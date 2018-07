Inhalt Seite 1 — Zur Kenntnis genommen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Tiefsee-Expedition. Der junge dänische Wissenschaftler Niels Arley – er arbeitet im Institut für Atomforschung in Kopenhagen – verhandelt zur Zeit mit britischen und schwedischen Firmen über die Herstellung einer besonders druckfesten Metallkugel, die, mit Instrumenten versehen, in die Tiefsee hinabgelassen werden soll. Arley will auf diese Weise in verschiedenen Meerestiefen Messungen des Erdmagnetismus vornehmen und feststellen, ob die Theorie über die Unterschiedlichkeit magnetischer Kräfte, wie sie der Nobelpreisträger Dr. Blackett aufgestellt hat, zu Recht besteht. Der Aufbruch der dänischen Expedition ist für Juni dieses Jahres vorgesehen.

Hochseeforschung. Das englische Forschungsschiff „William Scoresby“ ist mit drei Wissenschaftlern an Bord für eine zehn Monate lange Expeditionsreise in die Gewässer an der Westküste Australiens ausgelaufen. Man will die Wanderungen der Wale erforschen. Zu diesem Zweck sollen die Tiere mit dreißig Zentimeter langen Pfeilen markiert werden. Wer diese Wale später erlegt und genaue Angaben über Ort und Zeit des Fanges manchen kann, soll eine Belohnung erhalten. Gleichzeitig hoffen die Wissenschaftler, ein Exemplar des seltenen Latimeria zu fangen, eines Fisches, der seit 50 Millionen Jahren auf der Erde heimisch sein soll. Bis zum Jahre 1838 kannte man ihn nur als Fossil. Dann wurde ein lebender Fisch dieser Art an der englischen Südostküste gefangen, der seinen Platz in einem Museum gefunden hat.

Haifischjagd. Der österreichische Tiefseeforscher Dr. Hans Hass ist von einer Haifischjagd-Expedition im Roten Meer zurückgekehrt. Er wollte mit diesem Unternehmen beweisen, daß Haie ungefährlich sind, wenn man auf sie zuschwimmt. Im Frühjahr will Dr. Hass im Roten Meer einen Film über die Haifischjagd drehen.

Maul- und Klauenseuche. Französischen Ärzten der Universität Lyon ist es gelungen, den Erreger der Maul- und Klauenseuche zum ersten Male zu photographieren. Der Virus konnte mit einem Elektronenmikroskop sechzigtausendfach vergrößert werden.

Pfahlbauten. Bei Ausgrabungen in der Nähe von San Bruson bei Venedig wurden unter einer Tonschicht von zweieinhalb Meter Mächtigkeit große eichene Pfeiler und Plattformen gefunden, die als Reste von Pfahlbauten aus der Zeit vor 10 000 bis 15 000 Jahren angesehen werden.

