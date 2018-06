Meist sind die Matineen der Hamburgischen Staatsoper für die Freunde der modernen Musik ein Labsal meist, doch nicht immer. War es am vergangenen Sonntagvormittag auch eine glückliche Idee, Strawinskijs Kammersymphonie in Es (Dumbarton Oaks), die wir schon 1946 in Hamburg unter Schnackenburg hörten, am Anfang und am Ende der Veranstaltung, also zweimal, zu spielen, so zeigte sich daß dieses kühl-graziöse Stück ein allzu kostbarer Rahmen war.