Liberalisierung von Wirtschaft und Handel,des ist der wirtschaftspolitische Schlachtruf der Bonner Regierung. Und niemand kann objektiv bestreiten, daß das System des freien Wettbewerbs viele, bisher selig schlummernde Kräfte wachgerüttelt hat. Noch vor Jahresfrist schien es undenkbar, in absehbarer Zeit die Bewirtschaftung der Lebensmittel aufzuheben, ohne dadurch eine Sturmflut steigender Preise auszulösen. Inzwischen ist die Rationierung aufgehoben und entgegen den damaligen Erwartungen hat ein fast beängstigender Preissturz eingesetzt. Die Schweinepreise für 1 kg Lebendgewicht, die noch in der ersten Januarwoche 2,30 bis 2,60 DM betrugen, sind am 16. Januar auf 1,80 gefallen und zeigen weiter fallende Tendenz. Die Eier mit bisher –,40 DM je Stück fast unerschwinglich für den normalen Einkommensbezieher kosten nur mehr 0,20 DM.

Eine fast paradiesische Zeit für den Verbraucher scheint angebrochen. Was aber sagt die Landwirtschaft dazu? Die Auswertung der Betriebsergebnisse aller bei den landwirtschaftlichen Buchstellen geführten Betriebe zeigt bereits für 1948/49, also für die Zeit vor dem großen Preiseinbruch, sehr bedenkliche Rentabilitätsverhältnisse. Wenn man die persönlichen Steuern, die Schuldenzinsen und die Soforthilfe zum Lastenausgleich bei dem Endresultat der Betriebsergebnisse berücksichtigt, so betrug der Reinertrag für 1938/39 je ha 61 DM, für 1948/49 noch 6 DM, während für 1949/50 in Anbetracht der zu zahlenden Soforthilfe bereits ein Fehlbetrag von 18 DM je ha entsteht. Was also soll werden?

In Deutschland hat die Landwirtschaft seit Jahrzehnten, seit den Tagen Bismarcks gegen den Freihandel Stellung genommen und für Schutzzölle plädiert, um die durch Klima und andere Faktoren benachteiligte heimische Wirtschaft gegen das billige Getreide von Übersee zu schützen, Heute stehen wir vor der merkwürdigen Situation, daß man dem deutschen Bauern noch nicht einmal die wenigen Segnungen des von ihm so gefürchteten Freihandelsystems zubilligt. Bisher bat man der Landwirtschaft ein merkwürdiges handicap auferlegt, indem man sie zwar gezwungen hat, mit dem billigen ausländischen Obst und Gemüse zu konkurrieren, ihr aber die Weltmarktpreise für Getreide, das draußen teurer hergestellt wird als daheim, nicht konzediert. Der importierte amerikanische Weizen kostet frei deutscher Mühle 22,05 DM je Ztr., während der deutsche Bauer nur 13 DM bekommt. Zur Rechtfertigung dieser Ungerechtigkeit im freien Wettbewerb wird immer wieder geltend gemacht, daß das ausländische Preisniveau überhöht sei und sinken werde, und daß es darum unzweckmäßig wäre, das stabile eigene Preissystem aufzugeben und sich an ein unbeständiges – Preisgefüge anzuhängen. Wer die amerikanische Innenpolitik kennt, muß aber ernsthaft bezweifein, daß im Jahr der Kongreß wählen dem Farmer eine Rentabilitätseinbuße zugemutet werden wird. Längst sind in Amerika für den Markt landwirtschaftlicher Produkte nicht mehr Angebot und Nachfrage entscheidend – es werden Milliardenbeträge in die Subventionierung der Landwirtschaft gesteckt. In Amerika betragen sie pro Kopf und Jahr 165 DM, in England 147 DM, in Deutschland nur 5 DM

Gewiß, wenn schon freie Wirtschaft, dann muß auch die Landwirtschaft so weit wie irgendmöglich in das System der Marktwirtschaft eingegliedert werden, warum aber dieses System der Zweigleisigkeit? Vielleicht weil der Bundeskanzler bei der Abwertung der deutschen Mark im September 1949 (die die Einfuhr ausländischer Lebensmittel um 25 v. H. verteuert hat) dem deutschen Volk versprach, die Lebenshaltungskosten würden durch diese währungspolitische Maßnahme nicht verteuert? Werden sie wirklich nicht verteuert, wenn es nötig ist, etwa 900 Millionen DM im Jahr für diese Ausgleichsbeträge aufzubringen? Da dies letzten Endes nur auf dem Steuerwege möglich ist, bleibt eine Belastung des Lebensstandards ohnehin unvermeidlich. Im übrigen ist diese Maßnahme sozialpolitisch unbefriedigend, denn an der Subventionierung der Einfuhr partizipieren ja auch solche Kreise, die gar nicht nötig haben. Wenn dagegen der Landwirtschaft die für ihre Rentabilitätsgestaltung unbedingt notwendige Getreidepreiserhöhung zugestanden wird, kann man die dadurch ausgelöste Steigerung des Brotpreises durch direkte Beihilfe sehr viel gerechter bei den wirtschaftlich schwachen Konsumenten abfangen.

Verschiedene Sachverständige haben unter Berücksichtigung aller Gesichtspunkte (auch des Weltweizenabkommens) vorgeschlagen, den Inlandspreis für Weizen auf 16 DM je Ztr. und den für Roggen auf 14 DM je Ztr. zu erhöhen. Dadurch würde eine Verteuerung des Brotes von –,08 DM und –,05 DM je Kilo eintreten, was bei einem monatlichen Verbrauch von insgesamt 12 Kilo je Person eine monatliche Mehrausgabe von –,75 DM je Kopf ausmachen würde. Bisher ist nichts geschehen! Obgleich man sich in recht ungeschickter Weise der englischen Labourregierung gegenüber mit den Erfolgen der deutschen Agrarpolitik brüstet. Ganz abgesehen von der falschen Vorrats- und Einfuhrpolitik, die zu der plötzlichen Deroutierung des Fleischmarktes geführt hat, sollte man doch wohl erwarten dürfen, daß eine konstruktive Agrarpolitik im Wettbewerbssystem sich über das Wesen des Preises im klaren ist. In der freien Marktwirtschaft hat der Preis die Aufgabe über Angebot und Nachfrage die Produktion zu lenken und gleichzeitig als Motor für die Rationalisierung zu dienen. Die Preisverhältnisse beim Getreide sind aber einfach falsch. Es kann sich kein harmonisches Preisgefüge bilden, wenn der Bauer beim Anbau von Getreide nur etwa 625 DM je ha erzielen kann gegenüber 1500 DM bei Kartoffeln und 850 DM beim Futterbau über die Milchleistung In der Bizone ist die Getreidefläche, verglichen mit der Vorkriegszeit um 20 v. H. zurückgegangen Es besteht weder ein Anreiz zur Intensivierung des Getreidebaues noch zu wirklich rationeller Verwendung des Getreides bei der Fütterung. Es müßte überdies die Preisdifferenz zwischen Roggen und Weizen, die heute nur 1 DM per Ztr. beträgt, vergrößert werden. Denn zur Zeit ist der einheimische Roggen kaum noch absetzbar, so daß bereits seine Verfütterung erwowird. Dabei ist für das laufende Wirtschaftsjahr ein Import von 3,3 Millionen t Brotgetreide vorgesehen, der unsere Devisenbilanz mit dem Gegenwert von 313 Millionen Dollar belastet.

Wenn der Bauer weiterhin nur den künstlich niedrig gehaltenen Preis für sein Getreide bekommt, begünstigt man damit zwangsläufig die Verewigung des Fehlbetrages an Getreide. Und es besteht überdies die Gefahr, daß die deutsche Landwirtschaft, die die hohen Beträge für die Soforthilfe aufbringen muß, sich aus Mangel an Bargeld festläuft. Die Erhöhung der Getreide preise ist daher ein wirklich dringendes Gebot.

Marion Gräfin Dönhoff