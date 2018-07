Maschinen werden mit Sorgfalt beschafft und gepflegt – dasselbe, „nicht mehr, aber auch nicht weniger“ ist für die Menschen im Betrieb zu fordern. So formuliert Kroeber-Keneth sein Anliegen (in dem Buche „Erfolgreiche Personalpolitik“, auf das wir letzthin nachdrücklichst hingewiesen haben). Die analege Grundhaltung liegt den Bemühungen der Heidelberger „Arbeitsgemeinschaft für soziale Betriebsgesialtung“ zugrunde, in der sich eine große Anzahl bedeutender westdeutscher Betriebe zusammengefunden haben. Der folgende Aufsatz ist uns von dem Leiter der „Arbeitsgemeinschaft“ freundlichst zur Verfügung gestellt worden, nämlich von Herrn Dr. med. W. Hergt, dem Chefarzt der Badischen Anilinu. Sodafabrik, Ludwigshafen a. Rh.

Die Frage: „Was erwartet der Mensch von seiner beruflichen Tätigkeit?“ vermag nicht ganz den Sinn der englischen Formulierung wiederzugeben: „What men want from their jobs“. Schon das deutsche Wort „Beruf“, das ja mit „Berufung“ zusammenhängt, hat ein anderes Gewicht als der englisch-amerikanische Begriff „job“. Man hat das Gefühl, als ob der „job“ etwas Außerpersönliches darstelle, während der „Beruf“ viel mehr den inneren Menschen angeht, Jedenfalls weist diese Nuancierung auf gewisse Unterschiede hin, die dem Problem „Mensch und Arbeit“ in den USA und in Deutschland eignen. Daß es im Mittelpunkt eines umfassenden soziologischen, sozialpolitischen, psychologischen und wirtschaftlichen Problemkreises steht, kann heute nicht mehr abgestritten werden.

Das beweist der Umfang der Diskussion, die sich in den letzten beiden Jahren um dieses Anliegen auch in Deutschland erhoben hat. Ich erinnere an die neue Monatsschrift „Mensch und Arbeit“ sowie daran, daß dieser Fragenkomplex einen besonderen Tagungsabschnitt sowohl des diesjährigen Psychologenkongresses als auch der Internationalen Rationalisierungstagung ausgefüllt hat. Die sozialpolitische Entschließung des Katholikentages kreist ebenso um dieses Problem wie eine Unzahl von allgemeinen und speziellen Aussprachen in wirtschaftlichen, sozialpolitischen und kirchlichen Gremien.

Die Frage, was der Mensch von seinem Beruf erwartet, wird von der marxistischen Theorie und der gewerkschaftlichen Praxis in Deutschland sehr einfach beantwortet: Gerechte Entlohnung! Aber abgesehen davon, daß es schwierig ist, Einigkeit darüber zu erzielen, welche Entlohnung gerecht sei (abgesehen auch davon, daß so etwas wie ein „Ehernes Lohngesetz“ den Lohnanteil nicht unbegrenzt steigern lassen kann), zeigt sich mehr und mehr, daß diese Antwort nur begrenzte Richtigkeit hat. Die Amerikaner, sind seit. Jahrzehnten damit befaßt, sozialpolitische Fragen mit dem nun auch uns wohlbekannten Werkzeug des Fragebogens anzugehen. So hat man denn auch seit 15 Jahren versucht, durch Befragung von Zehntausenden amerikanischer Arbeiter einige Klarheit darüber zu gewinnen, weiche Momente es eigentlich sind die den Arbeiter mit seiner Tätigkeit unzufrieden sein lassen. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen können bier nur erwähnt werden in bezug auf die Frage, an welcher Stelle da der Wunsch nach höherer Besoldung rangiert. So haben, im Rahmen von 28 Wünschen, Angestellte eines großen Handelsunternehmens sich nur an zwölfter und weiter an einundzwanzigster und zweiundzwanzigster Stelle mit der Frage der Entlohnung befaßt. Bei einer anderen Untersuchung stand das Verlangen nach höheren Entgelt an sechster Stelle von zehn Wünschen. Man könnte solche Beispiele vervielfachen, die unter anderem beweisen, daß der amerikanische Arbeiter offenbar mehr Wert darauf legt, vor Arbeitslosigkeit bewahrt zu bleiben, Beschwerdeinstanzen und Aufrückungsmöglichkeiten sowie einen anständigen Vorgesetzten oder gute Mitarbeiter zu haben, ehe er sich mit dem Problem des Lohnes beschäftigt. Auch die heutigen Arbeitskämpfe in Amerika gehen ja weniger um den Lohn, als um die Altersversorgung, also um den Faktor der Lebenssicherung, und nicht um den des Lebensstandards.

Dem mag man gegenüberstellen, daß der amerikanische Arbeiter eben eine Entlohnung erzielt, die auf diesem Gebiet wenig Wünsche offen läßt. Erfreulicherweise sind jedoch ähnliche Feststellungen, wenn auch vorläufig noch nicht durch das Ergebnis wissenschaftlicher Untersuchungen belegbar, bei dem deutschen Arbeiter zu treffen. Auch er, mag er an einer besseren Besoldung noch so sehr interessiert sein, macht seine Haltung zu „Arbeit und Werk“ nicht entscheidend von dem materiellen Faktor abhängig. Es liegt eine gewisse Tragik in der Tatsache, daß die umfangreiche und kostspielige betriebliche Sozialpolitik nicht imstande war, von dieser rein materiellen Seite her das Verhältnis des Arbeiters zu „Werk und Arbeit“ seiner (im wesentlichen) psychischen Spannungen zu entkleiden. In ihnen liegt die wirkliche „Ursache“ der sozialen Frage. Sie müssen auch dort gelöst werden, wo das marxistische Heilmittel der Sozialisierung Anwendung findet: dem die psychischen (und damit sozialen) Spannungen des Arbeitserlebnisses finden sich im sozialisierten Betriebe mindestens im gleichen Maße wie im kapitalwirtschaftlichen Betrieb.

Die körperliche Gesundheit des Arbeiters ist, eine wesentliche Voraussetzung für seine Leistungsfähigkeit im Betrieb; das ist eine Erkenntnis, so selbstverständlich, daß sie fast banal klingt. Daß andererseits aus der seelischen Spannung und Verkrampfung der Menschen, die im Betriebe nur allzuhäufig zu beobachten ist, Leistungshemmungen, ja nicht selten sogar körperliche Krankheiten entstehen, ist eine Erfahrungstatsache, für die das Verständnis erst geweckt werden muß. In der Aufdeckung dieser Quellen unendlicher Leistungsverluste liegt gleichzeitig der Weg zu ihrer Behebung. Die deutsche Wirtschaft kann auf die Aktivierung solcher verschütteten und gehemmter Arbeitsenergien keinesfalls verzichten. Sie muß von diesem – Tatbestand Kenntnis nehmen, um sich dann zu entschließen, dem Beispiel der amerikanischen Wirtschaft nachzufolgen, also der Erforschung der (menschlichen) Leistungshemmungen im Betrieb und ihrer Beseitigung ebenso Mittel zur Verfügung, zu stellen, wie sie das für die Erforschung der Ursachen und Behebungsmöglichkeiten technischer und wirtschaftlicher Engpässe stets getan hat.