lassen!

Willy Wenzke