Von den Beteiligten sehnlichst erwartet, wurde nach monatelangen Erörterungen am 8. Aug. 1949 das Soforthilfegesetz (SHG) endlich verkündet, und die Ämter und Ausschüsse für Soforthilfe können nunmehr auf eine fast sechsmonatige Tätigkeit zurückblicken. Es lohnt sich, eine Bilanz der Erfahrungen aufzustellen, die sich aus der Sturmflut der Anträge ergeben haben. Beispiel sei ein Landkreis, der zu 54 v. H. aus Heimatvertriebenen besteht und an dessen Soforthilfeamt nahezu 6000 Anträge auf Unterhaltshilfe und gegen 19 000 Anträge auf Hausrathilfe gerichtet worden sind.

Da auf die Hausrathilfe kein Rechtsanspruch wie auf die Unterhaltshilfe besteht, wollte der Gesetzgeber eine individuelle Prüfung jedes Antrages erreichen und verlieh deshalb dem Soforthilfeausschuß als demokratischem Organ der Selbstverwaltung die Entscheidungsbefugnis. Wie sollte aber der Ausschuß bei einer derartigen Fülle von Anträgen der ihm zugedachten Aufgabe gerecht werden können, wenn gleichzeitig die Ausschüttung der im November bereitgestellten Mittel bis Weihnachten versprochen wurde? Billigt man dem Ausschuß für jeden Antrag nur zwei Minuten zur Prüfung zu, so hätte er bei 19 000 Anträgen mehr als 25 Tage ohne Unterbrechung 24 Stunden lang tagen müssen. Um die durch Pressemeldungen genährten Hoffnungen erfüllen zu können, mußte deshalb aus Schematisierung übegegangen werden. Es wurde für jeden Antragsteller eine Punktzahl ermittelt, die sich aus der Kombination von Einkommen, Familienstand und Kinderzahl ergibt. Der Ausschuß wurde Abstimmungsmaschine. Zu Anträgen mit mehr als 30 Punkten gab er sein „ja“, die restlichen Anträge wurden zurückgestellt. Damit wurde zwar die Verteilung der Mittel vor dem Weihnachtsfest erreicht – aber in Kauf genommen, daß die Schematisierung nicht immer den Erfordernissen gerecht wird. Leidtragende sind die nichtberücksicbtigten Antragsteller und die örtlichen Flüchtlingsbeauftragten die sich der Nachfragen kaum erwehren können.

Noch böseres Blut hat die Unterhaltshilfe gemacht; denn das Gesetz weist Lücken auf und läßt Härten zu. So wird das Arbeitseinkommen war bei der Prüfung der Bedürftigkeit berücksichtigt, bei der Berechnung der Unterhaltshilfe aber außer Ansatz gelassen. Verdient ein verheirateten Flüchtling mit einem Kind monatlich 110 DM. so ist er bedürftig im Sinne des SHG und erhält zusätzlich 120 DM Unterhaltshilfe. Der neben ihm wohnende Flüchtling, der bei gleichen Familienverhältnissen 120 DM im Monat verdient, muß dagegen auch weiterhin mit dieser Summe auskommen.

In anderen Fällen steht sich ein Rente begehender Flüchtling besser, wenn er nicht Soforthilfe beansprucht, sondern bei der öffentlichen Fürsorge bleibt. Diese läßt nämlich Teilbeträge frei, während die Soforthilfe die Renten voll einrechnet. Außerdem gewährt die Fürsorge Krankenversicherungsschutz, was bei der Soforthilfe nicht der Fall ist. Gerade dieser Umstand hat besonderen Unwillen ausgelöst und gelegentlich Antragsteller zur Zurücknahme ihres Antrags bewogen. Der Abschluß von Gesamtverträgen mit den örtlichen Krankenkassen ist bisher meist vergeblich versucht worden, eine Einzelmitgliedschaft infolge des meist hohen Alters der Soforthilfeempfänger für diese mit hohen Kosten verbunden. Hier ist einer der neuralgischen Punkte des Soforthilfesystems, der dringend der Änderung bedarf.

Zu großen Härten hat auch die Tatsache geführt, daß das SHG von dem Grundsatz der Familieneinheit ausgeht und darunter den Haushaltungsvorstand, seine Ehefrau und die unter 18 Jahre alten, im Haushalt lebenden Kinder versteht. Während ein verheirateter Flüchtling bei einem Monatsverdienst von 105 DM keine Unterhaltshilfe bekommen kann, sind zwei Geschwister, auch wenn sie zusammen in einem Haushalt leben, jeder für sich anspruchsberechtigt, Sie können also ihr Renteneinkommen von 50 und 55 DM, zusammen 105 DM, durch die Unterhaltshilfe auf 140 DM steigern. Dieses Beispiel zeigt, daß es wünschenswert ist, den Begriff der Familieneinheit durch den der Haushaltgemeinschaft zu ersetzen. Damit würde vermieden, daß eine Mutter bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen selbst dann anspruchsberechtigt ist, wenn ihre mit ihr im gemeinsamen Haushalt lebende, über 18 Jahre alte Tochter monatlich 250 DM verdient. Die vorgeschlagene Regelung braucht dabei nicht unbedingt ein Abwälzen der Soforthilfe auf unterhaltsverpflichtete Personen zu bedeuten, was das SHG ja gerade vermeiden will. Es würde genügen, wenn man durch Festsetzung eines – gegebenenfalls gestaffelten – Betrages jene Erleichterungen anerkennen würde, die durch eine gemeinsame Haushaltführung eintreten.

Auch auf anderen Gebieten haben sich viele Zweifelsfragen ergeben. Das Verfahren beim Tode des Anspruchsberechtigten ist ziemlich lückenhaft, die Regelung hinsichtlich der Abwanderer aus der Ostzone, die aus Gebieten jenseits der Oder-Neiße-Linie stammen, ungenau. Noch unentschieden ist die Streitfrage, ob Antragsteller, deren Rente durch das Sozialversicherungs-Anpassungsgesetz ab Juni 1949 auf den Unterhaltshilfesatz oder darüber erhöht wurde, für April und Mai Unterhaltshilfe beanspruchen können ...

Sechs Monate Praxis des SHG haben die Wichtigkeit der bereits bei der Verkündung des Sozialversicherungs-Anpassungsgesetzes erhobenen Forderung unterstrichen, daß es einer grundlegenden Neuregelung unserer gesamten Sozialgesetzgebung bedürfe. Unser Wohlfahrtsrecht entspringt zur Zeit derart vielen und miteinander verzahnten Quellen, daß auch der weiseste Gesetzgeber bei einem neuen Gesetz nicht alle Eventualitäten vorhersehen kann, die sich bei Anwendung ergeben können. Pa.