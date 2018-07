Knigge für das Parlament Eine Liste beleidigender Beiworte, deren Gebrauch in den Debatten des italienischen Parlaments verboten ist, wird nach einer Erklärung der italienischen Abgeordnetenkammer jetzt erscheinen. Abgeordnete, die sich in Zukunft der verbotenen Ausdrücke bedienen, sollen bestraft werden.

Topographie durch Bomben. Mit acht Wissenschaftlern und einer Bombenladung an Bord ist das Küstenschiff Atlantis von Hamilton (Bermuda) ausgelaufen, um unter der Leitung von Professor Iwan Tolstoi den verlorenen Kontinent Atlantis zu entdecken. Man nimmt an,, daß eine Meeresbodenerhebung, die von Island über die Azoren verläuft, als der verschwundene Erdteil anzusehen ist. Mit Hilfe von Bombendetonationen – will man die topographischen Karten des Meeresbodens anfertigen.

Gefährliche Narren. Ein kostümiertes Einbrecherpärchen, das wahrscheinlich einen großen Teil der in den letzten beiden Wochen in Bonn festgestellten 21 Einbrüche auf dem Konto hat, wird von der Bonner Polizei inmitten des Faschingtrubels gesucht. Ihren letzten Überfall machten sie, indem sie sich als Cowboys verkleideten.