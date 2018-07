Die deutsche Modekonfektion, die im Ausland einen guten Ruf hatte, bemüht sich, ihr Exportgeschäft wieder in Gang zu bringen. Ein Hauptabnehmer war früher Skandinavien. Jetzt zeigten in Hamburg sechs Mannequins aus Schweden mit nordischer Anmut Modellkleider schwedischer Konfektionsfirmen, die mit annehmbaren Preisen in Westdeutschland ein Geschäft zu machen versuchen.

Kürzlich habe ich zum erstenmal einer supereleganten Modeschau beigewohnt, wo ich den geradezu haarsträubenden Gegensatz bemerkte zwischen dem wirklichen Dasein der Damen und jener unwirklichen Existenz, die ihnen im Rahmen einer solchen Veranstaltung vorgegaukelt wird. Dieser Widerspruch ist so eklatant, daß man – als Kavalier verkleidet und mit dem felsenfest eingehämmerten Vorsatz, sich auch als solcher zu benehmen – sich dennoch fortgesetzt an den Kopf fassen muß. Wie bitte? Jawohl, ich will es gern näher beschreiben ...

Da erschien ein berühmter Mannequin mit einer sagenumwoben geringen Taillen- und Hüftweite. Die Damen hielten den Atem an. Mir aber fiel aus meiner Seemannszeit eine törichte Formel ein: „Vorne nix und hinten nix und oben nix und unten nix und in der Mitte gar nix.“ Ich bitte um Verzeihung, doch die Seeleute hatten Mädchen mit so geringen Taillen gar nicht gern. Nun gut, als jener Mannequin an mir vorbeischwebte, mußte ich denken: er wäre ein wunderbares Modell für ein Denkmal, das wir der ehrenwerten „Kalorie“, die uns in vergangenen Jahren so malträtierte, irgendwann setzen müßten. Nie wußte ich, wie eine Kalorie aussieht. Jetzt weiß ich: dies war die Kalorie persönlich. Und da es einem selten im Leben begegnet, daß man abstrakte Begriffe in so schlüssiger Form vorgeführt bekommt, war ich recht ergriffen.

Nachdem diese Dame mit der sagenumwobenen Hüftweite entschwebt war, schritten andere Mannequins heran die der ersten Konkurenz zu machen suchten, aber natürlich „tief unter ihr“ standen, weil ihre Hüften um zwei bis drei Zentimeter umfangreicher waren. Man könnte sagen, diese Damen würden sich dann wohl für ein Denkmal für zwei Kalorien eignen.

Sodann habe ich mir die Damen betrachtet, die das Publikum ausmachten. Es waren alles nette, normale Geschöpfe. Hand aufs Herz –: man hätte den Saal auf den Kopf stellen können, man hätte auch nicht eine Figur gefunden, die in eins der Mannequin-Kleider hineingepaßt hätte. Ich gehe weiter; ich behaupte, man könnte hundert solcher Modeschau-Publikümer auf den Kopf stellen: es fielen keine Mannequin-Erscheinungen heraus.

Von den Gesichtern dieser normal gebauten Damen möchte ich berichten, daß der Ausdruck einer gewissen Entrückung auf ihnen verweilte. Sie hatten einen blumigen Schimmer in den Augen, als dächten sie zurück an eine lang verflossene, erste Liebe. Manche lächelten. Doch ihr Lächeln war nicht echt. Wie? Sollten sie hierhergekommen sein, um sich eine Unruhe ins Blut träufeln zu lassen durch die sagenumwobene Taillenweite von 52,5 Zentimetern? Ich glaube, man treibt mit diesen Damen Scherz. Ja, schließlich erkannte ich deutlich, daß ihr Lächeln nicht nur nicht echt, sondern verkrampft und traurig war.

liebwerte Damen, warum laßt ihr euch von den Schmaltieren beherrschen, wo es doch offensichtlich nicht die Aufgabe der Frauen ist, so schmal zu sein? Warum schüttelt ihr den Terror der sagenumwobenen Hüftweite nicht ab? Warum laßt ihr euch Fähnchen vorgaukeln, die als großes Fahnentuch verarbeitet und geschwungen ganz anders aussehen?

Genug der Fragezeichen! Ausrufezeichen her! Es geht doch nicht, daß Fragezeichen für die Mode Propaganda gehen! Die Mannequins kaufen die Sachen sowieso nicht, sondern Sie, meine Damen, sollen es tun! Überall, meine Damen, treten Sie wieder forsch als Ihre Majestät, die Kundin auf –: bitte, werden Sie nicht kleinmütig, sobald Sie in einer Modeschau sitzen! Verlangen Sie klipp und klar, daß die Mannequins aussehen müssen wie Sie selbst und ihre Freundinnen, Schwägerinnen, Schwestern! Sie können es verlangen!