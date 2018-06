Wie bei einem Gesetz, hat man auch bei einem Buch nach dem Adressaten zu fragen, an den es gerichtet ist Die Frage „für wen?“ scheint völlig unabweisbar, wenn in einer Zeit knappen Kapitals und dürftiger Einkommensverhältnisse der wissenschaftlich Gebildeten ein Werk von 882 Seiten vorgelegt wird, um eine These zu beweisen, für die man Zweifelnde mit einer knappen Abhandlung gewinnen und zu deren Anerkennung man dogmatisch Gebundene auch mit mehreren Folianten nicht überreden könnte: Der Verfasser sucht klar zu machen, daß die Tätigkeit des Unternehmers zu allen Zeiten eine für die Gestaltung der Wirtschaft unerläßliche schöpferische Leistung war, daß es ein Zeichen verkrampften Denkens ist, immer wieder Unternehmer mit Kapitalist gleichzusetzen oder zu verwechseln, daß wir einer Seelenkunde des Unternehmers bedürfen, für diesen wichtigsten Beruf den geeignetsten Typus auszuwählen, Kellner erläutert seine Auffassung mit einer Fülle von Belegen aus der Wirtschaftsgeschichte, der Soziologie, der Psychologie und der allgemeinen Literatur und bewegt sich, in einem durchaus angenehmen Stil, in einer Fülle von Umwegen, die man mit Boehm-Bawerk als „produktiv“ bezeichnen könnte, wenn nicht Aufwand und Leistung in einem schwer zu versöhnenden Mißverhältnis stünden.