Von unserem Londoner Korrespondenten Edgar Gerwin

London, im Januar

Es wird oft vom Engländer behauptet, er stimme bei Wahlen nicht für, sondern gegen etwas. Allerdings muß man schon sehr genau hinhören, um den Unterschied zwischen alltäglichem Mißmut und grundsätzlicher Ablehnung zu erkennen. Doch selbst wenn die Wahlentscheidung in einem Protest gegen Vergangenes wurzelt, kann man darin den Sinn für demokratische Verantwortung deutlich spüren: Ist es nicht immer noch besser, der Wähler stimmt gegen etwas Altes, das er kennt, als für etwas Neues, das ihm zunächst nur in Wort und Schrift vorgegaukelt wird?

Was bedeutet dies nun im Hinblick auf die Wahl von 625 Unterhausabgeordneten, die am 23. Februar stattfindet? Zweierlei läßt sich ablehnen, entweder das Labourregime der fünf Nachkriegsjahre oder das überwiegend konservative Regime der zwanzig Zwischenkriegsjahre. Wenn man sich vor Augen führt, welche Verbesserungen die Nachkriegszeit für den „Mann auf der Straße“ und seine Familie gegenüber, den Vorkriegsjahren gebracht hat, so ist das eine gewichtige Liste: Vollbeschäftigung und soziale Sicherheit „von der Wiege bis zur Bahre“, Gleichberechtigung, in der Erziehung, Bevorzugung der Arbeitnehmerfamilien im Wohnungsbau, Verbilligung von Milch und Brot, Fleisch und Zucker und Rationierung nach dem Prinzip „wir teilen alles zu gleichen Teilen“! Gewiß ist dies alles nicht ausschließlich von Labour geplant, wohl aber unter Labour verwirklicht worden. Es gibt noch sehr viele Wähler, die diese Nachkriegszeit mit der vorigen vergleichen. Sie haben nicht nur das Gespenst der Arbeitslosigkeit noch deutlich vor Augen, sondern erinnern sich auch der unsicheren und ungenügenden Unterstützung und Krankheitsfürsorge. Hinzukommt etwas, was die Menschen sicherlich oft mehr als die materielle Not bedrückt hat: Damals, in den Jahren unmittelbar nach dem ersten Weltkrieg und später, in den Jahren der Wirtschaftskrise, fühlte sich der Arbeitnehmer als Mensch zweiter Güte behandelt.

Für die Konservative Partei von heute ist es sicherlich hart, daß sie für die Sünden der Vergangenheit büßen muß. Zumal sie damals nicht aus bösem Willen, sondern aus menschlicher Unzulänglichkeit begangen oder geduldet wurden, und die heutigen Konservativen jenen Verfehlungen ebenso ehrlich abschwören, wie es heute jede andere politische Gruppe in England tut. Schon damals 1945 waren es jene Schwächen der Vorkriegszeit, die Churchill trotz der allgemeinen Anerkennung seiner Verdienste um die Kriegsführung scheitern ließen. Auch heute, 1950, lasten sie noch so schwer auf den Chancen der Tories, daß viele Beobachter Labour eine knappe Mehrheit prophezeien – allen Gallup-Befragungen zum Trotz; die ein kleines Pius für die Konservativen entdeckt haben wollen.

Natürlich, gibt es auch bei Labour ein Sündenregister. Die verstaatlichten Industrien in England, vor allem, Transport und Kohle, werden keineswegs rationell betrieben, und die Neigung für eine weitere Ausdehnung der Staatswirtschaft auf Stahl, Zucker, Zement, Großschlächter und Klein-Lebensversicherungen wird immer geringer. Allerdings scheint es sehr zweifelhaft, daß der Wahlkampf in England entscheidend von der Alternative des Wirtschaftsprinzips beherrscht sein wird.

Der Ausländer wird kopfschüttelnd die Geduld beobachten, mit der die Engländer sich noch immer – und mit einer anerkennenswerten, aus dem Gefühl für fair play entsprungenen Gewissenhaftigkeit – der Rationierung, Lizenzierung und Reglementierung unterwerfen. Zweifellos liegt in dieser Langmut der Engländer gegenüber ihrer wirklich schwerfälligen Bürokratie ebenfalls eine gewisse Chance für Labour. Und was nun das Paradepferd der Labourpropaganda, die Vollbeschäftigung, angeht, so guckt der mit dieser Erwerbung höchst zufriedene Brite ihm nicht lange ins Maul – vielleicht auch, weil ihm nicht sehr oft gesagt wird, daß es sich um einen geschenkten – von Marshall geschenkten – Gaul handelt. Sir Stafford Cripps kann getrost erklären, er sei stolzer denn je auf seine Engländer, von denen jeder im vergangenen Jahr 5 v. H. mehr produziert habe als 1948 Niemand scheint sich sicher genug zu fühlen, um Cripps die beiden entscheidenden Fragen vorzulegen, ob er nämlich auch ohne Marshall-Dollars den Engländern die Vollbeschäftigung hätte bescheren können und ob er ferner glaube, mit den gegenwärtigen britischen Kosten nach Ablauf der Marshall-Hilfe die Vollbeschäftigung aufrechterhalten zu können.

Labour hofft, vor dem nächsten Budget, vor den Auswirkungen der Abwertung auf die Einzelhandelspreise, vor den Auswirkungen der hohen britischen Kosten auf den freien internationalen Wettbewerb die Mehrheit der Wähler veranlassen zu können, nicht gegen die beiden großen Nachkriegsfortschritte, die soziale Sicherheit mit ihrem äußerst beliebten Kernstück, der freien Gesundheitsfürsorge und gegen die Vollbeschäftigung zu stimmen. Churchill als Führer der Konservativen bemüht sich, den Wähler gegen die bürokratische Unterdrückung der privaten Freiheit zu mobilisieren, die sich nicht nur in der Reglementierung, sondern auch auf dem Steuerzettel bemerkbar macht. Doch es scheint, als ob Churchills Argument im Urteil der Wähler mich: allzu schwerw wiegt. Und da sein Programm für die Zukunft mit Ausnahme der Ablehnung aller weiteren Verstaatlichungen nicht auf „anders“; sondern nur auf „besser“ abgestellt ist, scheint das konservative Zukunftsgemälde keine allzugroße Beschwörungskraft auszuüben.