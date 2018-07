Ohne richterlichen Haftbefehl. Enteignete und in die Westzonen geflüchtete Kaufleute berichten, daß in der Sowjetzone sogenannte Justiz arbeitslager eingerichtet wurden, in denen wegen Wirtschaftsvergehen verurteilte Betriebsunternehmer ihre Haft verbüßen müssen. Ähnliche Lager beständen auch unter Verwaltung der Volkspolizei. Hier würden politisch Unzuverlässige ohne richterlichen Haftbefehl auf unbestimmte Zeit festgehalten. Diese Maßnahmen, so sagen die Geflüchteten übereinstimmend aus, deuteten darauf hin, daß die Sowjetzonen-Regierung beabsichtige, auch alle Handwerksbetriebe nach dem Vorbild in der Sowjetunion als Genossenschaften zu verstaatlichen.

Betriebsstoff für ein Jahr. In den USA arbeitet gegenwärtig eine der größten Elektrizitätsfirmen des Landes an Plänen zum Bau von Schiffen, die mit Atomenergie betrieben werden sollen. Die Form dieser Schiffe soll nicht wesentlich von der heute üblichen abweichen. Die umwälzende Neuerung wird darin bestehen, daß die Schiffe sechs bis zwölf Monate fahrbereit sind, ohne neuen Betriebsstoff aufnehmen zu müssen.

Portugals neuer Staudamm, der den Zezere-Fluß bei Castelo de Bode in einen künstlichen See mit einer Oberfläche von 56 Quadratkilometer verwandeln wird, geht seiner Vollendung entgegen. Die 110 Meter hohe Staumauer wird aber eine Million Kubikmeter Wasser aufstauen, mit dem das angeschlossene Elektrizitätswerk 210 000 PS erzeugen kann.

U-Boot mit Raupenketten. An der Küste von Florida werden Versuche mit einem neuartigen Unterseeboot gemacht, das auf Raupenketten fährt, was im seichten Wasser die Fortbewegung auf dem Meeresboden ermöglichen soll. Mit einer Besatzung von zwei Mann kann es sich vier Stunden unter Wasser halten und erreicht eine Geschwindigkeit von 4,5 Knoten in der Stunde. Angetrieben wird es durch Akkumulatorbatterien; seitliche Bullaugen gestatten der Besatzung eine bessere Sicht, als sie Taucher in ihrer üblichen Ausrüstung haben. Das neue Fahrzeug soll zur Bergung Schiffbrüchiger und zu unterseeischen Forschungsarbeiten verwandt werden.

Autos, die sich um sich selbst drehen. Für Autofahrer machte ein Amerikaner eine Erfindung, für die man ihm vielleicht einmal ein Denkmal setzen wird. Er konstruierte eine Vorrichtung, mit der man den Wagen auf der Stelle 360 Grad um sich selbst drehen kann. Sie ermöglicht das Wenden ohne Schaltung auf jeder Straße und würde das Parken in den Großstadtstraßen auf kleinsten Lücken leicht machen.

Narkotisierte Austern. Amerikanische Perlenfischer haben an Japans Küsten eine neue Methode der Perlengewinnung erprobt. Sie versetzen die Austern für zwei Stunden in narkotischen Schlaf, wodurch sich die Muskeln der Muscheln lockern und die Perlen sich leichter entfernen lassen. Durch dieses Verfahren könnte die Sterblichkeit unter den Austern verringert werden, und man hofft, mit der neuen Methode den Perlenertrag Japans verzehnfachen zu können.

Sieben Millionen Blinde gibt es auf der Welt. Dieses Ergebnis erbrachte eine Untersuchung der Unesco, die angestellt wurde, um eine Verbesserung der Verständigungsmethoden für Blinde zu erreichen. Man will vor allem eine Vereinheitlichung des Braille-Systems herbeiführen. Diese Blindenschrift stützt sich auf das romanische Alphabet und besteht aus 63 Punktsymbolen, die jetzt auch für orientalische Sprachen verwendbar gemacht werden sollen. Nach den neuesten Methoden ist es Blinden, die auch ihre Arme verloren haben, möglich, die Schrift mit den Lippen zu lesen.

Die Bevölkerung der Erde wird – nach dem ersten von den Vereinten Nationen herausgegebenen statistischen Jahrbuch – auf 2,326 Milliarden geschätzt. Aus den Angaben des Jahrbuches geht weiter hervor, daß die Geburtenziffern in fast allen Teilen der Welt aussteigen, am stärksten in den Ländern des Fernen Ostens. In Frankreich und England liegen sie höher als vor 15 Jahren.