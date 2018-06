Am Ende dieser Woche werden vier Bundesminister in Berlin sein: Schaeffer, Dehler, Kaiser und Wildermuth. Diesem kleinen Bundeskabinett wird von den Berliner Instanzen ein reichhaltiger Katalog von Wünschen präsentiert werden; Die Minister werden sich auf Berliner Boden überzeugen können, daß das üppige Sorgenpaket, das ihnen in Berlin überreicht werden wird, durch die in diesen Tagen Gesetz gewordene Berlin-Hilfe der Bundesrepublik keineswegs-stark verringert worden ist.