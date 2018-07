Inhalt Seite 1 — Wenn Geld neutral wäre... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Gegensätze ziehen sich an – es kommt selten vor, aber hier ist es einmal der Fall. Professor Erhard (mit seiner komplexen Auffassung von der Wirtschaft) hat sich mit Max Hielscher (dem in Geldneuordnungsdingen sehr temperamentvollen Münchner Stadtkämmerer freiheitlich-sozialistischer Schule) und Max Schönwandt (dem eigenwilligen Schriftsteller-Geldpraktiker mehr betriebswirtschaftlicher denn volkswirtschaftlicher Prägung) verbündet. Die drei Persönlichkeiten geben seit einiger Zeit gemeinsam die Halbmonatsschrift „Währung und Wirtschaft“ heraus, ein Blatt, das seine Spalten jeder halbwegs vertretbaren Meinung öffnet, um in Rede und Gegenrede zu dem Kern des jeweiligen Problems durchzufinden. Jeder ist für das, was er schreibt, allein verantwortlich. Praktisch hat man es also mit einem öffentlich veranstalteten Seminar zu tun, dessen Diskussionsleiter Schönwandt (Erhard hat einmal geschrieben, wohl um ein Forum mehr für die von ihm betriebene Wirtschaftspolitik zu haben; und Hielscher schreibt „gelegentlich“) echte heiße Eisen bevorzugt, wie Steuern oder DM-Gegenwerte, oder Dinge zum heißen Eisen erst in eigenwilliger Weise stempelt: – Beispiel Auslandshilfe.

Um es vorweg zu sagen: Die Zeitung stiftet Nutzen, soweit der Leser in der Materie zu Hause ist. Sich fortbilden kann man dort kaum; sich ärgern oder schmunzeln schon eher. Denn die Sache ist die: Geld ist in der Wirtschaftspraxis nicht neutral. Es ist ein Faktor, der einkalkuliert werden muß, es ist aber nicht der einzige. Geld überzubetonen heißt die Güterseite der Wirtschaft unterschätzen. Und das, scheint es, kömmt in Schönwandts Zeitschrift des öfteren vor. Zudem verführt das reine In-Geld-Denken zu globaler Behandlung der Themen. Das wohltuende Differenzieren nach den Ursachen, um die Folgen zu ergründen, kommt zu kurz. Ein Beispiel? Da werden laufend Attacken geritten, die Tatsachen über die Auslandshilfe seien nicht bekannt oder man verschließe doch die Augen vor den Tatsachen, um politisch und wirtschaftlich so argumentieren zu können, wie es beliebt. Keiner wisse in Deutschland, daß echte Auslandshilfe bis Mitte 1949 nicht gegeben worden sei. Darin liegt ein Vorwurf „Schönwandt gegen alle“. Nichts gegen seine zahlenmäßige Beweisführung – viel aber gegen die Voraussetzungen, denn aus ihrer Beurteilung ergibt sich erst ein sinnvoller Beweis. Und was nützt der Beweis, wenn seine Voraussetzung nicht stimmt? Schönwandt rechnet in DM-Geld, also formal und „in echten Inlandspreisen“, wozu er eine Definition nicht gibt. Es ist zu vermuten, daß er meint, die JEIA (unseligen Angedenkens) setzte die Preise in Devisen wie in DM fest, folglich müßte sie als Trägerin des Auslandsmonopols auch für unterschiedliche Bewertungen und, daraus resultierend, Devisenfehlbeträge aufkommen. Das wäre doch zu allgemein. In den schwierigen Anfangszeiten der wiederanlaufenden Ausfuhr war mancher Exporteur froh, mit Hilfe der Wechselkurs-Differenzierung überhaupt auf fremden Märkten Fuß fassen zu können. Andererseits mußte der Export ja damals bei dem geringen Inlandsversorgungs-Niveau nahezu befohlen werden. Billiger Import war zudem damals auch angebracht. Man sollte der JEIA, die keinswegs in Deutschland eine gute Presse hatte, aber auch ihre wenigen Pluspunkte zugute halten. Das ist das eine, was wir vermissen.

Das zweite ist, daß Schönwandt die realpolitische Einheit Berlin-Westdeutschland wirtschaftlich aufteilt. Worauf er dabei hinaus will, ist, daß sich die Berlin-Blockade-Hilfe nicht in der deutschen Devisenrechnung niederschlagen dürfe. Darüber zu entscheiden (siehe ERP-Abkommen) ist eine Sache der politischen Zweckmäßigkeit und nicht der wirtschaftlichen Wünsche. Mag man, wenn man will, Berlin wirtschaftlich als erste Hypothek auf dem westdeutschen Staat betrachten; das enthebt aber nicht von der Verpflichtung zu helfen, wenn geholfen werden muß. Der Primat der Politik stört den Nur-Wirtschaftler nun einmal des öfteren sehr.

Zum dritten: Wie auch die Geldrechnung aussehen mag, es ist entscheidend, daß wir durch die Auslandshilfe Engpaß-Rohstoffe erhalten haben, um damit endlich Kapazitäten ausnützen zu können, die bis dahin brachlagen. Daß man, sozusagen als Gegenleistung, mit dieser Kapazitätsausnutzung Berlin mit Konsumgütern helfen mußte und geholfen hat, ist eine Folgeerscheinung. In der Geldrechnung, wo Ursachen und Wirkungen nicht zu trennen sind, weil die D-Mark ja Recheneinheit, aber in diesem Falle keine qualitative Einheit ist, kommt das natürlich nicht zum Ausdruck. W-n

