Leónidas Barletta, der bekannte und beliebte argentinische Autor, erhielt für eine seiner Kurzgeschichten den kubanischen „Hernàn-Catá-Preis“ 1947, die höchste Auszeichnung Lateinamerikas für diese Literaturgattung.

Erster Tag.

Der Mann sammelte Reisig und zündete ein Feter an. Die flackernde Flamme beleuchtete sein ernstes Gesicht mit den nachdenklichen Augen. So blieb er innerhalb eines kleinen, hellen Umkreises vor der Nacht geschützt. Außerhalb dieses kleinen Kreises aber breitete sich die Unendlichkeit der Nacht, herrschte Kälte, so scharf und schneidend wie die Zacken einer Feile, leuchteten die Sterne, kalt wie Glas.

Von Zeit zu Zeit wärmte er die Hände über der Glut.

Hinter seinem Rücken aber rollte eine endlose Reihe grauer Wagen über die Schienen dahin – langsam wie der dichte Rauch des brennenden Gestrüpps.

Um dem Feuer neue Nahrung zu geben, legte der Mann weitere Zweige nach und überließ sich dann seinen Träumereien. Wie gern würde er jetzt innerhalb der vier Lehmwände eines Rancho bei einem guten Feuer und einem warmen Teller Suppe sitzen.

Er lachte kurz auf und murmelte: „Ja, das wäre schön...“