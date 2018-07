Inhalt Seite 1 — Die Hinrichtung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Nacht ist hell und warm, genau wie die vor 14 Jahren, als der damalige Hauptmann Dimitrijewitsch-Apis mit seinen Mitverschworenen in den Belgrader Palast eindrang, um den König mit seiner Draga zu vernichten. Bald nach Mitternacht, am 26. Juni, holt man ihn aus seiner Zelle. Vor dem Tor des Gefängnisses stehen einige Autos; man weist ihn in das erste. Apis hat nicht gefragt, wohin die Fahrt geht. Er weiß es auch so: es ist der letzte Weg. Der Offizier und die zwei Gendarmen, die neben ihm sitzen, haben ihre Pistolen aufs Knie gelegt und schauen verbissen vor sich hin.

Fast eine Stunde dauert die Fahrt. Endlich hält der Wagen. Der Offizier fordert Apis auf, auszusteigen. Die letzten paar Kilometer zur Richtstätte müssen zu Fuß zurückgelegt werden. Bald hört Apis Schritte hinter sich, es kommen der Major Wulowitsch in Uniform und Malobabitsch in Zivilkleidern.

„Nur wir drei“, ruft Wulowitsch überrascht, als er merkt, daß die anderen sechs zum Tode Verurteilten nicht da sind. Sie waren in letzter Stunde begnadigt worden.

„Laß, es ist besser so“, erwidert Apis.

Dann gehen sie schweigend weiter, immer bergauf. Nur einmal sagt Apis: „Das ist ja eine sonderbare Felddienstübung.“

Um 1.30 Uhr kommen sie auf dem Richtplatz an. Eine Anzahl Offiziere, darunter der Oberst Dunitsch, warten schon auf sie. Die Regie, ungewohnt wie sie ist, klappt nicht so gut wie im Prozeß. Zwanzig Minuten dauert es, bis jeder auf seinem richtigen Platz steht; endlich ist alles so arrangiert, wie es den Vorschriften entspricht. Da tritt Apis auf Dunitsch zu und sagt: „Oberst Dunitsch, ich bitte Sie, die Exekution bis zum Sonnenaufgang aufzuschieben.“

Hat dieser Mann, der der kaltblütigste aller Serben war, plötzlich die Nerven verloren, daß er um eine Stunde seines Lebens bittet? Rührt sich noch eine Hoffnung in ihm, daß die Regierung den Interventionen aus London und Petersburg, von denen er im Gefängnis gehört hat, Folge leisten werde? Oder ist seine Sehnsucht so groß, noch ein letztes Mal die Morgendämmerung zu sehen, die er als Verschwörer so oft gefürchtet hat?